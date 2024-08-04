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Новини Війна
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Війська РФ атакують Україну ударними безпілотниками: рухаються у бік Миколаєва та Запоріжжя, - Повітряні сили

Шахед

У ночі, 4 серпня, російські війська застосували по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

О 23:38 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область, напрям руху Дніпро.

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Вже о 23:49 Повітряні сили розповіли, що декілька нових груп ударних ворожих БпЛА рухаються з півдня у Херсонській області, вектор руху північний схід.

О 23:50 БпЛА у Дніпропетровській області змінили вектор руху у напрямку Павлограда. Згодом, Повітряні сили повідомили, що група БпЛА наближається до Павлограду з півночі.

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О 00:04 Повітряні сили повідомили, що БпЛА на Херсонщині змінили напрямок руху у бік Миколаєва.

О 00:17 стало відомо, що БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Запоріжжя, вектор руху на південь.

Повітряні сили про атаку Шахедів на Україну 4 серпня 2024 року

Автор: 

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Пока тихо. Недавно шугань была . Успокоился, когда увидел в окне сверкания молнии. Гром было принял за разрывы. Прошел проливной дождь(Одесса).
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04.08.2024 00:47 Відповісти
 
 