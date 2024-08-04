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Новини
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Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині, - "УЗ"

залізнична колія

У ніч на 4 серпня 2024 року внаслідок обстрілу на Полтавщині було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

Також читайте: Знищено всі дрони, які намагалися атакувати Полтавщину: минулося без постраждалих і ворожих влучань

Наслідки обстрілу

"Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - йдеться у повідомленні.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти атакували Полтавщину, працювала ППО.

Автор: 

залізниця (1500) обстріл (28212) Укрзалізниця (6824) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+16
Ми могли це робити і дуже точно і потужно, але нарід 73% у 2019 році вибрв витрати грошей на "велике будівництво" і створення зі "слуг" і недобитків "риг" клубу мільйонерів і мільярдерів, знищивши нашу оборону, ракетні програми, закатавши залишки коштів у асфальт.
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04.08.2024 09:42
+13
Коли ми вже будемо їхні жд вузли і состави знешкоджувати? Чи ZEоманський боїться )(уйла засмучувати? Фронт він і так вже злив.
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04.08.2024 09:32
+3
Тіпун на язик
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04.08.2024 09:47
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С таким сусідом підземку треба будувати
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04.08.2024 09:26 Відповісти
Опять эшелон, под наблюдением развед.дронов стоял?
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04.08.2024 09:29 Відповісти
Коли ми вже будемо їхні жд вузли і состави знешкоджувати? Чи ZEоманський боїться )(уйла засмучувати? Фронт він і так вже злив.
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04.08.2024 09:32 Відповісти
Ми могли це робити і дуже точно і потужно, але нарід 73% у 2019 році вибрв витрати грошей на "велике будівництво" і створення зі "слуг" і недобитків "риг" клубу мільйонерів і мільярдерів, знищивши нашу оборону, ракетні програми, закатавши залишки коштів у асфальт.
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04.08.2024 09:42 Відповісти
Дякую за підказочку, на замовлення виставляю рими про нарід 73%

Ну, що наріде, всіх зробив?
Всю економіку добив...
На Порошенко кожен гадив,
І не замітив як все зрадив:
Ракети наші всі в асфальті,
Їх депутат в Монако, Мальті.
"Слуги" прийшли не воювати,
Вас обдирати, та здавати!!!
Достатньо цих рим пане , чи ще???

Набрехавши один раз,
Бреше як проснеться.
Із «кварталу» пі...раст
Все йому не йметься.

********, що один срок
Буде президентом …
Ще в Омані зробив крок,
Став орди агентом.

Відвів в поле пацанів,
Яке без окопів…
У них просто розпач, гнів
Чужих йому хлопів.

Що ти padlо натворив,
Знищуєш цю Неньку.
Зброю у асфальт зарив,
Набив грішми пельку.

Що наріде, всіх зробив,
Куди нам втікати?
Кров'ю дурість оплатив,
Долі де шукати?
02.03.2024
Анатолій Березенський
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04.08.2024 13:30 Відповісти
Треба перевірити Оманьські домовленості. Взагалі так зазвичай відбувається, якщо кому не подобається неіснуюча липецьку фабрика, тому прилітає у дупу снаряд
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04.08.2024 12:45 Відповісти
Полтавщина поруч з лінією фронту. Їм треба готуватись.
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04.08.2024 09:46 Відповісти
Тіпун на язик
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04.08.2024 09:47 Відповісти
Карту подивіться
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04.08.2024 09:55 Відповісти
Я живу на території Полтавщини - питання???

Що розказати?
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04.08.2024 12:13 Відповісти
ху@ло зупиниться і не полізе далі, якщо захопить всю Донецьку область?
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04.08.2024 13:22 Відповісти
Питання у тому чи ви знаєте де розташована ваша область і наскільки далеко від окупованих нині територій. Війна ближче ніж половина Полтавщини. Наївно вірити що кацапи не захоплять частину Харківщини. Там уже і так половина області хто зна в чиєму підпорядкуванні.
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04.08.2024 14:46 Відповісти
Ну да ... Жити страусом з головою в асфальті безпечніше.
Зермаки та їхні виборці так і робили в 2021-2022.
Допомогло?
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04.08.2024 10:40 Відповісти
Лікуй голову через хворі фантазії
сама де живеш?
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04.08.2024 12:14 Відповісти
То пане, є невиліковно. Вони справді живуть, якимись задзеркальними фантазіями, лексикон із трьох фраз - "зебіли, асХіальт, зерьмаки" - і все інше - "зрада", Хворі люди.
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04.08.2024 12:50 Відповісти
Хворі привели до влади зграю зрадників і клептоманів.
Для чого твої Зермаки системно це роблять?

"Начальники служб та командири підрозділів 31 окремої механізованої бригади виступають проти рішення головнокомандувача щодо заміни командира 31-ої ОМБр полковника Андрія Усанова.

Про це вони заявили у відповідному https://fb.watch/tJP7JcYSfI/ зверненні до командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського,

"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці - життя кожного з нас, саме тому командир 31-ої ОМБр полковник УСАНОВ Андрій Юрійович неугодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади. Начальники служб та командири підрозділів виступають проти такого рішення головнокомандувача", - йдеться у зверненні.

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04.08.2024 13:19 Відповісти
Які фантазії, вбоге? Не було ігнорування загрози нападу рашистів Зермаками та їхніми сектантами?

19 січня 2022.

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії та пообіцяв, що в країні пануватиме мир і всі зустрінуть 2023 рік.

Пряма мова Зеленського: "А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014? Хіба загроза масштабної війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги.

Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники...

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!
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04.08.2024 13:15 Відповісти
"Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!""
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04.08.2024 13:20 Відповісти
Так у нас и так тут весело,вот минут пять назад опять бабахнуло.
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04.08.2024 09:54 Відповісти
Журналістам Цензору, вочевидь, дуже подобається слово "інфраструктура". А ще слово "наразі".
Аж солодко попукують раз по раз, коли встромляють його у повідомлення.
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04.08.2024 11:53 Відповісти
Не писати ж станція разом з вокзалом.
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04.08.2024 12:11 Відповісти
 
 