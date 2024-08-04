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Новини Війна
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Агресор думав, що повністю знищив українські Повітряні сили, але захисники неба дали загарбникам могутній бій, - Сирський

День повітряних сил

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців і працівників Повітряних сил Збройних Сил України з професійним святом.

Вітальні слова він розмістив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що на початку повномасштабної агресії російські окупанти були впевнені, що першими ракетними ударами вони повністю знищили українські повітряні сили. Але захисники українського неба, дали загарбникам могутній бій.

Сирський також наголошує, що воїни протиповітряної оборони з першого дня повномаштабної збройної агресії ефективно відбивали ракетні атаки.

"Своїми самовідданими професійними діями зірвали плани агресора. Військовослужбовці Повітряних сил стали справжніми народними героями.

Не дарма нещодано один з центральних проспектів Києва був перейменовано на честь Повітряних сил", - продовжує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2,5 роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога, - Олещук. ВIДЕО

Також він наголошує, що Повітряні сили Збройних Сил України реформуються і вдосконалюються просто у горнилі війни. Наші воїни проходять стажування і обмін досвідом у кращих спеціалістів збройних сил країн НАТО. Українські воїни вражають наших союзників і партнерів своїм досвідом і швидкістю, з якою вони освоюють новітні зразки західної військової техніки.

Керівництво держави, Міноборони та командування Збройних Сил України докладають чимало надзусиль задля того, щоб Повітряні сили модернізувалися і отримували нові зразки озброєння та військової техніки.

"Щиро дякую ветеранам Повітряних сил, які у перші години повномасштабної збройної агресії повернулися до лав Збройних Сил України і стали на захист українського неба. Схиляю голову у скорботі за кожним українським захисником і захисницею, які назавжди залишилися в українському небі... Вічна пам’ять і вічна слава Героям українського неба! Дякую кожному воїну і працівнику Повітряних Сил за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу і за щоденну невтомну боротьбу й працю, яка наближає Українську Перемогу! Особлива моя подяка тим, хто невтомно, щоденно готує для російських окупантів нові сюрпризи - утилізовуючи російські літаки та ракети", - резюмує Сирський.

Також читайте: Збито усі 89 "шахедів", запущених окупантами вночі, - Повітряні сили

Автор: 

Сирський Олександр (586) Повітряні сили (2586)


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Топ коментарі
+17
Чому не коментуешь, що кожен день здаєшь рашистам село за селом , а твій НАЙВЕРХОВНІШИЙ, найлегетимніший зепіддермачніший готує народний референдум , як узаконити знищення України ! на арені 🤢🤡🎪ЗЕЛЕНО- КРОВАВИЙ ЦИРК не кінчається
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04.08.2024 08:52
+10
Не могутній а ПОТУЖНИЙ .
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04.08.2024 08:38
+6
Керування творожнікова-оце могутньо.
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04.08.2024 08:40
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Не могутній а ПОТУЖНИЙ .
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04.08.2024 08:38 Відповісти
могутній - Який має велику владу, силу, великий вплив.
потужний - Який має велику фізичну силу; дужий, міцний
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04.08.2024 08:42 Відповісти
У зелених все потужно.
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04.08.2024 09:55 Відповісти
у призебіленого препізедента, а інші повторюватимуть аби вгодити цьому недомірку.
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04.08.2024 10:41 Відповісти
Керування творожнікова-оце могутньо.
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04.08.2024 08:40 Відповісти
Чому не коментуешь, що кожен день здаєшь рашистам село за селом , а твій НАЙВЕРХОВНІШИЙ, найлегетимніший зепіддермачніший готує народний референдум , як узаконити знищення України ! на арені 🤢🤡🎪ЗЕЛЕНО- КРОВАВИЙ ЦИРК не кінчається
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04.08.2024 08:52 Відповісти
Нечувано потужно
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04.08.2024 09:27 Відповісти
Сирський з однієї команди кремлівських консерв. Фронт злили, зброї як не було так і немає, поповнення теж, тотації відсутні. Все йде по договрняку з кремлем ще з 2022 року.
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04.08.2024 09:37 Відповісти
Тільки людей з 22 року тисячі ще поклали, та державу на руїни перетворили. І результат буде гірший, ніж навесні 22 року. А так да, виконають договорняк.
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04.08.2024 09:42 Відповісти
Ці пафосні висери їм с Гундосом одна людина пише?
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04.08.2024 09:41 Відповісти
Нам вже прямо в очі кажуть забути назавжди про Крим та решти територій, і ми вже дійшли до косплею "сводок Совінформбюро"...
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04.08.2024 09:52 Відповісти
Парторг промову писав? І коли дасте могутній бій кацаполітакам з їх КАБами? А про ефективно відбиті атаки ми бачимо по руїнам ТЄС. Вже нудить від цієї брехні.
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04.08.2024 10:09 Відповісти
До речі, ще торік майже щодня бачив як два Су-25 під прикриттям МіГ-29 літали до лінії фронту, а зараз раз у тиждень один МіГарь пролетить. Це щодо модернізації та нових зразків. Брехуни чортові.
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04.08.2024 10:12 Відповісти
У Криму мігранти побили чемпіона РФ з боксу вибивши йому око.
https://t.me/ButusovPlus/12334?single
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04.08.2024 10:27 Відповісти
Представники титульної нації побили кацапську свиню і не одну.
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04.08.2024 11:53 Відповісти
По авіафлоту нема чим похвалитись-в повітрі панування касапської авіації,а рад.бомби з ******** начинкою, допомогають касапам захоплювати щораз нові нп.Схоже,сир не знає,або не хоче щось виставляти проти КАБів,як суттєвої вогневої ударної сили касапів.
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04.08.2024 10:42 Відповісти
.андоній ти сирский разом з 🤡 ...
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04.08.2024 10:57 Відповісти
 
 