Знищено всі дрони, які намагалися атакувати Полтавщину: минулося без постраждалих і ворожих влучань

Війська РФ продовжують атакувати Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 3 серпня ворог намагався завдавати ударів безпілотниками. Сили оборони відпрацювали по всіх цілях. На щастя, постраждалих і влучань не зафіксовано.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури.

За даними Повітряних сил, ППО збила 24 "шахеди" з 29.