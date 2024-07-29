У Харкові вже почали посилювати ППО, будемо працювати також над протиповітряною обороною Полтавщини, - Зеленський
Протиповітряну оборону Харкова уже почали посилювати.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з підприємцями та працівниками Полтавської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ.
"З точки зору безпеки скажу, але не сильно заглиблюючись у деталі, повітряний простір Харкова ми вже почали посилювати", - заявив глава держави.
За словами Зеленського, пріорітет щодо розподілу ППО від партнерів по регіонах залежить від того, "куди більше прилітає".
"Там встановлюємо раніше", - сказав президент.
Очільник держави додав, що вважає такий підхід справедливим.
Також Зеленський розповів, що під час візиту до Полтавської області він планував ознайомитися зі станом критичної інфраструктури та роботою підприємств у регіоні.
"Будемо також працювати над тим, щоб посилити системами ППО і ваш регіон. Для нас це важливо, тому що це великий внесок у нашу економіку", - заявив глава держави.
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болюча правда
Взагалі з місць, де цей утирок з'являєься, краще тікати.
Маріупольці не дадуть збрехати...
Як тільки, своє рило, встромили Оманські у справи Захисників України, так і чекай, нового провалу і втрати територій України!
Ось такий, очевидний збіг результатів…!!
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Надо было ПВО и Ленд-лизом заниматься 2.5 года тому, тогда бы не было разрушенных городов, 10 млн беженцев и десятков тысяч убитыми.