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Новости Война
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"Охотился" на склады ВСУ в Винницкой области: СБУ задержала российского агента

На Вінниччині затримали російського агента, який шпигував за ЗСУ

Контрразведка СБУ задержала российского агента, который в Винницкой области шпионил за Силами обороны и складами с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина также разведывал пункты базирования учебных центров Сил обороны и основные логистические пути переправки боевых средств поражения на передовую.

"Чтобы получить разведданные, агент регулярно объезжал местность и искал соответствующие локации, а также "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Для этого он пытался устанавливать дружеские отношения с местными жителями, которые имели отношение к военной службе. В случае получения координат базирования ВСУ, агент должен был немедленно "отчитаться" об этом оккупантам для подготовки воздушного удара по целям", - говорится в сообщении.

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Российского агента вовремя разоблачили и задержали в собственном доме. Им оказался 40-летний менеджер, сторонник рашизма.

"Весной 2024 года он вышел на контакт с фсб через своих родственников, проживающих в России и сотрудничающих с российской спецслужбой. Дальнейшая коммуникация с оккупантами происходила напрямую, через анонимный чат в популярном мессенджере. Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф", - добавили в СБУ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

Винницкая область (1028) СБУ (19851)


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Первым долгом в кончик вафельного полотенца замотать брусок мыла и сами знаете шо нужно сделать, шобы дурне порiддя не плодилося.
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02.08.2024 10:10 Ответить
Уничтожить ***** менеджера.
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02.08.2024 10:26 Ответить
Три метри вірьовки і конфіскація майна, і досить йогоМУСОЛИТИ із залученням десятків людей-слідчих, прокурорських, адвокатських, суддівських, охоронців, + осіб для утримання ворожого агента в закладах Малюська !!
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02.08.2024 11:23 Ответить
3 метри забагато, вистачить 1-1,5 метра...
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02.08.2024 12:32 Ответить
Можливо це і не гуманно,але я вважаю,що для наведення порядку до таких осіб потрібно застосовувати, ну якщо не розстріл,то пожиттево однозначно! Доречі,один військовий командир,якщо не помиляюсь з 3-ї штурмової,дав команду своїм підлеглим,розстрілювати таких уродів на місці(йшлося про підпалювачів)
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02.08.2024 13:37 Ответить
Розстріляти.
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02.08.2024 14:43 Ответить
 
 