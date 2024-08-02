На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

На Харківщині в селі Кам’янка Ізюмського району 50-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет, працюючи на власному городі. Чоловік зазнав травм.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні за медичною допомогою.

"У результаті вибуху він дістав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також нагадали заходи мінної безпеки. Зокрема, закликали не відвідувати кладовища, ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. Оскільки ці території є сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не розірвались, протипіхотними і протитанковими мінами.

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