Вранці окупанти обстріляли Очаків, поранено жінку
Російські війська вранці 4 серпня обстріляли з мінометів місто Очаків Миколаївської області, унаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Також унаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.
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