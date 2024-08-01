Священник УПЦ МП и работник "Укрзализныци" готовили удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны два агента военной разведки РФ, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ. Среди задержанных гражданин РФ - священник УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Агенты готовили удар по эшелонам, которые перевозят личный состав, технику и боеприпасы на передовую.

"Главным фигурантом оказался гражданин России, настоятель одного из Харьковских храмов УПЦ (МП), который был завербован спецслужбой страны-агрессора еще до полномасштабной войны. После вторжения рф на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Его личность уже установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ поставили клирику задачу: собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины.

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Впоследствии священник привлек своего знакомого - работника местного филиала Укрзализныци.

"Установлено, что чиновник дал клирику доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия, а также мест разгрузки поездов Сил обороны. Отснятые кадры священнослужитель должен был пересылать своему куратору через анонимный чат в мессенджере. Для конспирации они использовали шифровальные символы, например, начинали переписку только после оговоренных "смайлов" в заранее определенное время.

После каждого сеанса связи фигуранты удаляли переписку", - добавили в СБУ.

После получения "развернутого отчета" рашисты планировали осуществить по указанным координатам огневое поражение.

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Служба безопасности заблаговременно разоблачила российских агентов, чем сорвала планы РФ. Обоих фигурантов задержали в собственных квартирах. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Злоумышленники находятся под стражей. Также решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

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