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Новости Фото Война
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Священник УПЦ МП и работник "Укрзализныци" готовили удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны два агента военной разведки РФ, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ. Среди задержанных гражданин РФ - священник УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Агенты готовили удар по эшелонам, которые перевозят личный состав, технику и боеприпасы на передовую.

"Главным фигурантом оказался гражданин России, настоятель одного из Харьковских храмов УПЦ (МП), который был завербован спецслужбой страны-агрессора еще до полномасштабной войны. После вторжения рф на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Его личность уже установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ поставили клирику задачу: собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины.

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Впоследствии священник привлек своего знакомого - работника местного филиала Укрзализныци.

"Установлено, что чиновник дал клирику доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия, а также мест разгрузки поездов Сил обороны. Отснятые кадры священнослужитель должен был пересылать своему куратору через анонимный чат в мессенджере. Для конспирации они использовали шифровальные символы, например, начинали переписку только после оговоренных "смайлов" в заранее определенное время.

После каждого сеанса связи фигуранты удаляли переписку", - добавили в СБУ.

После получения "развернутого отчета" рашисты планировали осуществить по указанным координатам огневое поражение.

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Служба безопасности заблаговременно разоблачила российских агентов, чем сорвала планы РФ. Обоих фигурантов задержали в собственных квартирах. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Злоумышленники находятся под стражей. Также решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

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СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ
СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ
СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ
СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ
СБУ затримала священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ

Автор: 

СБУ (19890) УПЦ МП (1561) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+28
Но при этом МП до сих пор не запрещен. Совпадение ? Не думаю...
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01.08.2024 10:24
+27
А ЦЕ СВЯЩЕННИК НЕ ТОЇ ЦЕРКВИ, ЯКУ ВР НЕ ДАЄ ЗАБОРОНИТИ?
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01.08.2024 10:25
+22
Чому морди заблюрюють? Страна далжна знать сваїх хероєв!
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01.08.2024 10:24
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Чому морди заблюрюють? Страна далжна знать сваїх хероєв!
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01.08.2024 10:24 Ответить
Я не прлти заблюрення. Але не комп'ютерного, а ручного. Соплями і кров' ю. За допомогою кулаків.
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01.08.2024 10:38 Ответить
ну і багатьох зрадників ти так заблюрив?
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01.08.2024 11:32 Ответить
А з якою метою ви цікавитесь? 🤔
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01.08.2024 11:39 Ответить
цікаво, чи ти ********-підстрікач, чи достойна людина і своїм прикладом показуєш, як треба діяти зі зрадниками.
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01.08.2024 11:52 Ответить
Повторю запитання, з якою метою цікавишся, білий. Від цього відповідь залежить.
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01.08.2024 12:34 Ответить
повторюю відповідь на питання "А з якою метою ви цікавитесь? 🤔"

цікаво, чи ти ********-підстрікач, чи достойна людина і своїм прикладом показуєш, як треба діяти зі зрадниками.
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01.08.2024 12:35 Ответить
Зрозуміло, відповіді нема. Йдеш лісом. Просто цікаво може бути бабульці під під'їздом. 😊
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01.08.2024 12:40 Ответить
зрозуміло. значить перший варіант. так і запишу.
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01.08.2024 13:24 Ответить
Ти ще не ходив, чи вже вернувся? 😊 Три місяці на сайті, щоб писати? Пиши-пиши, пісатєль. 😊
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01.08.2024 15:29 Ответить
ти ще не відповів, підстрікач
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01.08.2024 15:33 Ответить
Тобі? 😲 Забудь! 😁
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01.08.2024 15:39 Ответить
А чому не показують їх свинособакорила...? Хто це? Може хтось бачив їх із спільниками, ворожими агентами...? Закон? То змінюйте його , не розстрілюють же заарештованих, якщо помилка, випустять, бо агенти на волі активно і безкарно "працюють", регочуть і фіги тикають в сторону "законників"??? Війна ж .....? "Чи застав дурного Богу молитись то він і лоб розіб'є?"
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01.08.2024 13:26 Ответить
Но при этом МП до сих пор не запрещен. Совпадение ? Не думаю...
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01.08.2024 10:24 Ответить
вся сатанинська сєкта мп має бути викинута з України взад запарєбрік-туди звідки вона і припхалась та дє єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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01.08.2024 10:24 Ответить
Як її викинуть коли туда бидло толпами ходить на поклон?
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01.08.2024 10:47 Ответить
А ЦЕ СВЯЩЕННИК НЕ ТОЇ ЦЕРКВИ, ЯКУ ВР НЕ ДАЄ ЗАБОРОНИТИ?
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01.08.2024 10:25 Ответить
Не ВР, а фактичний президент - кремлівський агент єрмак.Якби ОПа дала своїм зедепутанам вказівку, то вже б давно заборонили. Але ж треба кришувати фсбешних агентів-попів.
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01.08.2024 11:10 Ответить
Чому таких не нищать зразу, "при спробі втечі", або "при ставленні опору під час затримання"?
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01.08.2024 10:25 Ответить
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01.08.2024 10:28 Ответить
Юда з-поміж своїх.
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01.08.2024 12:00 Ответить
**** "православна".
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01.08.2024 16:42 Ответить
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01.08.2024 17:24 Ответить
Так це отаких, захищає стефанчук+зеленський та ота моноШобла з ВРУ упродовж 3 років їх ЗЛОЧИНІВ і КРОВІ в Україні 🤬🤬🤬??
Це 🧌ті, що водили колони «паломнікаф🤑» з сруськага міфа, мішєбратіяв у 2014-15 роках на Донеччині, з сектою ФСБшників👺 під відеокамери пропаганди з московіі ‼️‼️‼️
Ось таке лайно що ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО гадить в Україні і захищають запроданці з ВРУ під контролем з ОПУ та стефанчука+знатока корабельних сосок ..
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01.08.2024 10:32 Ответить
И что дальше будем жевать сопли и верить рашистам что РПЦ вне политики? И не называйте ради Бога их священниками. Ето богохульство сатанистов называть священниками.
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01.08.2024 10:38 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/11458 Одне з нагальних питань щодо нацбезпеки зараз - це заборона православної філії фсб в Україні, - заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» в Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу-звіту роботи фракції

"Минулого засідання ми мали розпочати розгляд законопроєкту, голоси в залі були. З незрозумілих причин команда Зеленського не поставила цей законопроєкт на розгляд. Чи вони вважають, що не потрібно забороняти антиукраїнську церкву? Але московські попи продовжують працювати проти України, перебуваючи на її території" - пояснив Герасимов.
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01.08.2024 10:39 Ответить
не чепляйте священника УПЦ МП! Він для діючої влади, зеленського і його шобли, святий!
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01.08.2024 10:41 Ответить
+100500!!!
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01.08.2024 11:12 Ответить
Поп? Московский? Шпионил? Да не может быть! Суки-и-и, веру запрещают! Кстати, "священник упц мп" - зачем так длинно? Московский поп - просто и ясно. А то получается с уважением - "священник"!
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01.08.2024 10:46 Ответить
Так вже в'їбали...
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01.08.2024 10:54 Ответить
Московские попы имеют такое же отношение к святости как гонорар к гонорее.
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01.08.2024 10:56 Ответить
На палю та усі справи ...
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01.08.2024 11:16 Ответить
В Україні в даний час вільно проживає і бігає-фоткає місцеві визначні місця близько 150 тис громадян рф. Логічно було б на час війни іх інтернувати в якесь одне місце, де за ними було б зручно спостерігати, але тоді можуть посипатись владні вертикалі і не буде кому керувати країною. Тому маємо те, що маємо.

Помітив, що другий фігурант справи був не московським попом, а працівником Укрзалізниці. Пропоную вирішувати проблему глобально і заборонити не тільки московську церку, але і Укрзалізницю, її працівники теж досить часто потрапляють у рапорти СБУ. Да і в самій СБУ не все так патріотично, як хотілось би. Вони, здається, на другому місці після МВД по кількості працівників, котрі перейшли на сторону рф після початку повномаштабки.
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01.08.2024 11:43 Ответить
Для профілактики таких злочинів: попу кадило в сраку, а стрілочника на рейки під поїзд.
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01.08.2024 12:06 Ответить
Кажуть, що їх завчасно викрили і при тому наводять, як доказ фотки з розписом, вигрузкою та журналами, які іуди вже надіслали кацапам...
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01.08.2024 17:25 Ответить
Та скільки можна?!! Я не згоден годувати цих виродків 12 років! Давайте краще вони намагались втекти і прийшлося пристрелити.
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01.08.2024 19:08 Ответить
Я так розумію що пики їм блюрять на фото тому що сподіваються що вони ще виправляться і стануть справжніми патріотами… можна сміятися - ха ха ха ха…..
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01.08.2024 19:32 Ответить
Сначала на кол посадить ирода, а уж опосля..
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01.08.2024 20:05 Ответить
Чого морду не показати і сказати з якого населеного пункту ці зрадники? Щоб країна знала зрадників.
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02.08.2024 01:22 Ответить
 
 