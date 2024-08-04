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Новини
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На Кіровоградщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ

Шахед

Сьогодні, 4 серпня, близько 1.20 у Кіровоградській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на місцеві телеграм-канали та моніторингові пабліки, передає Цензор.НЕТ.

Перед тими, о 1.09, Повітряні Сили ЗСУ попередили, що ударний БпЛА наближається до Кропивницького з південного-заходу. Ще раніше, у 0.58 Повітряні Сили повідомили про БпЛА в Компаніївському районі Кіровоградщини, напрямком на Кропивницький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакують Україну ударними безпілотниками: рухаються у бік Миколаєва та Запоріжжя, - Повітряні сили

Повітряну тривогу на Кіровоградщині оголосили близько пів на першу годину ночі. Тоді Повітряні Сили зафіксували БпЛА на заході та сході Миколаївської області, що рухаються у напрямку Кіровоградщини.

О 01:37 Повітряні Сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Автор: 

вибух (4438) Кропивницький (343) атака (338) Кіровоградська область (566)


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Топ коментарі
+1
Грохнутий на голову? Як бити чмо знало як працює Кіровоградське ПВО.
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04.08.2024 04:10
+1
Може він це каже до того - що все "пво" захищає тільки в Києві бубонного пдараса з його шоблою ,де 89 з 89 , а всі інші регіони як кацапи своїми об'єктами "збивають" мопеди і ракети?
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04.08.2024 07:10
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буба в ямі з мівіною,
на зуя пацану та кировоградщіна?
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04.08.2024 03:46 Відповісти
Грохнутий на голову? Як бити чмо знало як працює Кіровоградське ПВО.
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04.08.2024 04:10 Відповісти
зрасьте і дякую за представу - чомусь так і думав,
що ви гроxнyтий на голову...
у вас там всі такі чи тока през і ти?
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04.08.2024 04:16 Відповісти
ай йо мойо цеж не криворогатшіна....
моя неправда, перепрошую...
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04.08.2024 04:24 Відповісти
а чого чмо зразу з обідкі?
славнозвістне кирововоградське ПВО - а хто ж його не знає?
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04.08.2024 04:27 Відповісти
Може він це каже до того - що все "пво" захищає тільки в Києві бубонного пдараса з його шоблою ,де 89 з 89 , а всі інші регіони як кацапи своїми об'єктами "збивають" мопеди і ракети?
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04.08.2024 07:10 Відповісти
Не, у пана совiсть вiдсутня, та як у кацапа. Чарствий як давнiшнiй окраець хлiба, ще й опрецькуватий. Якщо дiйсно пан не е кацапом.
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04.08.2024 08:51 Відповісти
люба дістанція за більше ніж 800 метрів? - Ledesky...
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04.08.2024 05:48 Відповісти
вона не спрінтер - вона стаєр!
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04.08.2024 05:51 Відповісти
В это же время, когда на Кировоградщине, слышались взрывы, то же самое была шугань и в Одессе, но слава богу, шо теми взрывами оказались гром с молниями. Прошел проливной дождь.
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04.08.2024 08:56 Відповісти
 
 