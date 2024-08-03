Війська РФ наступають у Вовчанську для розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста, - ОТУ "Харків"

В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста, застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекино (рф).

"У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За даними ОТУ "Харків", під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України нанесене вогневе ураження по особовому складу противника.

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Також повідомляється, що протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень.

Ворог завдав ув напрямку позицій наших військ 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Окупанти також завдали 34 удари дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Протягом поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, 4 з яких ще тривають.

Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

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Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу на цьому напрямку становили 105 осіб.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог здійснює розвідку маршрутів висування у районі Глибокого та Вовчанська. Також зазначалося, що поблизу Глибокого окупанти готуються до наступальних дій.