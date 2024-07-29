Сирський та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів.

Про це президент розповів у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – дві наші області, робота в громадах. Спочатку наша Харківщина, а тепер Полтавщина.

Були сьогодні з командою в місті Дергачі нашої Харківщини, важливо, що це один із хороших прикладів, як почали відновлювати нормальне життя. Я вдячний усім, хто задіяний у відбудові житлових будинків, хто підтримує людей, хто зберігає робочі місця та роботу підприємств наших українських в Харківській області, в усіх наших регіонах.

Провів нараду в Харкові – передусім щодо безпеки та енергетичних питань. Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком буде заповнюватись дефіцит електрики. Урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність персональна. Проходження зими – це те, що готується зараз, улітку.

Працюємо і над конфігурацією ППО – так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року.

І сьогодні ж також була у нас Полтавщина. Зустрічі з підприємцями, з робітниками в рамках платформи "Зроблено в Україні". В тому числі й оборонні виробництва. Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави, пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення.

Дякую всім, хто зміцнює Україну! Дякую кожному, кожній, хто захищає українські інтереси – інтереси держави і людей!

Слава Україні!" - сказав Зеленський.

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