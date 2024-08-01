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Новости Война
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Диверсант РФ, пытавшийся поджечь трансформаторы "Укрзализныци", задержан на Одесщине, - СБУ

В Одесской области задержан диверсант военной разведки РФ, который готовил ряд поджогов на объектах "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Російського диверсанта, який намагався спалити трансформатори Укрзалізниці, затримано на Одещині

Больше всего врага интересовали трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения области.

"В случае уничтожения энергооборудования оккупанты надеялись заблокировать перемещение подвижных составов ВСУ в направлении передовой. Для совершения диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал "дополнительный" заработок в Телеграмм-каналах. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

Для этого он разведал локацию первой потенциальной цели - трансформатор возле железнодорожного пути, а затем подготовил вблизи него схрон с тремя "коктейлями Молотова", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшему охраннику Путина Дюмину и заместителю министра обороны РФ Евкурову сообщено о подозрении, - СБУ

Злоумышленник привлек своего знакомого, который должен был прибыть по координатам к тайнику, забрать зажигательную смесь и поджечь электроподстанцию.

"По указанию оккупантов их соратник планировал передать им видео возгорания, как "отчет" о выполненном задании, и продолжить серию поджогов на территории региона. Впрочем, Служба безопасности предотвратила дальнейшие поджоги и задержала диверсанта на начальном этапе его подрывной деятельности.

Во время обыска у него обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором", - добавили в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей, ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

Также смотрите: Священник УПЦ МП и работник "Укрзализныци" готовили удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

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Одесская область (3543) СБУ (19851) диверсия (294)


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А чому не показують їх свинособакорила...? Хто це? Може хтось бачив їх із спільниками, ворожими агентами...? Закон? То змінюйте його , не розстрілюють же заарештованих, якщо помилка, випустять, бо агенти на волі активно і безкарно "працюють" і фіги тикають в сторону "законників"??? Війна ж .....?
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01.08.2024 13:23 Ответить
так це ж не "кілер Прищ", який "вбив фаріон"
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01.08.2024 13:38 Ответить
ОТ МРІЮ КОЛИСЬ ПРОЧИТАТИ:"ДИВЕРСАНТА ЗАСУДИЛИ НА ДОВІЧНЕ"...
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01.08.2024 13:48 Ответить
Їх треба не затримувати, а кінчати на місці злочину!
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01.08.2024 14:43 Ответить
ні...потрібно зупинилося серце після закінчення слідчих дій...
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01.08.2024 16:53 Ответить
Треба так - Террорист-зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна .

А так - Хай живе наш український суд, найгуманніший суд у світі!
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01.08.2024 17:13 Ответить
З Одесщини, багато такого лайна, ригоАНАЛИ возили на АнтиМайдан, у 2013-14 році… Ось вони їх, і активують тепер, для допомоги рашистам!!

Жити в Україні, і тут же ГАДИТИ, українцям….
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01.08.2024 13:59 Ответить
Треба щось зхмінювати як покараня так і виховання ,ворог на жаль досить добре прстосувався в тилових містах.
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01.08.2024 14:53 Ответить
 
 