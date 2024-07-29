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Сирський та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів.

Про це президент розповів у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – дві наші області, робота в громадах. Спочатку наша Харківщина, а тепер Полтавщина.

Були сьогодні з командою в місті Дергачі нашої Харківщини, важливо, що це один із хороших прикладів, як почали відновлювати нормальне життя. Я вдячний усім, хто задіяний у відбудові житлових будинків, хто підтримує людей, хто зберігає робочі місця та роботу підприємств наших українських в Харківській області, в усіх наших регіонах.

Провів нараду в Харкові – передусім щодо безпеки та енергетичних питань. Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком буде заповнюватись дефіцит електрики. Урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність персональна. Проходження зими – це те, що готується зараз, улітку. 

Працюємо і над конфігурацією ППО – так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року.

І сьогодні ж також була у нас Полтавщина. Зустрічі з підприємцями, з робітниками в рамках платформи "Зроблено в Україні". В тому числі й оборонні виробництва. Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави, пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення.

Дякую всім, хто зміцнює Україну! Дякую кожному, кожній, хто захищає українські інтереси – інтереси держави і людей!
Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський провів нараду щодо безпеки та енергетики на Харківщині: Основна увага - підготовка до опалювального періоду

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+17
Роки "правління" Зеленського наочно довели - все, що каже цей типок, має дуже слабенький стосунок до реальності. Єдине, що відрізняє Зеленського від нормальних людей - це надзвичайно міцна морда, бо в нормальної людини морда вже давно луснула би від тієї пурги, що несе Зеленський. Україна навіть воювати вже навчилася не завдяки, а наперекір державній владі. Але за бздури Зеленського країна вже заплатила десятками тисяч зайвих смертей. І це ще не кінець.
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29.07.2024 20:22
+16
То ж ти , зелена мерзото ,гавнокоманду.чий! Чи тільки відосики у наркотичному угарі штампувати можеш" Роботи ноль, всі на шашлики. Гнида тупоголова!
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29.07.2024 20:11
+13
Коли ту-95 і ту-160 почнуть горіти і падати, ****** зелена?
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29.07.2024 20:09
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Коли ту-95 і ту-160 почнуть горіти і падати, ****** зелена?
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29.07.2024 20:09 Відповісти
То ж ти , зелена мерзото ,гавнокоманду.чий! Чи тільки відосики у наркотичному угарі штампувати можеш" Роботи ноль, всі на шашлики. Гнида тупоголова!
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29.07.2024 20:11 Відповісти
воно не головнокомандуючий, а Верховний.
ніколи не забуду, як на приснопамятній пресконференції на базарі у якомусь "фут-залі"весь час тикав та поправляв Юрія Бутусова, щоб той звертався до нього Ваше сіятельство Верховний.
насправді ж виявився Поверхневим, бо тільки "Герцеговину Флор" на ставках смалить, а як до діла, то подать мені Сирського і Бєзумную - хай план наступу соорудят: "Я не на того вчився і під час війни в мацкві від призову ховався"
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29.07.2024 21:20 Відповісти
Літній План контрНаступу у 2023 році, теж представляли, але, як казав тодішній ПУ Зеленський, прутін його знав і мав на столі, ще за місяць!!!
Хто ж йому доніс, такі матеріали з України?? Зеленський, про це, а ні гу-гу !!?? Слідство ведуть- 5-7 ПОТУЖНИХ, отих, ну, ви знаєте…
Оманські, кого попало, не призначать… Безумна, може підтвердити, матеріалами ТСК по зраді з ОПУ щодо вагнерівців…
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29.07.2024 20:12 Відповісти
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29.07.2024 20:15 Відповісти
отакий він, прострочений найверховніший найпотужніший найпереможніший зе!майжебонапарт!
сказав, як відрізав.
що б, до листопада все було зроблено, бо в листопаді план миру в очкє!
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29.07.2024 20:19 Відповісти
Ви мабуть голосували за зіленського і тому вам так у житті пощастило?
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29.07.2024 20:38 Відповісти
Що за "бред сивої кобили"?
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29.07.2024 21:19 Відповісти
Шоо, д'єрмаку вже немає що передавати своєму керівництву з ФСБ?
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29.07.2024 20:21 Відповісти
Роки "правління" Зеленського наочно довели - все, що каже цей типок, має дуже слабенький стосунок до реальності. Єдине, що відрізняє Зеленського від нормальних людей - це надзвичайно міцна морда, бо в нормальної людини морда вже давно луснула би від тієї пурги, що несе Зеленський. Україна навіть воювати вже навчилася не завдяки, а наперекір державній владі. Але за бздури Зеленського країна вже заплатила десятками тисяч зайвих смертей. І це ще не кінець.
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29.07.2024 20:22 Відповісти
Ключ до перемоги не у відсутності "пропущених голів у свої ворота", а у забитих голах у ворота суперника. Коли почнемо хоча б бити по воротах суперника, матимемо шанс. (запуск безпілотників це чудово, але неспівставно з ударами ворогів.
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29.07.2024 20:36 Відповісти
Представить вынь да полож! А президент ермак все законспектирует 💩
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29.07.2024 20:36 Відповісти
Ваапше-та , 2 месяца потеряно. Вангую , в следующем году 2 месяца будет поносить Штаты , шо задерживают поставки Но все равно , уже прогресс. Это уже не 7 месяцев скиглити.
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29.07.2024 20:41 Відповісти
Воно кокапорхате хворе безнадійно, бо йому лайно на голову ллється, а воно і оком не зморгне ... Але покарання прийде!
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29.07.2024 20:58 Відповісти
"дебіл зелений"- запити для партнерів, а ППО НАШЕ.
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29.07.2024 21:03 Відповісти
"Винь да положь" кремлівському кроту на стіл всі дані про ППО.
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29.07.2024 21:15 Відповісти
Как, всё-таки по-разному можно назвать одно и тоже. Можно сказать "нагловато клянчить" - вроде некрасиво. А можно сказать "направить запрос партнёрам" - совсем другое дело
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29.07.2024 21:17 Відповісти
А кому - єрмаку чи гогілашвілі?
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29.07.2024 21:40 Відповісти
Добре,що Сирський має план представити партнерам,а не дерьмакам і їм подібним
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29.07.2024 21:44 Відповісти
На нари ішака безтолкового! Це обкурене чмо - ярмо на шиї держави.
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29.07.2024 21:48 Відповісти
А чого пика відсижена?
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29.07.2024 21:48 Відповісти
Воно хоч розуміє, що йому на суфлері пропливає? Сумніваюсь. Янелох поки Боневтікович.
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29.07.2024 22:14 Відповісти
Пздц! Воно що, геть чисто вишмаркало мозок?! То може, Сирському ще надіслати копію структури нашої ППО особисто Хєрасімову з Шойгою?!
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29.07.2024 22:27 Відповісти
Пздц! Мальчиши Кибальчиши с военной тайной, структурой ПВО на минималках. Ну какая может быть структура отличная от общепринятой эшелонной.
Только если Пэтриоты на бок класть. Шоб кацапские ракеты из за угла сбивать
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29.07.2024 22:56 Відповісти
Перепрошую, на емоціях не дуже точно висловився: я мав на увазі точне розташування ППО.
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29.07.2024 23:03 Відповісти
Да его сам Сырский не знает. Он наш стратег. А для тактики есть "специально обученные люди"
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29.07.2024 23:18 Відповісти
Зате інші спеціально навчені люди передадуть ці данні ще іншим спеціально навченим - уже до одної смєхдєржави. Тоді кацапня влаштує нам атвєтку за Чорнобаївку.
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30.07.2024 00:44 Відповісти
продовжується нарізання задач партнерам. зеля.., зеля, яке ж ти гидотне та нікчемне......
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29.07.2024 22:31 Відповісти
Дебільна криворізька мавпа.Ось звертаюсь до 13,5млн ідіотів,як можна було за це проголосувати.
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30.07.2024 04:33 Відповісти
 
 