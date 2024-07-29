У Харкові вже почали посилювати ППО, будемо працювати також над протиповітряною обороною Полтавщини, - Зеленський

Протиповітряну оборону Харкова уже почали посилювати.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з підприємцями та працівниками Полтавської області в межах економічної платформи "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ.

"З точки зору безпеки скажу, але не сильно заглиблюючись у деталі, повітряний простір Харкова ми вже почали посилювати", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, пріорітет щодо розподілу ППО від партнерів по регіонах залежить від того, "куди більше прилітає".

"Там встановлюємо раніше", - сказав президент.

Очільник держави додав, що вважає такий підхід справедливим.

Також Зеленський розповів, що під час візиту до Полтавської області він планував ознайомитися зі станом критичної інфраструктури та роботою підприємств у регіоні.

"Будемо також працювати над тим, щоб посилити системами ППО і ваш регіон. Для нас це важливо, тому що це великий внесок у нашу економіку", - заявив глава держави.

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