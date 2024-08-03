Росіяни атакували ракетами Харківщину

Окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали чергових ракетних ударів.



Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються.



Є загроза ворожих безпілотників. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

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