У липні експорт російської нафти з основних портів упав до найнижчого за 19 місяців рівня, - Bloomberg

У липні експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, а загальний експорт нафти впав до найнижчого показника майже за рік.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Минулого місяця глобальні постачання скоротилися приблизно на 586 000 барелів на добу.

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Особливо помітне скорочення постачань було до Китаю, яке зменшилося на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року.

Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США частково компенсувало зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Російський експорт, переважно сорту Urals, з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з Новоросійська на Чорному морі у липні знизився до майже 1,8 мільйона барелів на добу. У червні цей показник становив 2,2 мільйона барелів на добу.

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Росія почала краще дотримуватися своїх квот у рамках угоди OPEC+, а також відновлення роботи нафтопереробних заводів усередині країни може зменшити обсяги нафти, які експортуються.

Окремий аналіз, проведений цього тижня, показав, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.