Оккупанты атаковали Виннитчину, есть попадание в объект инфраструктуры

В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Винницкую ОГА.

"В области есть попадание в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС работают на месте.

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