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Новини Війна
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Знищено всі дрони, які намагалися атакувати Полтавщину: минулося без постраждалих і ворожих влучань

Шахед на Полтавщині

Війська РФ продовжують атакувати Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 3 серпня ворог намагався завдавати ударів безпілотниками. Сили оборони відпрацювали по всіх цілях. На щастя, постраждалих і влучань не зафіксовано. 

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури.

За даними Повітряних сил, ППО збила 24 "шахеди" з 29.

Автор: 

обстріл (28212) дрони (4624) Полтавська область (1099)


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Без допомоги, коригувальників-ЖДУНІВ ригоАНАЛЬНИХ, рашисти сліпнуть !!
Топаз з Харькова, це знав, ще з АнтиМайдану!!
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03.08.2024 09:24 Відповісти
Гнид слід не судити,а знищувати!!))
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03.08.2024 09:43 Відповісти
Слава ЗСУ !!))
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03.08.2024 09:42 Відповісти
Шо, і навіть "уламки" не упали на об"єкти критичної інфраструктури?
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03.08.2024 09:46 Відповісти
От невпали, і шо?
Було таке шо падали, було шо влучали.
Зара збили, це добре, ***** ото *******?
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03.08.2024 10:13 Відповісти
*не упали* *****, кацап дурний
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03.08.2024 10:15 Відповісти
 
 