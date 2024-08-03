Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану, - Зеленський

Через загострення ситуації на Близькому Сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану.

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ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян, це жінки з дітьми, які зараз в цей час уже в безпеці.

Ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо і це зробимо", - розповів Зеленський.