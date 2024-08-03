Окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури
У Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вінницьку ОВА.
"В області є потрапляння в обʼєкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ДСНС працюють на місці.
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Ярема Стогін #518708
показати весь коментар03.08.2024 10:13 Відповісти Мені подобається 0
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