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Новини
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У Харкові вже почали посилювати ППО, будемо працювати також над протиповітряною обороною Полтавщини, - Зеленський

У Харкові вже почали посилювати ППО, будемо працювати також над протиповітряною обороною Полтавщини, - Зеленський

Протиповітряну оборону Харкова уже почали посилювати.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з підприємцями та працівниками Полтавської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ.

"З точки зору безпеки скажу, але не сильно заглиблюючись у деталі, повітряний простір Харкова ми вже почали посилювати", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, пріорітет щодо розподілу ППО від партнерів по регіонах залежить від того, "куди більше прилітає". 

"Там встановлюємо раніше", - сказав президент.

Очільник держави додав, що вважає такий підхід справедливим.

Також Зеленський розповів, що під час візиту до Полтавської області він планував ознайомитися зі станом критичної інфраструктури та роботою підприємств у регіоні. 

"Будемо також працювати над тим, щоб посилити системами ППО і ваш регіон. Для нас це важливо, тому що це великий внесок у нашу економіку", - заявив глава держави.

Дивіться також: Сирський та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23659) ППО (3140) Харків (5556) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+9
от, ****, помело тупориле!
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29.07.2024 22:27
+6
І повезе полтавчанам.

Взагалі з місць, де цей утирок з'являєься, краще тікати.

Маріупольці не дадуть збрехати...
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29.07.2024 22:54
+5
А що без цього коміка не прилітало? Харків, Кременчук Миргород...
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29.07.2024 22:27
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П-да этим регионам, как объявит так и прилёт.
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29.07.2024 22:25 Відповісти
А що без цього коміка не прилітало? Харків, Кременчук Миргород...
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29.07.2024 22:27 Відповісти
вава буде закидувати каби шапками?
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29.07.2024 22:26 Відповісти
от, ****, помело тупориле!
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29.07.2024 22:27 Відповісти
Головне щоб не забув оголосити де F-16 будуть розташовані
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29.07.2024 23:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8FN5r3GdfGc ЛУЦЕНКО: Власть ведет людей к отчаянию и отказу от ПОБЕДЫ. В ВСУ не простили снятия ЗАЛУЖНОГОhttps://www.youtube.com/watch?v=8FN5r3GdfGc

болюча правда
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30.07.2024 03:58 Відповісти
Оборона завжди програє - нам би на рашці іх діставати
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29.07.2024 22:29 Відповісти
Вже трохи дістаємо. Буде ще більше.
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30.07.2024 00:41 Відповісти
Полтаву треба обов'язково посилювати у плані ппо. Якеcь гавно з балкона видно як літає.
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29.07.2024 22:35 Відповісти
хто вам не дає... ось хероічний дабл-мер БЦ хена дикий вже записався в ППО ні дня не служивши та пригодавши воєнку в КПІ 30 років тому назад ... напевно так сподіваючись уникнути покарання за розкрадання коштів міста...в Полтаві 100% є такий же *мер* який взмозі купити пару Патріотів чи Гепардів для міста
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29.07.2024 23:14 Відповісти
Коли це обкурене чмо вже заглохне.
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29.07.2024 22:36 Відповісти
Коли буде мертвим.
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29.07.2024 22:55 Відповісти
Привіз харків'янам шашлички?
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29.07.2024 22:50 Відповісти
І повезе полтавчанам.

Взагалі з місць, де цей утирок з'являєься, краще тікати.

Маріупольці не дадуть збрехати...
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29.07.2024 22:54 Відповісти
Нак#я наводить ракеты, 95й вы наш...
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29.07.2024 23:14 Відповісти
Тепер, бажано, щоб у прутіна на столі, не виявилося цих планів ППО з України! Як інформації з ОПУ, проти вагнерівців та ПЛАНУ наступу за 2023 рік …
Як тільки, своє рило, встромили Оманські у справи Захисників України, так і чекай, нового провалу і втрати територій України!
Ось такий, очевидний збіг результатів…!!
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29.07.2024 23:40 Відповісти
Зеленский : ,,Противовоздушную оборону Харькова уже начали усиливать,,.
..........................................
Надо было ПВО и Ленд-лизом заниматься 2.5 года тому, тогда бы не было разрушенных городов, 10 млн беженцев и десятков тысяч убитыми.
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30.07.2024 00:37 Відповісти
Он слишком много знал... (c)
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30.07.2024 06:13 Відповісти
Три года лупят по Кременчугу и миргородскому аэродрому а в этом и до Полтавы добрались и вдруг вождь квартала неожиданно озаботился.
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30.07.2024 06:43 Відповісти
навіть через текст відчувається вплив наркоти .
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30.07.2024 07:07 Відповісти
Як же за**ав цей пи***бол!
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30.07.2024 07:51 Відповісти
гундосик
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30.07.2024 08:19 Відповісти
Оманська консерва вже посилювала харківський кордон, так він і небо закриє, в своїй пустій голові.
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30.07.2024 10:48 Відповісти
А у фюрера він дозволу спитав?
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30.07.2024 10:49 Відповісти
 
 