За 2,5 роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога, - Олещук. ВIДЕО

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ з професійним святом.

Вітальні слова він розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі", - наголосив Олещук.

За його словами, за два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість - на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито усі 89 "шахедів", запущених окупантами вночі, - Повітряні сили

"Усе це стало можливим і завдяки потужній підтримці наших західних партнерів. Дякую їм за свідому позицію у захисті миру й демократії, наших людей! Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість. У період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, на жаль, посмертно…", - додає командувач.

"Нині я вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних Сил із 20-ю річницею, дякую усім, хто докладає максимум зусиль для нашої перемоги! Дякую партнерам, волонтерам, громадянському суспільству, всім, хто допомагає ставати нам сильнішими у боротьбі за мир і свободу для нашої України!", - резюмує він.