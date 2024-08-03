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Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану, - Зеленський

Володимир Зеленський

Через загострення ситуації на Близькому Сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану.

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ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян, це жінки з дітьми, які зараз в цей час уже в безпеці.

Ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо і це зробимо", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Ліван (122) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+16
А что там делают *наши* женщины с ослое-бами? Хочешь сказать что в Украине им будет безопаснее?
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03.08.2024 20:25
+13
Піар - це наше все..кабзда, в країні люди гинуть - а воно ************ з ви@лядками рятує..
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03.08.2024 20:27
+11
А знебезпечних районів України хто проводить евакуацію ???
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03.08.2024 20:22
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А знебезпечних районів України хто проводить евакуацію ???
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03.08.2024 20:22 Відповісти
ето не то!!!!
ето другоє!!!
там задіяна авіація, потрібні люди
там ьаьло...
а на жителів прифронтової можна списати лиш бак пального
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03.08.2024 21:14 Відповісти
П- пріоритети...
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03.08.2024 20:23 Відповісти
А что там делают *наши* женщины с ослое-бами? Хочешь сказать что в Украине им будет безопаснее?
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03.08.2024 20:25 Відповісти
ЇХ ЕВАКУЮЮТЬ ДО КАНАДИ ЗАДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ.
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03.08.2024 20:31 Відповісти
ТИ БА, ЯКА БУБОЧКА ТУРБОТЛИВА...
А ЧИ ЗАЛИШИЛАСЯ У СВІТІ КРАЇНА ДЕ НЕМА НАШИХ ПАТРІОТІВ?
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03.08.2024 20:25 Відповісти
оце приход у іьаньбка
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03.08.2024 20:26 Відповісти
Піар - це наше все..кабзда, в країні люди гинуть - а воно ************ з ви@лядками рятує..
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03.08.2024 20:27 Відповісти
Опять бл*дво с поскребышами и их папашками, и сводными по гарему сестрами собирать будут?
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03.08.2024 20:29 Відповісти
а шо б мене 4 комари вкусили,
а де була евакуація українців з прифронтових районів?
і все одно - Бучя за бубу!
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03.08.2024 20:32 Відповісти
А ти бачив як колонами йшли громадяни в Мелітополь як черешня поспіла? А ти кажеш евакуація... Вони сами не хочуть евакуйовуватись, халупи та огороди сторожать.
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03.08.2024 21:16 Відповісти
бубіне діло було сказати - небезпека і дуже серьйозна,
народ - треба євакуювати дітей як мінімум!
а ждуни то завжди ждуни...
а шо буба сказав?
робіть челюсями шашликі - все ок! - то все іпсо
а то паніка і 7млрд в буби мінус.
тварь зелена збила всіх з панталику.
я вже не кажу за якусь сплановану державою евакуацію...
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03.08.2024 21:28 Відповісти
Потужно, навіть дуже потужно
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03.08.2024 20:36 Відповісти
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03.08.2024 20:38 Відповісти
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03.08.2024 20:39 Відповісти
з чого він взяв, що то наші люди??? вони розірвали всі звязки і уї бали подалі з України. більшість навіть мови не зна і взагалі за расєю. Ото бабки з бюджету про ї бали і все.
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03.08.2024 20:58 Відповісти
УСІ ПОМІНЯНІ СВІЖЕНЬКІ, РОЗОВЕНЬКИ МОВ ПОРОСЯТКА...
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03.08.2024 21:10 Відповісти
На цю **йню йдуть мої податки у воюючій країні???
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04.08.2024 08:36 Відповісти
оце потужний відосик. ліванські громадяни у зеленої гниди в пріорітеті. а українці під обстрілами це варте уваги.
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04.08.2024 09:20 Відповісти
"30 громадян...Жінки з дітьми".
А чоловіки вирішили,що там їм безпечніше?
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04.08.2024 10:02 Відповісти
 
 