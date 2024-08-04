Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині, - "УЗ"

У ніч на 4 серпня 2024 року внаслідок обстрілу на Полтавщині було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

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Наслідки обстрілу

"Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - йдеться у повідомленні.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти атакували Полтавщину, працювала ППО.