РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4764 посетителя онлайн
Новости Война
662 2

На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

На Харьковщине в селе Каменка Изюмского района 50-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет, работая на собственном огороде. Мужчина получил травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью.

"Вследствие взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации ступни", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также напомнили меры минной безопасности. В частности, призвали не посещать кладбища, леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под вражеской оккупацией. Поскольку эти территории сильно загрязнены взрывоопасными предметами, неразорвавшимися боеприпасами, противопехотными и противотанковыми минами.

Читайте также: На Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета: один из них погиб

Автор: 

Харьковщина (5577) ГСЧС (4945) мина (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а роздрукувати кольорові листівки хоча би тиражом тисяч у триста із зображенням ПФМки нє? чи просто *****?
показать весь комментарий
02.08.2024 18:57 Ответить
Прикро, у 50 років… Можливо, недобачає…
Маємо, те, що маємо…
показать весь комментарий
02.08.2024 19:03 Ответить
 
 