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МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Також відомство дало рекомендації громадянам, які вже перебувають у цих країнах.

Про е повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС.  Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан", - йдеться у заяві міністерства.

Також відомство наполегливо рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, – залишити її територію.

Читайте також: МЗС України рекомендує українцям утриматись від поїздок в Ліван через погіршення ситуації на Близькому Сході

Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликають дотримуватися оновлених рекомендації МЗС.

"Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє", - йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Іран найближчим часом збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

У середу, 31 липня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав "завдати прямого удару по Ізраїлю" через ліквідацію в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Читайте також: "Хезболла" завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю

Автор: 

Ізраїль (1639) Ліван (122) МЗС (4113)


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Топ коментарі
+10
Якесь знущання... В нас просто оаза безпеки. А, по-друге, чоловікам взагалі виїздити не можна. Але, дякую за пораду
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02.08.2024 21:46
+5
Сначала им надо переплыть Тису...
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02.08.2024 21:52
+4
Чоловікам не можна, а слугам та лакеям мудрого наріду - всєґдапажалста!
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02.08.2024 21:50
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Якесь знущання... В нас просто оаза безпеки. А, по-друге, чоловікам взагалі виїздити не можна. Але, дякую за пораду
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02.08.2024 21:46 Відповісти
Чоловікам не можна, а слугам та лакеям мудрого наріду - всєґдапажалста!
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02.08.2024 21:50 Відповісти
коли людина манкурт саме так вона думаєяк в новині написано
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02.08.2024 21:50 Відповісти
****! То куди вже бідолашним ухилянтам втікати? Навкруги бойові дії....
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02.08.2024 21:51 Відповісти
Пливи Тисою
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02.08.2024 22:18 Відповісти
А шо робити тим хто вже там? Знаю одну маму, синок якої здоровий бичара здриснув в Ізраїль в 2023 році. За то тепер мама на весь Фейсбук чухвосте ухилянтів.
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02.08.2024 21:52 Відповісти
Купити верблюда і рвати когті в Єгипет. Пересидить в піраміді темні часи.
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02.08.2024 21:56 Відповісти
Сначала им надо переплыть Тису...
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02.08.2024 21:52 Відповісти
не дарма ЗП отримують
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02.08.2024 21:53 Відповісти
Яка ж величезна турбота, особливо за херсонців, харківчан, сумчан та інших територій. А то б поперлися в ті місця. В нас так спокійно і жодного обстрілу, жодної ракети чи дрону.
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02.08.2024 21:54 Відповісти
Іран заявляє, що вороги заплатять після похорону Ханії.

aljazeera.com
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02.08.2024 21:57 Відповісти
Сьогодні поховали політичного лідера ХАМАС Ханію.
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02.08.2024 22:00 Відповісти
Рекомендація шоб Беня не рипався до Ізраілю
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02.08.2024 21:59 Відповісти
іЗДІВАЮТЬСЯ?
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02.08.2024 21:59 Відповісти
Прікаливаютса!
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02.08.2024 22:00 Відповісти
Мабуть це така під'***** специфічне почуття гумору у МЗС. Шо там кульоба? Лопатами запасся на 15 бригад внов сформованих ?
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02.08.2024 22:00 Відповісти
хотів махнути в ліван, поїсти шаурму.
ну, раз так, то добре.
не поїду.
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02.08.2024 22:00 Відповісти
Саме збиралась безУмна поїхати туди. Підлікуватись. У хвилях Мертвого моря. Щоб не ****......
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02.08.2024 22:06 Відповісти
Тобто Вава не побачить маму Риму і папу Сашу..
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02.08.2024 22:15 Відповісти
До Ливану квитки вже здав, зараз ще й до Ізраїлю здавати?! Полечу напевно на Синевір.
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02.08.2024 22:37 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Две новости из Османской империи:

1. Объявлен общенациональный (!) траур по Исмаилу Хании, во всех мечетях Стамбула читают специальную молитву по усопшему. Родился в Газе, помер в Тегеране, казалось бы, при чем тут Турция. А вы почитайте, куда Хамас активно инвестировал свои миллиарды. Такого спонсора потеряли.

Лучше бы они, конечно, возносили специальную молитву о снижении учетной ставки, потому что она двузначная, а это, как известно из первого курса экономического - очень плохо.

2. Запретили Инстаграмм, потому в нем плохо писали про безвременно ушедшего террориста-миллиардера.

Ататюрк вентилятором крутится в гробу, небось, не таким он представлял будущее Турции.

Страна НАТО, твою ж маму...
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02.08.2024 22:44 Відповісти
Дякую. Піду здавати квитки та повернуся у своє укриття, заллю дизель в генератор, заряджу Ecoflow, підготую "буржуйку", заготовлю дрова та папір, замовлю 20 кг "Мівіни". Наче нічого не забув
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02.08.2024 22:47 Відповісти
А як же тепер, у разі « пол#тичної негоди» в Україні для приблуд95, до Ізраїлю попасти??
Це ж якесь позорище, для них….(по швондєру)…
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02.08.2024 22:59 Відповісти
у нас тоже весело.
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03.08.2024 06:03 Відповісти
Як там і Ізраілє Вадік Рабіновіч з Боголюбовим? Місця не знаходжу,переживаю...
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03.08.2024 07:49 Відповісти
 
 