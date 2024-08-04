Росіяни минулої доби завдали майже 500 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби війська РФ 498 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для атак По Запорізькій області росіяни застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, ворог завдав 3 авіаційні удари по Павлівці та Білогір’ю.

275 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Успенівку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Верхню Терсу.

12 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Омельник, Новоандріївку, Роботине та Новоданилівку.

208 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Повідомляється, що надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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