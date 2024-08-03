Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану, - Зеленський
Через загострення ситуації на Близькому Сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадян.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану.
ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян, це жінки з дітьми, які зараз в цей час уже в безпеці.
Ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо і це зробимо", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+16 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар03.08.2024 20:25
+13 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар03.08.2024 20:27
+11 Alex K #531926
показати весь коментар03.08.2024 20:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ето другоє!!!
там задіяна авіація, потрібні люди
там ьаьло...
а на жителів прифронтової можна списати лиш бак пального
А ЧИ ЗАЛИШИЛАСЯ У СВІТІ КРАЇНА ДЕ НЕМА НАШИХ ПАТРІОТІВ?
а де була евакуація українців з прифронтових районів?
і все одно - Бучя за бубу!
народ - треба євакуювати дітей як мінімум!
а ждуни то завжди ждуни...
а шо буба сказав?
робіть челюсями шашликі - все ок! - то все іпсо
а то паніка і 7млрд в буби мінус.
тварь зелена збила всіх з панталику.
я вже не кажу за якусь сплановану державою евакуацію...
А чоловіки вирішили,що там їм безпечніше?