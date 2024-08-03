Оккупанты атаковали Виннитчину, есть попадание в объект инфраструктуры
В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Винницкую ОГА.
"В области есть попадание в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ГСЧС работают на месте.
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Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий03.08.2024 10:13 Ответить Мне нравится 0
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