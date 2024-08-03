Відрізали голову та кінцівки: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо вбивства окупантами українського військовополоненого. ФОТО
У мережі з’явилося фото, імовірно, вбитого окупантами українського військовополоненого, український омбудсман звернувся до МКЧХ та ООН.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"У мережі з’явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству", - повідомив Лубінець.
Як зазначив омбудсман, з огляду на жахливі кадри, він терміново звернувся:
- До МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста.
- До українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.
"Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ!
Окремо зазначу, що війна, яка триває зараз – гібридна. Розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових. Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання!" - наголосив Лубінець.
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Десь 80, алкоголь і наркота роблять свою справу.
Тому кацапи і викрали 144 тис українських дітей з Півдня України.
Заклопотані, самі собою…
ледь не
Нажальу еліт цього світу інше бачення ситуації.
Але ракова пухлина буде видалена, незалежно від їхнього бажання.