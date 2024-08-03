УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10634 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 140 1

Росіяни атакували ракетами Харківщину

Атака на Харківщину

Окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали чергових ракетних ударів.

Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються.

Є загроза ворожих безпілотників. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: обстріли 7 населених пунктів, одна людина загинула, ще 12 дістали поранення

Автор: 

обстріл (28212) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо, пердак моисеевич опять запретил обстреливать территорию козломордии?
показати весь коментар
03.08.2024 23:39 Відповісти
 
 