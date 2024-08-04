Окупанти атакували Полтавщину, працювала ППО
Сьогодні, 3 серпня, росіяни атакували Полтавську область, у Миргородському районі лунали вибухи.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.
"Вкотре закликаю не нехтувати безпекою, у разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - додав начальник ОВА.
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govtva
показати весь коментар04.08.2024 07:25 Відповісти Мені подобається 0
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