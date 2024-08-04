Командувач Об’єднаних сил Гнатов про мету російської кампанії на півночі Харківщини: "Абсолютно безрезультативний наступ"
Російський диктатор Володимир Путін невипадково почав новий наступ на півночі Харківської області у травні, невдовзі після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні.
Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.
Журналісти звернули увагу на те, що мобілізація зараз відбувається активніше, й запитали, чи відчувають на фронті притік нових сил.
"За деякий час після того, як почали реалізовуватися серйозні ініціативи нашого військово-політичного керівництва щодо більш активних заходів із призову громадян на військову службу, армія Путіна почала наступ на харківському напрямку. Це невипадково. Справжньою метою ворога було не захопити там 10–15 км нашої території, кинувши на смерть два свої армійські корпуси і декілька бригад. Насправді це був абсолютно безрезультативний наступ. На мою думку, глобальна мета ворога полягала в тому, щоб зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації", – сказав генерал.
Він пояснив, що після підготовки нових військовослужбовців керівництво сил оборон змогло б поповнити брак особового складу в тих бригадах, де він є, і сформувати резерви.
"Таким чином відкриття противником додаткового фронту на Харківщині було замислено для того, щоб змусити нас залучити на цій ділянці додаткові сили, резерви, діяти на більш широкому фронті", – сказав Гнатов.
Він наголосив, що метою росіян було не так просунутися у Харківській області, як не дати українським військовим сконцентрувати сили для контрнаступу на інших напрямках; щоб вони змушені були ці сили застосувати для відбиття окупантів під Харковом.
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А как остальной народ полуалигархи? Живущие без печного отопления и без полей солнечной генерации
Дозволю невеличку правку:
не полуолігархія, а поліолігархія...
Я про себе, який мае єлектричног котла з тарифом 4,35. Нема місця для твердотопливного, тай газу близько нема
передчуття мене, на жаль не обманули
треба подивитись правді в очі - наші населені пункти в 5-10 км від кацапського кордону приречені
Абсолютно вірно!! Треба бити в набат усім-усім!! Бо знову прозеленять просруть всі ресурси а люди будуть жити в руїнах або локальна Буча в кожному захопленому населеному пункті.
Так відтягнення резервів, які могли бути використані на Донбасі, і було метою.
пан бригадний генерал може й молодець на фронті, але ЗЄлю підлизує - пішла така селекція у війську
Мали стояти на кордоні: на Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона" 14 травня 2024
https://glavred.net/ukraine/dolzhny-byli-stoyat-na-granice-na-harkovshchine-uzhe-god-valyayutsya-gory-iz-zubov-drakona-10565138.html
Натомість, проєкт DeepState має менш оптимістичні повідомлення. Оприлюднили звалище вибитих "зубів дракона" - десь на околиці Липців, що на Харківщині. Забуті всіма бетонні загородження - лежать обабіч шляху. Аналітики посилаються на власні джерела серед бійців. Ті кажуть, що цю картину спостерігали ще понад рік тому - влітку 2023-го.
Аналитики полагаю с DeepState?
Т.е бойцы на фронте имеют каналы выхода на иностранных специалистов? Боец передавая информацию уверен что на другом конце сидят правильные аналитики?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ej16rx/ua_fpv_drone_with_trigger_formed_as_the_dildo_of/
І справді серйозні ініціативи вашого військово-політичного керівництва.
****** їм там в кацапні без неї....
Не опускайтесь до отрицания грамматики.
Яка військова хунта? Щоб низи пішли за генералами потрібна довіра, а у реєстрових генералів "чєго ізволітє" її ніколи не було і нема.