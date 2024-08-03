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Оккупанты атаковали Виннитчину, есть попадание в объект инфраструктуры

вибух

В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Винницкую ОГА.

"В области есть попадание в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС работают на месте.

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Автор: 

Винницкая область (1028) обстрел (26872)


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Те що ці кастровані підрозділи дснс "працюють" - то добре. Але, чому досіна на 2.5 році війни не організована і не працює наша ППО і ПРО?
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03.08.2024 10:13 Ответить
 
 