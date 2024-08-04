Агресор думав, що повністю знищив українські Повітряні сили, але захисники неба дали загарбникам могутній бій, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців і працівників Повітряних сил Збройних Сил України з професійним святом.

Вітальні слова він розмістив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що на початку повномасштабної агресії російські окупанти були впевнені, що першими ракетними ударами вони повністю знищили українські повітряні сили. Але захисники українського неба, дали загарбникам могутній бій.

Сирський також наголошує, що воїни протиповітряної оборони з першого дня повномаштабної збройної агресії ефективно відбивали ракетні атаки.

"Своїми самовідданими професійними діями зірвали плани агресора. Військовослужбовці Повітряних сил стали справжніми народними героями.

Не дарма нещодано один з центральних проспектів Києва був перейменовано на честь Повітряних сил", - продовжує він.

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Також він наголошує, що Повітряні сили Збройних Сил України реформуються і вдосконалюються просто у горнилі війни. Наші воїни проходять стажування і обмін досвідом у кращих спеціалістів збройних сил країн НАТО. Українські воїни вражають наших союзників і партнерів своїм досвідом і швидкістю, з якою вони освоюють новітні зразки західної військової техніки.

Керівництво держави, Міноборони та командування Збройних Сил України докладають чимало надзусиль задля того, щоб Повітряні сили модернізувалися і отримували нові зразки озброєння та військової техніки.

"Щиро дякую ветеранам Повітряних сил, які у перші години повномасштабної збройної агресії повернулися до лав Збройних Сил України і стали на захист українського неба. Схиляю голову у скорботі за кожним українським захисником і захисницею, які назавжди залишилися в українському небі... Вічна пам’ять і вічна слава Героям українського неба! Дякую кожному воїну і працівнику Повітряних Сил за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу і за щоденну невтомну боротьбу й працю, яка наближає Українську Перемогу! Особлива моя подяка тим, хто невтомно, щоденно готує для російських окупантів нові сюрпризи - утилізовуючи російські літаки та ракети", - резюмує Сирський.

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