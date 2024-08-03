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Новости Война
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Войска РФ наступают в Волчанске для расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, - ОТГ "Харьков"

Окупанти наступають на Харківщині

В операционной зоне ОТГ "Харьков" российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, в Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (рф).

"В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет мероприятия логистического обеспечения, провел распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировал проведение воздушной разведки с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным ОТГ "Харьков", во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений.
Враг нанес в направлении позиций наших войск 6 авиационных ударов, использовав 6 КАБов и 11 неуправляемых авиационных ракет. Оккупанты также нанесли 34 удара дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

В течение текущих суток произошло 5 боевых столкновений, 4 из которых еще продолжаются.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Читайте: Враг перегруппировал штурмовые группы в Волчанске, в Глубоком идет подготовка к наступлению, - ОТГ "Харьков"

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки на этом направлении составили 105 человек.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг осуществляет разведку маршрутов выдвижения в районе Глубокого и Волчанска. Также отмечалось, что вблизи Глубокого оккупанты готовятся к наступательным действиям.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3926) наступление (203) Волчанск (383)


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Топ комментарии
+14
Отже, північну частину і центр міста вони, все ж, захопили, раз намагаються "розширити зону контролю"..? Брехуни, пілять...
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03.08.2024 09:51
+12
ТСК по фортифікаціях за 2,5 місяці так і не розпочала роботу
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03.08.2024 09:52
+10
треба до осені, здати всю донецьку область, що б було з чим проводити саміт миру.
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03.08.2024 09:55
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Отже, північну частину і центр міста вони, все ж, захопили, раз намагаються "розширити зону контролю"..? Брехуни, пілять...
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03.08.2024 09:51 Ответить
перший пункт у мирному плані від простроченого зе!гундоса, здати донецьку область.
харків, вже потім, як що вдасться зламати зсу, з середини.
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03.08.2024 09:54 Ответить
Якраз спочатку, щоб це здійснити, вони ламають ЗСУ з середини. 1.Обезголовили Армію (зняли Залужного і все командування) і поставили продажних і бездарних "полководців" і таких же командирів бригад (содалів - сирських.. і т.п..);. 2.Зламали і не наладили належне забезпечення Армії (артилерія, **********, ППО і ПРО, авіація); 3.І "командують" спеціально посилаючи Армію на Убой, щоб викликати спротив і невдоволення, що уже йде повним ходом;4. А далі - те, що пишете: і Харків, і Донбас (і не тільки...) впадуть не захищені...
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03.08.2024 10:30 Ответить
Ви так пишете, наче Залужний герой і геніальний полководець... Коли Червінського судили, щось цей герой не сильно і проти був, а тихенько спетляв в Британію
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03.08.2024 12:53 Ответить
фортеці Авдіївка та Бахмут також на совісті Залужного.
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03.08.2024 15:08 Ответить
На совісті Залужного багато чого. Рєзніков отримав статус адвоката, тому що після цього кримінальну справу проти нього може відкрити лише генеральний прокурор, простим слідчим цього не можна. Прикрили його сраку таким чином. Не здивуюсь, якщо дипломатичний статус Залужного теж є таким цікавим нюансом, що просто так його потім не засудиш
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03.08.2024 16:36 Ответить
Я тобі відкрию страшну таємницю - Рєзніков і був адвокатом. При чому, адвокатом, який відстоював інтереси Ющенка після виборів 2004-ого.
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04.08.2024 10:23 Ответить
Якщо подивитись далі свого носа, особливо на два останні записи з асоціації адвокатів України, то саме пішовши з посади міністра, він прикрив свою сраку поновленням адвокатської діяльності. Тому претензія не зараховується, факт залишається фактом:

Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.1 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 20.06.2014 на підставі Заяви

Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 22.09.2018 на підставі Заяви

Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.1 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 10.03.2020 на підставі Заяви

Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16.01.2024 на підставі заяви адвоката
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04.08.2024 11:09 Ответить
Оце дивина - адвокат знову став адвокатом після державної служби. І не треба тут придумувати якісь причини.
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04.08.2024 17:11 Ответить
Дива не дивні, особливо якщо колишній міністр "продовжує" працювати тим, кого не так легко притягнути до кримінальної відповідальності... А згадуючи його шлейф корупційних скандалів, то повернення до діяльності, яка суттєво ускладнює посадку людини, ну ніяк це не випадковість
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05.08.2024 13:59 Ответить
Не треба шукати чорну кішку в кімнаті, особливо, коли її там немає. Ким повинен був стати відомий адвокат після звільнення з державної служби, щоб далі заробляти гроші на життя?
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05.08.2024 17:01 Ответить
ТСК по фортифікаціях за 2,5 місяці так і не розпочала роботу
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03.08.2024 09:52 Ответить
Гей, головком! Роби щось, а то щодня розповідаєш про ''незначні досягнення кацапів''!
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03.08.2024 09:52 Ответить
треба до осені, здати всю донецьку область, що б було з чим проводити саміт миру.
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03.08.2024 09:55 Ответить
У пуйла вдається наступ, навіщо йому цей мир? Хто вам всім сказав, що рашисти зупиняться на межах Донецької області?? Вони зупиняться там, де їх зупинять. Якщо їх не зможуть зупиняти, вони підуть далі і далі, до Дніпра ,Київа і до Ужгорода...
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03.08.2024 10:04 Ответить
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03.08.2024 10:00 Ответить
Що таке? А казав же найпотужніший, що наступ рашистів на Харьковському напрямку зупинений? Ци це інше?
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03.08.2024 10:02 Ответить
самое опасное время будет зимой, нам может повезти если будет очень снежная и морозная зима, но зимой продвижение в этих точках может быть ещё на 5-10км, в зависимости от ситуации.
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03.08.2024 15:32 Ответить
Це все не має значення. У вересні готуєтся потужний наступ з 14 новітних бригад та F-16. Відлікаючий удар на Белгород, та основний на Енергодар для звільнення ЗАЕС.
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03.08.2024 17:36 Ответить
До самміту мила ZEльониє паскуди здадуть усе, шо відвоював Залужний. Походу ,,формула міра зєлєнского" це віддати пуйлу половину України. А ми терпим, бо ,,неначасі"!
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03.08.2024 19:02 Ответить
 
 