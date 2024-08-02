МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході
Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Також відомство дало рекомендації громадянам, які вже перебувають у цих країнах.
Про е повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан", - йдеться у заяві міністерства.
Також відомство наполегливо рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, – залишити її територію.
Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликають дотримуватися оновлених рекомендації МЗС.
"Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє", - йдеться у повідомленні МЗС.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Іран найближчим часом збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.
У середу, 31 липня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав "завдати прямого удару по Ізраїлю" через ліквідацію в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.
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aljazeera.com
під'*****специфічне почуття гумору у МЗС. Шо там кульоба? Лопатами запасся на 15 бригад внов сформованих ?
ну, раз так, то добре.
не поїду.
Две новости из Османской империи:
1. Объявлен общенациональный (!) траур по Исмаилу Хании, во всех мечетях Стамбула читают специальную молитву по усопшему. Родился в Газе, помер в Тегеране, казалось бы, при чем тут Турция. А вы почитайте, куда Хамас активно инвестировал свои миллиарды. Такого спонсора потеряли.
Лучше бы они, конечно, возносили специальную молитву о снижении учетной ставки, потому что она двузначная, а это, как известно из первого курса экономического - очень плохо.
2. Запретили Инстаграмм, потому в нем плохо писали про безвременно ушедшего террориста-миллиардера.
Ататюрк вентилятором крутится в гробу, небось, не таким он представлял будущее Турции.
Страна НАТО, твою ж маму...
Це ж якесь позорище, для них….(по швондєру)…