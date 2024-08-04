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Вранці окупанти обстріляли Очаків, поранено жінку

Росіяни атакували Очаків

Російські війська вранці 4 серпня обстріляли з мінометів місто Очаків Миколаївської області, унаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині, - "УЗ"

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Миколаївська область (2255) обстріл (28212) Очаків (204)


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