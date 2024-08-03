Знищено всі дрони, які намагалися атакувати Полтавщину: минулося без постраждалих і ворожих влучань
Війська РФ продовжують атакувати Полтавщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі 3 серпня ворог намагався завдавати ударів безпілотниками. Сили оборони відпрацювали по всіх цілях. На щастя, постраждалих і влучань не зафіксовано.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури.
За даними Повітряних сил, ППО збила 24 "шахеди" з 29.
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Топаз з Харькова, це знав, ще з АнтиМайдану!!
Було таке шо падали, було шо влучали.
Зара збили, це добре, ***** ото *******?