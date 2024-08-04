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Новини Війна
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Командувач Об’єднаних сил Гнатов про мету російської кампанії на півночі Харківщини: "Абсолютно безрезультативний наступ"

Командувач Об’єднаних сил, генерал Андрій Гнатов

Російський диктатор Володимир Путін невипадково почав новий наступ на півночі Харківської області у травні, невдовзі після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні.

Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти звернули увагу на те, що мобілізація зараз відбувається активніше, й запитали, чи відчувають на фронті притік нових сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час наступу ворога говорити про ротації передчасно, - командувач Об’єднаних сил Гнатов

"За деякий час після того, як почали реалізовуватися серйозні ініціативи нашого військово-політичного керівництва щодо більш активних заходів із призову громадян на військову службу, армія Путіна почала наступ на харківському напрямку. Це невипадково. Справжньою метою ворога було не захопити там 10–15 км нашої території, кинувши на смерть два свої армійські корпуси і декілька бригад. Насправді це був абсолютно безрезультативний наступ. На мою думку, глобальна мета ворога полягала в тому, щоб зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації", – сказав генерал.

Він пояснив, що після підготовки нових військовослужбовців керівництво сил оборон змогло б поповнити брак особового складу в тих бригадах, де він є, і сформувати резерви.

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"Таким чином відкриття противником додаткового фронту на Харківщині було замислено для того, щоб змусити нас залучити на цій ділянці додаткові сили, резерви, діяти на більш широкому фронті", – сказав Гнатов.

Він наголосив, що метою росіян було не так просунутися у Харківській області, як не дати українським військовим сконцентрувати сили для контрнаступу на інших напрямках; щоб вони змушені були ці сили застосувати для відбиття окупантів під Харковом.

Автор: 

Харківщина (6054) Об’єднані сили (598) Гнатов Андрій (14)


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Топ коментарі
+16
Вони відтягнули наші значні сили з Донецького напрямку і змогли прорвати фронт.
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04.08.2024 01:20
+10
Так точно. Причому це знають усі і кацапи цього ніколи і не приховували. Коли бригадний генерал звільниться після роздач інтерв'ю, то треба б, щоб хтось розповів йому цю таємницю
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04.08.2024 01:33
+9
Лизоблюди, локшинатори, сосни і взагалі безмозкі... Це результат зебільної влади!
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04.08.2024 02:34
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Їх ціль одна - створити атмосферу невідворотності і щоб люди зневірювались і виїжджали. Тут вони успішні - ВСІ кого знаю думають КУДИ
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04.08.2024 01:15 Відповісти
Ви про яке місто?
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04.08.2024 01:24 Відповісти
з Нарьян-Мара він, кацапюра !
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04.08.2024 02:09 Відповісти
Dust, вы с Киева. У вас бонусная карта. В Киеве, с ограничением света, +17° в квартирах держать будут по любому.
А как остальной народ полуалигархи? Живущие без печного отопления и без полей солнечной генерации
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04.08.2024 10:42 Відповісти
Вітаю, пане Сергію.
Дозволю невеличку правку:
не полуолігархія, а поліолігархія...
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04.08.2024 13:13 Відповісти
Бажаю здоров'я, пан Коцький.
Я про себе, який мае єлектричног котла з тарифом 4,35. Нема місця для твердотопливного, тай газу близько нема
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04.08.2024 13:38 Відповісти
Вони відтягнули наші значні сили з Донецького напрямку і змогли прорвати фронт.
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04.08.2024 01:20 Відповісти
Так точно. Причому це знають усі і кацапи цього ніколи і не приховували. Коли бригадний генерал звільниться після роздач інтерв'ю, то треба б, щоб хтось розповів йому цю таємницю
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04.08.2024 01:33 Відповісти
Фронт вони не прорвали.
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04.08.2024 01:35 Відповісти
Дійсно, хіба Вовчанськ щось означає...
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04.08.2024 01:23 Відповісти
відверто кажучи, ще після Харьківського наступу осені 2022 я з жахом дивився на цей Вовчанськ в кількох кілометрах від кацапського кордону.

передчуття мене, на жаль не обманули

треба подивитись правді в очі - наші населені пункти в 5-10 км від кацапського кордону приречені
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04.08.2024 02:14 Відповісти
І тому треба всі ресурси кинути не на мародерство "велике будівництво" і клумби-барабани а на вивіз населення, евакуація + забезпечення грошима на проживання . Це було б дешевше ніж красти мільярди ще й годувати купу міліціантів, прокурорів, чиновників на прифронтових районах , які безпорадні щось населенню допомогти.
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04.08.2024 13:28 Відповісти
треба подивитись правді в очі - наші населені пункти в 5-10 км від кацапського кордону приречені



Абсолютно вірно!! Треба бити в набат усім-усім!! Бо знову прозеленять просруть всі ресурси а люди будуть жити в руїнах або локальна Буча в кожному захопленому населеному пункті.
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04.08.2024 13:32 Відповісти
Проблема в тому, що цей " кацапський кордон" , насправді наш кордон - дуже швидко рухається до нас разом з лінією фронту. Лінія фронта по суті, це і є нараз кордон. Рашисти вже набрали швидкість до километра за добу, по селу за добу.. Тобто ми всі приречені, по вашому?
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04.08.2024 17:01 Відповісти
А що під Харків резерви не перекидали?

Так відтягнення резервів, які могли бути використані на Донбасі, і було метою.
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04.08.2024 01:34 Відповісти
саме так, за відсутності мобілізації їм це вдалось

пан бригадний генерал може й молодець на фронті, але ЗЄлю підлизує - пішла така селекція у війську
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04.08.2024 02:17 Відповісти
після таких фото панам генералам треба свого язика в дупу засунути, а не патякати про оборону !
Мали стояти на кордоні: на Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона" 14 травня 2024
https://glavred.net/ukraine/dolzhny-byli-stoyat-na-granice-na-harkovshchine-uzhe-god-valyayutsya-gory-iz-zubov-drakona-10565138.html

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04.08.2024 02:53 Відповісти
В Генштабі заявляють, що від початку року засіяли території Харківської області десятками тисяч мін. А процес побудови фортифікацій не припинявся на всій лінії зіткнення.

Натомість, проєкт DeepState має менш оптимістичні повідомлення. Оприлюднили звалище вибитих "зубів дракона" - десь на околиці Липців, що на Харківщині. Забуті всіма бетонні загородження - лежать обабіч шляху. Аналітики посилаються на власні джерела серед бійців. Ті кажуть, що цю картину спостерігали ще понад рік тому - влітку 2023-го.
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04.08.2024 03:55 Відповісти
Аналітики посилаються на власні джерела серед бійців.
Аналитики полагаю с DeepState?
Т.е бойцы на фронте имеют каналы выхода на иностранных специалистов? Боец передавая информацию уверен что на другом конце сидят правильные аналитики?
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04.08.2024 10:51 Відповісти
чого ти, курва кацапурська кругом лізеш ?

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04.08.2024 13:11 Відповісти
Это запасы ж.б.к. для следующего "Мля Великого будівництва"
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04.08.2024 09:46 Відповісти
Членодрон в действии :
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ej16rx/ua_fpv_drone_with_trigger_formed_as_the_dildo_of/
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04.08.2024 02:14 Відповісти
Лизоблюди, локшинатори, сосни і взагалі безмозкі... Це результат зебільної влади!
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04.08.2024 02:34 Відповісти
"За деякий час після того, як почали реалізовуватися серйозні ініціативи нашого військово-політичного керівництва щодо більш активних заходів із призову громадян на військову службу"

І справді серйозні ініціативи вашого військово-політичного керівництва.

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04.08.2024 05:30 Відповісти
Але шось чим більше ловлять- тим більше територій втрачається.
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04.08.2024 10:05 Відповісти
зажди знав - більшовіки рано чи піздно, а все одно припруться в Україну...
****** їм там в кацапні без неї....
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04.08.2024 06:32 Відповісти
Ьільшовики в Україні з 2019 року, на запрошення народу, ведуть народ для "сойтись посередине".
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04.08.2024 07:31 Відповісти
Ше один прес-секретар буратінки-зрадника.
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04.08.2024 08:25 Відповісти
а те що Вовчанську 3,14зда це не результат ? і ви досі не можете виколупати кацапів звідти . для мене був би результат якщо б ЗСУ зайняли кацапське місто і залишались там , але ваше військово- політичне керівництво на це не здатне .
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04.08.2024 08:32 Відповісти
А чого це назва ***** у публікації починається з великих літер?
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04.08.2024 10:22 Відповісти
Потому что ***** президент и имя собственное.
Не опускайтесь до отрицания грамматики.
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04.08.2024 10:54 Відповісти
Х.....почав наступ за три дні до свого вояжу в Кетай. Герасим доручив апєрацию своєму земляку з Казані Лапіну. Мета-показати таваріщу Сі що ми по взрослому началі. Як у травні 22 року. А тактика апробована у 2 війні. Це обхід штурмовими групами вузлів оборони, просочування в тил і захоплення Вовчанська і Ліпців. Ну а далі варіація ударів. А дебати шапіто по мобілізації його цікавили в останню чергу.
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04.08.2024 11:38 Відповісти
Саме так, просто Україна втратила ще одне місто. Вовчанськ зруйнований вщент, а так все нормально.
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04.08.2024 12:02 Відповісти
Совєршенно безрезультатноє взятіє одного-двух сьол за дєнь! Пратівник савєршенно позорно продвігаєтся, без всякой пользи і вожнного успеха!! Кава!! Лопати!! Втрати один к 100 !! Марафон дивись, зраду не слухай
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04.08.2024 13:23 Відповісти
Действительно, безрезультативное, на востоке продвигаются ударными темпами фронт там трещит ибо топовые бригады перекинули на Харьков. Куда уж безрезультативнее
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04.08.2024 16:01 Відповісти
Все що він згадав кацапи виконали- і без приставки "би", а виконали по- факту. Український генералітет майже повністю ліг під єрмака і його брехню. Так і переможемо- паперовими звітами, брехнею, і вилизуванням ЗЕленої дупи.
Яка військова хунта? Щоб низи пішли за генералами потрібна довіра, а у реєстрових генералів "чєго ізволітє" її ніколи не було і нема.
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04.08.2024 17:37 Відповісти
 
 