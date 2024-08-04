На Кіровоградщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ
Сьогодні, 4 серпня, близько 1.20 у Кіровоградській області пролунали вибухи.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на місцеві телеграм-канали та моніторингові пабліки, передає Цензор.НЕТ.
Перед тими, о 1.09, Повітряні Сили ЗСУ попередили, що ударний БпЛА наближається до Кропивницького з південного-заходу. Ще раніше, у 0.58 Повітряні Сили повідомили про БпЛА в Компаніївському районі Кіровоградщини, напрямком на Кропивницький.
Повітряну тривогу на Кіровоградщині оголосили близько пів на першу годину ночі. Тоді Повітряні Сили зафіксували БпЛА на заході та сході Миколаївської області, що рухаються у напрямку Кіровоградщини.
О 01:37 Повітряні Сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.
Топ коментарі
+1 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар04.08.2024 04:10
+1 andi Mir
показати весь коментар04.08.2024 07:10
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на зуя пацану та кировоградщіна?
що ви гроxнyтий на голову...
у вас там всі такі чи тока през і ти?
моя неправда, перепрошую...
славнозвістне кирововоградське ПВО - а хто ж його не знає?