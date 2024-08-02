На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

На Харьковщине в селе Каменка Изюмского района 50-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет, работая на собственном огороде. Мужчина получил травмы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу за медицинской помощью.

"Вследствие взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации ступни", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также напомнили меры минной безопасности. В частности, призвали не посещать кладбища, леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои или которые находились под вражеской оккупацией. Поскольку эти территории сильно загрязнены взрывоопасными предметами, неразорвавшимися боеприпасами, противопехотными и противотанковыми минами.

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