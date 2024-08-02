МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Также ведомство дало рекомендации гражданам, которые уже находятся в этих странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД. Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан", - говорится в заявлении министерства.

Также ведомство настоятельно рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем гражданам Украины, которые находятся в этой стране, - покинуть ее территорию.

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Граждан, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, призывают придерживаться обновленных рекомендации МИД.

"Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; территорий, граничащих с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави вблизи Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех вблизи города Сайда; Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие", - говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

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