Ворог здійснює розвідку маршрутів висування у районі Глибокого та Вовчанська, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку стан, положення та характер дій Сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, українські захисники продовжують завдати ударів по противнику, який намагається утримувати захоплені рубежі чи покращити своє тактичне положення.

"В районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ ворог проводить поповнення поточного некомплекту штурмових груп, здійснює розвідку маршрутів висування. Відмічено здійснення логістичного забезпечення підрозділів противника з допомогою БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За даними ОТУ "Харків", поблизу Глибокого для протидії БпЛА Сил оборони України окупанти почали масово використовувати мисливські рушниці. Крім того, відмічено застосування окупантами аерозольних гранат К-51.

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Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом протягом минулої доби, 29 липня, відбулося 5 бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку позицій наших військ 11 авіаційних ударів із застосуванням 23-х КАБів, здійснив 44 удари дронами-камікадзе, а також здійснив 496 обстрілів позицій наших військ.

Також зазначається, що від початку цієї доби вже відбулося 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська, одне з яких ще триває.

Раніше в ОТУ "Харків" інформували, що поблизу Глибокого окупанти готуються до наступальних дій.