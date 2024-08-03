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Новини Війна
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Війська РФ наступають у Вовчанську для розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста, - ОТУ "Харків"

Окупанти наступають на Харківщині

В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста, застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекино (рф).

"У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За даними ОТУ "Харків", під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України нанесене вогневе ураження по особовому складу противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: обстріли 7 населених пунктів, одна людина загинула, ще 12 дістали поранення

Також повідомляється, що протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень.
Ворог завдав ув напрямку позицій наших військ 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Окупанти також завдали 34 удари дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Протягом поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, 4 з яких ще тривають.

Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

Читайте: Ворог перегрупував штурмові групи у Вовчанську, у Глибокому йде підготовка до наступу, - ОТУ "Харків"

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу на цьому напрямку становили 105 осіб.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог здійснює розвідку маршрутів висування у районі Глибокого та Вовчанська. Також зазначалося, що поблизу Глибокого окупанти готуються до наступальних дій.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3689) наступ (224) Вовчанськ (413)


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Топ коментарі
+14
Отже, північну частину і центр міста вони, все ж, захопили, раз намагаються "розширити зону контролю"..? Брехуни, пілять...
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03.08.2024 09:51
+12
ТСК по фортифікаціях за 2,5 місяці так і не розпочала роботу
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03.08.2024 09:52
+10
треба до осені, здати всю донецьку область, що б було з чим проводити саміт миру.
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03.08.2024 09:55
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Отже, північну частину і центр міста вони, все ж, захопили, раз намагаються "розширити зону контролю"..? Брехуни, пілять...
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03.08.2024 09:51 Відповісти
перший пункт у мирному плані від простроченого зе!гундоса, здати донецьку область.
харків, вже потім, як що вдасться зламати зсу, з середини.
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03.08.2024 09:54 Відповісти
Якраз спочатку, щоб це здійснити, вони ламають ЗСУ з середини. 1.Обезголовили Армію (зняли Залужного і все командування) і поставили продажних і бездарних "полководців" і таких же командирів бригад (содалів - сирських.. і т.п..);. 2.Зламали і не наладили належне забезпечення Армії (артилерія, **********, ППО і ПРО, авіація); 3.І "командують" спеціально посилаючи Армію на Убой, щоб викликати спротив і невдоволення, що уже йде повним ходом;4. А далі - те, що пишете: і Харків, і Донбас (і не тільки...) впадуть не захищені...
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03.08.2024 10:30 Відповісти
Ви так пишете, наче Залужний герой і геніальний полководець... Коли Червінського судили, щось цей герой не сильно і проти був, а тихенько спетляв в Британію
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03.08.2024 12:53 Відповісти
фортеці Авдіївка та Бахмут також на совісті Залужного.
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03.08.2024 15:08 Відповісти
На совісті Залужного багато чого. Рєзніков отримав статус адвоката, тому що після цього кримінальну справу проти нього може відкрити лише генеральний прокурор, простим слідчим цього не можна. Прикрили його сраку таким чином. Не здивуюсь, якщо дипломатичний статус Залужного теж є таким цікавим нюансом, що просто так його потім не засудиш
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03.08.2024 16:36 Відповісти
Я тобі відкрию страшну таємницю - Рєзніков і був адвокатом. При чому, адвокатом, який відстоював інтереси Ющенка після виборів 2004-ого.
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04.08.2024 10:23 Відповісти
Якщо подивитись далі свого носа, особливо на два останні записи з асоціації адвокатів України, то саме пішовши з посади міністра, він прикрив свою сраку поновленням адвокатської діяльності. Тому претензія не зараховується, факт залишається фактом:

Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.1 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 20.06.2014 на підставі Заяви

Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 22.09.2018 на підставі Заяви

Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.1 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 10.03.2020 на підставі Заяви

Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16.01.2024 на підставі заяви адвоката
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04.08.2024 11:09 Відповісти
Оце дивина - адвокат знову став адвокатом після державної служби. І не треба тут придумувати якісь причини.
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04.08.2024 17:11 Відповісти
Дива не дивні, особливо якщо колишній міністр "продовжує" працювати тим, кого не так легко притягнути до кримінальної відповідальності... А згадуючи його шлейф корупційних скандалів, то повернення до діяльності, яка суттєво ускладнює посадку людини, ну ніяк це не випадковість
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05.08.2024 13:59 Відповісти
Не треба шукати чорну кішку в кімнаті, особливо, коли її там немає. Ким повинен був стати відомий адвокат після звільнення з державної служби, щоб далі заробляти гроші на життя?
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05.08.2024 17:01 Відповісти
ТСК по фортифікаціях за 2,5 місяці так і не розпочала роботу
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03.08.2024 09:52 Відповісти
Гей, головком! Роби щось, а то щодня розповідаєш про ''незначні досягнення кацапів''!
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03.08.2024 09:52 Відповісти
треба до осені, здати всю донецьку область, що б було з чим проводити саміт миру.
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03.08.2024 09:55 Відповісти
У пуйла вдається наступ, навіщо йому цей мир? Хто вам всім сказав, що рашисти зупиняться на межах Донецької області?? Вони зупиняться там, де їх зупинять. Якщо їх не зможуть зупиняти, вони підуть далі і далі, до Дніпра ,Київа і до Ужгорода...
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03.08.2024 10:04 Відповісти
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03.08.2024 10:00 Відповісти
Що таке? А казав же найпотужніший, що наступ рашистів на Харьковському напрямку зупинений? Ци це інше?
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03.08.2024 10:02 Відповісти
самое опасное время будет зимой, нам может повезти если будет очень снежная и морозная зима, но зимой продвижение в этих точках может быть ещё на 5-10км, в зависимости от ситуации.
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03.08.2024 15:32 Відповісти
Це все не має значення. У вересні готуєтся потужний наступ з 14 новітних бригад та F-16. Відлікаючий удар на Белгород, та основний на Енергодар для звільнення ЗАЕС.
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03.08.2024 17:36 Відповісти
До самміту мила ZEльониє паскуди здадуть усе, шо відвоював Залужний. Походу ,,формула міра зєлєнского" це віддати пуйлу половину України. А ми терпим, бо ,,неначасі"!
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03.08.2024 19:02 Відповісти
 
 