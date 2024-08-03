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Окупанти атакували Вінниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури

вибух

У Вінницькій області є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вінницьку ОВА.

"В області є потрапляння в обʼєкт інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС працюють на місці.

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Автор: 

Вінницька область (1009) обстріл (28212)


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Те що ці кастровані підрозділи дснс "працюють" - то добре. Але, чому досіна на 2.5 році війни не організована і не працює наша ППО і ПРО?
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03.08.2024 10:13 Відповісти
 
 