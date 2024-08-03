Окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури

У Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вінницьку ОВА.

"В області є потрапляння в обʼєкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС працюють на місці.

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