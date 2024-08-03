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Відрізали голову та кінцівки: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо вбивства окупантами українського військовополоненого. ФОТО

У мережі з’явилося фото, імовірно, вбитого окупантами українського військовополоненого, український омбудсман звернувся до МКЧХ та ООН.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі з’явилося фото, ймовірно, з тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству", - повідомив Лубінець.

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Окупанти вбили українського військовополоненого

Як зазначив омбудсман, з огляду на жахливі кадри, він терміново звернувся:

  • До МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста.
  • До українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

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"Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ!

Окремо зазначу, що війна, яка триває зараз – гібридна. Розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових. Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини – повинне бути покарання!" - наголосив Лубінець.

Автор: 

військовополонені (909) ООН (3337) Червоний Хрест (402) Лубінець Дмитро (585)


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Топ коментарі
+113
Виродкі сучі. Шо на то скаже кірзовий сапог мура? Ето прастиє расіянє? **** як би я хотів щоб всі ви виздихала разом з самками своіми і випєрдашами своїми кацапська мерзота.
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03.08.2024 19:17
+91
покажіть це на CNN і без заляпувань
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03.08.2024 19:21
+71
Кара-МурзОте фото покажіть. Це ж Ху-ло четвертував. Він знає.
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03.08.2024 19:22
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Західні спецслужби припускають, що https://gordonua.com/news/politics/v-administratsii-erdohana-podtverdili-obmen-26-zakljuchennykh-iz-tjurem-semi-stran-on-proshel-v-aeroportu-ankary-1714878.html звільнений Німеччиною внаслідок міжнародного обміну Вадим Красіков міг брати участь у ймовірному вбивстві мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.
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04.08.2024 07:29 Відповісти
росіяни часто запитують російських громадян України, чому українці ненавидять росіян? Тому, що всі громадяни рф ненавидять Україну і хочуть зробити її підвладною росії. Наш ворог в особі 145 млн. населення рф -(орди понад 100 національностей)бо напала на Україну не об'явивши про війну, крадькома, вночі,як злодій, вбиває мирне населення, нищить все навмисно начебто захищаючи інтереси росіян, що проживають в Україні, а насправді рф є державою-брехуном ще з часів срср, коли населенню систематично брехали і заставляли вірити. росіяни є нелюдями і єдиний вихід- смерть рф. Допоки світ цяцькатимиться з росією в Україні не буде миру.
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04.08.2024 08:21 Відповісти
145 мільонів давно вже немає
Десь 80, алкоголь і наркота роблять свою справу.
Тому кацапи і викрали 144 тис українських дітей з Півдня України.
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04.08.2024 12:10 Відповісти
На отих саммітах, єрмака із зеленським, про ці факти дій терористів-окупантів в Україні, у них руки так і дійшли!!!??
Заклопотані, самі собою…
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04.08.2024 11:26 Відповісти
Золкіну покажіть, він там ледь не мін'єти робить кацапським військовим.
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04.08.2024 12:09 Відповісти
Не вводь в оману людей. Немає такого у Золкіна.
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04.08.2024 20:22 Відповісти
ледь не
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04.08.2024 20:24 Відповісти
росія це ракова пухлина планети Земля.
Нажальу еліт цього світу інше бачення ситуації.
Але ракова пухлина буде видалена, незалежно від їхнього бажання.
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04.08.2024 12:19 Відповісти
Лубенець ні як не второпить , ящо б це було в Азі , оце да , одразу скликали б осе НОО , а Украіна , Африка , Південна Америка , нікого не цікавить . Напишить що це був газовчанін з рафіаха , сска з*їдуться усі .
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04.08.2024 13:41 Відповісти
Напомните сколько бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком "тратят" на козломордих...
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04.08.2024 14:02 Відповісти
Такі речі мають одну мету - посіяти страх у військових ЗСУ.
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04.08.2024 15:25 Відповісти
Вони не сіють страх, вони сіють таку лють,що таке не присниться в страшному сні, прийде такий час,що буде курва боятися своєї тіни. Українці не ті люди,щоб мовчали.
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04.08.2024 21:47 Відповісти
Андрофаг членистоголовий простіше рашист
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04.08.2024 15:29 Відповісти
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