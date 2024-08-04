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Окупанти атакували Полтавщину, працювала ППО

ппо

Сьогодні, 3 серпня, росіяни атакували Полтавську область, у Миргородському районі лунали вибухи.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.

"Вкотре закликаю не нехтувати безпекою, у разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - додав начальник ОВА.

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обстріл (28212) ППО (3143) Полтавська область (1099)


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И так по аэродрому постаянно ракеты и шахеды пускали а теперь из-за американских истребителей орки с перепугу даже днем беспилотники запускают.
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04.08.2024 07:25 Відповісти
 
 