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Новини
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У липні експорт російської нафти з основних портів упав до найнижчого за 19 місяців рівня, - Bloomberg

Видобуток нафти

У липні експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, а загальний експорт нафти впав до найнижчого показника майже за рік.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Минулого місяця глобальні постачання скоротилися приблизно на 586 000 барелів на добу.

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Особливо помітне скорочення постачань було до Китаю, яке зменшилося на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року.

Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США частково компенсувало зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Російський експорт, переважно сорту Urals, з балтійських портів Приморськ та Усть-Луга, а також з Новоросійська на Чорному морі у липні знизився до майже 1,8 мільйона барелів на добу. У червні цей показник становив 2,2 мільйона барелів на добу.

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Росія почала краще дотримуватися своїх квот у рамках угоди OPEC+, а також відновлення роботи нафтопереробних заводів усередині країни може зменшити обсяги нафти, які експортуються.

Окремий аналіз, проведений цього тижня, показав, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Автор: 

нафта (5486) росія (64923)


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Топ коментарі
+1
китаянці з ідіянцями спалять все шо кацапи висосуть.
в цьому плані санкції не діють...
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03.08.2024 18:28
+1
А з неосновних? Дьявол, як завжди, в деталях
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03.08.2024 19:01
+1
А неосновных западных? Допустим на западе 5 портов:3 основные, 1 запасной и 1 резервный. Нам сейчас говорят про основные только. А что с теми двумя?
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03.08.2024 19:28
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ОРБАН В РОЗПАЧІ...
ДЕРМАК ГОТУЄ ВАЖКЕ, ПРОТЕ НЕОБХІДНЕ РІШЕННЯ...
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03.08.2024 18:27 Відповісти
китаянці з ідіянцями спалять все шо кацапи висосуть.
в цьому плані санкції не діють...
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03.08.2024 18:28 Відповісти
Стісняюсь спитать, а на Алішкє вже можна замовити танкер сирої нафти з росії?
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03.08.2024 18:54 Відповісти
та паліть прямо там у скважині - назуя ту жижу кудись перевозити?
все одно на палево...
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03.08.2024 18:59 Відповісти
А з неосновних? Дьявол, як завжди, в деталях
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03.08.2024 19:01 Відповісти
основных западных портов
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03.08.2024 19:06 Відповісти
А неосновных западных? Допустим на западе 5 портов:3 основные, 1 запасной и 1 резервный. Нам сейчас говорят про основные только. А что с теми двумя?
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03.08.2024 19:28 Відповісти
Если РФ активно использует теневой флот танкеров и секретит все данные, то откуда, стесняюсь спросить, берет данные Bloomberg? Может Bloomberg хотел сказать, что снижается ОФИЦИАЛЬНЫЙ экспорт нефти? Верю. Не удивлен.
По тому, что происходит в РФ, совершенно не похоже, что у них снижаются доходы.
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03.08.2024 19:24 Відповісти
А магура новоросійськ вже колись відвідувала і здається танкер пошкодила.
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03.08.2024 20:55 Відповісти
 
 