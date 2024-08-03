Войска РФ наступают в Волчанске для расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, - ОТГ "Харьков"

В операционной зоне ОТГ "Харьков" российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (рф).

"В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет мероприятия логистического обеспечения, провел распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировал проведение воздушной разведки с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным ОТГ "Харьков", во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений.

Враг нанес в направлении позиций наших войск 6 авиационных ударов, использовав 6 КАБов и 11 неуправляемых авиационных ракет. Оккупанты также нанесли 34 удара дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

В течение текущих суток произошло 5 боевых столкновений, 4 из которых еще продолжаются.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки на этом направлении составили 105 человек.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг осуществляет разведку маршрутов выдвижения в районе Глубокого и Волчанска. Также отмечалось, что вблизи Глубокого оккупанты готовятся к наступательным действиям.