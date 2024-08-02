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МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході

Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Также ведомство дало рекомендации гражданам, которые уже находятся в этих странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД. Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан", - говорится в заявлении министерства.

Также ведомство настоятельно рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем гражданам Украины, которые находятся в этой стране, - покинуть ее территорию.

Читайте также: МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Ливан из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке

Граждан, которые приняли личное решение продлить пребывание на территории Ливана, призывают придерживаться обновленных рекомендации МИД.

"Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; территорий, граничащих с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави вблизи Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех вблизи города Сайда; Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие", - говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена считает, что Иран в ближайшее время собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В среду, 31 июля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал "нанести прямой удар по Израилю" из-за ликвидации в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

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Автор: 

Израиль (1918) Ливан (126) МИД (6934)


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Топ комментарии
+10
Якесь знущання... В нас просто оаза безпеки. А, по-друге, чоловікам взагалі виїздити не можна. Але, дякую за пораду
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02.08.2024 21:46
+5
Сначала им надо переплыть Тису...
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02.08.2024 21:52
+4
Чоловікам не можна, а слугам та лакеям мудрого наріду - всєґдапажалста!
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02.08.2024 21:50
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Якесь знущання... В нас просто оаза безпеки. А, по-друге, чоловікам взагалі виїздити не можна. Але, дякую за пораду
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02.08.2024 21:46 Ответить
Чоловікам не можна, а слугам та лакеям мудрого наріду - всєґдапажалста!
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02.08.2024 21:50 Ответить
коли людина манкурт саме так вона думаєяк в новині написано
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02.08.2024 21:50 Ответить
****! То куди вже бідолашним ухилянтам втікати? Навкруги бойові дії....
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02.08.2024 21:51 Ответить
Пливи Тисою
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02.08.2024 22:18 Ответить
А шо робити тим хто вже там? Знаю одну маму, синок якої здоровий бичара здриснув в Ізраїль в 2023 році. За то тепер мама на весь Фейсбук чухвосте ухилянтів.
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02.08.2024 21:52 Ответить
Купити верблюда і рвати когті в Єгипет. Пересидить в піраміді темні часи.
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02.08.2024 21:56 Ответить
Сначала им надо переплыть Тису...
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02.08.2024 21:52 Ответить
не дарма ЗП отримують
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02.08.2024 21:53 Ответить
Яка ж величезна турбота, особливо за херсонців, харківчан, сумчан та інших територій. А то б поперлися в ті місця. В нас так спокійно і жодного обстрілу, жодної ракети чи дрону.
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02.08.2024 21:54 Ответить
Іран заявляє, що вороги заплатять після похорону Ханії.

aljazeera.com
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02.08.2024 21:57 Ответить
Сьогодні поховали політичного лідера ХАМАС Ханію.
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02.08.2024 22:00 Ответить
Рекомендація шоб Беня не рипався до Ізраілю
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02.08.2024 21:59 Ответить
іЗДІВАЮТЬСЯ?
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02.08.2024 21:59 Ответить
Прікаливаютса!
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02.08.2024 22:00 Ответить
Мабуть це така під'***** специфічне почуття гумору у МЗС. Шо там кульоба? Лопатами запасся на 15 бригад внов сформованих ?
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02.08.2024 22:00 Ответить
хотів махнути в ліван, поїсти шаурму.
ну, раз так, то добре.
не поїду.
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02.08.2024 22:00 Ответить
Саме збиралась безУмна поїхати туди. Підлікуватись. У хвилях Мертвого моря. Щоб не ****......
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02.08.2024 22:06 Ответить
Тобто Вава не побачить маму Риму і папу Сашу..
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02.08.2024 22:15 Ответить
До Ливану квитки вже здав, зараз ще й до Ізраїлю здавати?! Полечу напевно на Синевір.
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02.08.2024 22:37 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Две новости из Османской империи:

1. Объявлен общенациональный (!) траур по Исмаилу Хании, во всех мечетях Стамбула читают специальную молитву по усопшему. Родился в Газе, помер в Тегеране, казалось бы, при чем тут Турция. А вы почитайте, куда Хамас активно инвестировал свои миллиарды. Такого спонсора потеряли.

Лучше бы они, конечно, возносили специальную молитву о снижении учетной ставки, потому что она двузначная, а это, как известно из первого курса экономического - очень плохо.

2. Запретили Инстаграмм, потому в нем плохо писали про безвременно ушедшего террориста-миллиардера.

Ататюрк вентилятором крутится в гробу, небось, не таким он представлял будущее Турции.

Страна НАТО, твою ж маму...
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02.08.2024 22:44 Ответить
Дякую. Піду здавати квитки та повернуся у своє укриття, заллю дизель в генератор, заряджу Ecoflow, підготую "буржуйку", заготовлю дрова та папір, замовлю 20 кг "Мівіни". Наче нічого не забув
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02.08.2024 22:47 Ответить
А як же тепер, у разі « пол#тичної негоди» в Україні для приблуд95, до Ізраїлю попасти??
Це ж якесь позорище, для них….(по швондєру)…
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02.08.2024 22:59 Ответить
у нас тоже весело.
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03.08.2024 06:03 Ответить
Як там і Ізраілє Вадік Рабіновіч з Боголюбовим? Місця не знаходжу,переживаю...
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03.08.2024 07:49 Ответить
 
 