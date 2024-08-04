Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині, - "УЗ"
У ніч на 4 серпня 2024 року внаслідок обстрілу на Полтавщині було пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Як зазначається, низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.
Наслідки обстрілу
"Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - йдеться у повідомленні.
Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти атакували Полтавщину, працювала ППО.
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Ну, що наріде, всіх зробив?
Всю економіку добив...
На Порошенко кожен гадив,
І не замітив як все зрадив:
Ракети наші всі в асфальті,
Їх депутат в Монако, Мальті.
"Слуги" прийшли не воювати,
Вас обдирати, та здавати!!!
Достатньо цих рим пане , чи ще???
Набрехавши один раз,
Бреше як проснеться.
Із «кварталу» пі...раст
Все йому не йметься.
********, що один срок
Буде президентом …
Ще в Омані зробив крок,
Став орди агентом.
Відвів в поле пацанів,
Яке без окопів…
У них просто розпач, гнів
Чужих йому хлопів.
Що ти padlо натворив,
Знищуєш цю Неньку.
Зброю у асфальт зарив,
Набив грішми пельку.
Що наріде, всіх зробив,
Куди нам втікати?
Кров'ю дурість оплатив,
Долі де шукати?
02.03.2024
Анатолій Березенський
Що розказати?
Зермаки та їхні виборці так і робили в 2021-2022.
Допомогло?
сама де живеш?
Для чого твої Зермаки системно це роблять?
"Начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади виступають проти рішення головнокомандувача щодо заміни командира 31-ої ОМБр полковника Андрія Усанова.
Про це вони заявили у відповідному https://fb.watch/tJP7JcYSfI/ зверненні до командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського,
"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці - життя кожного з нас, саме тому командир 31-ої ОМБр полковник УСАНОВ Андрій Юрійович неугодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади. Начальники служб та командири підрозділів виступають проти такого рішення головнокомандувача", - йдеться у зверненні.
19 січня 2022.
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії та пообіцяв, що в країні пануватиме мир і всі зустрінуть 2023 рік.
Пряма мова Зеленського: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги.
Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники...
Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!
22 січня ми відзначимо День Соборності України.
Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.
Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.
В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!""
Аж солодко попукують раз по раз, коли встромляють його у повідомлення.