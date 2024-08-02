МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Також відомство дало рекомендації громадянам, які вже перебувають у цих країнах.

Про е повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан", - йдеться у заяві міністерства.

Також відомство наполегливо рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, – залишити її територію.

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Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликають дотримуватися оновлених рекомендації МЗС.

"Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє", - йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Іран найближчим часом збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

У середу, 31 липня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав "завдати прямого удару по Ізраїлю" через ліквідацію в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

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