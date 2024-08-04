На Кіровоградщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - ЗМІ

Сьогодні, 4 серпня, близько 1.20 у Кіровоградській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на місцеві телеграм-канали та моніторингові пабліки, передає Цензор.НЕТ.

Перед тими, о 1.09, Повітряні Сили ЗСУ попередили, що ударний БпЛА наближається до Кропивницького з південного-заходу. Ще раніше, у 0.58 Повітряні Сили повідомили про БпЛА в Компаніївському районі Кіровоградщини, напрямком на Кропивницький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакують Україну ударними безпілотниками: рухаються у бік Миколаєва та Запоріжжя, - Повітряні сили

Повітряну тривогу на Кіровоградщині оголосили близько пів на першу годину ночі. Тоді Повітряні Сили зафіксували БпЛА на заході та сході Миколаївської області, що рухаються у напрямку Кіровоградщини.

О 01:37 Повітряні Сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.