Командувач Об’єднаних сил Гнатов про мету російської кампанії на півночі Харківщини: "Абсолютно безрезультативний наступ"

Російський диктатор Володимир Путін невипадково почав новий наступ на півночі Харківської області у травні, невдовзі після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні.

Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти звернули увагу на те, що мобілізація зараз відбувається активніше, й запитали, чи відчувають на фронті притік нових сил.

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"За деякий час після того, як почали реалізовуватися серйозні ініціативи нашого військово-політичного керівництва щодо більш активних заходів із призову громадян на військову службу, армія Путіна почала наступ на харківському напрямку. Це невипадково. Справжньою метою ворога було не захопити там 10–15 км нашої території, кинувши на смерть два свої армійські корпуси і декілька бригад. Насправді це був абсолютно безрезультативний наступ. На мою думку, глобальна мета ворога полягала в тому, щоб зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації", – сказав генерал.

Він пояснив, що після підготовки нових військовослужбовців керівництво сил оборон змогло б поповнити брак особового складу в тих бригадах, де він є, і сформувати резерви.

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"Таким чином відкриття противником додаткового фронту на Харківщині було замислено для того, щоб змусити нас залучити на цій ділянці додаткові сили, резерви, діяти на більш широкому фронті", – сказав Гнатов.

Він наголосив, що метою росіян було не так просунутися у Харківській області, як не дати українським військовим сконцентрувати сили для контрнаступу на інших напрямках; щоб вони змушені були ці сили застосувати для відбиття окупантів під Харковом.