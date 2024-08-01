Диверсант РФ, пытавшийся поджечь трансформаторы "Укрзализныци", задержан на Одесщине, - СБУ
В Одесской области задержан диверсант военной разведки РФ, который готовил ряд поджогов на объектах "Укрзализныци".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Больше всего врага интересовали трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения области.
"В случае уничтожения энергооборудования оккупанты надеялись заблокировать перемещение подвижных составов ВСУ в направлении передовой. Для совершения диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал "дополнительный" заработок в Телеграмм-каналах. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.
Для этого он разведал локацию первой потенциальной цели - трансформатор возле железнодорожного пути, а затем подготовил вблизи него схрон с тремя "коктейлями Молотова", - говорится в сообщении.
Злоумышленник привлек своего знакомого, который должен был прибыть по координатам к тайнику, забрать зажигательную смесь и поджечь электроподстанцию.
"По указанию оккупантов их соратник планировал передать им видео возгорания, как "отчет" о выполненном задании, и продолжить серию поджогов на территории региона. Впрочем, Служба безопасности предотвратила дальнейшие поджоги и задержала диверсанта на начальном этапе его подрывной деятельности.
Во время обыска у него обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором", - добавили в СБУ.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей, ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.
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