Священник УПЦ МП и работник "Укрзализныци" готовили удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Задержаны два агента военной разведки РФ, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ. Среди задержанных гражданин РФ - священник УПЦ МП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Агенты готовили удар по эшелонам, которые перевозят личный состав, технику и боеприпасы на передовую.
"Главным фигурантом оказался гражданин России, настоятель одного из Харьковских храмов УПЦ (МП), который был завербован спецслужбой страны-агрессора еще до полномасштабной войны. После вторжения рф на него вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Его личность уже установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.
Спецслужбы РФ поставили клирику задачу: собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины.
Впоследствии священник привлек своего знакомого - работника местного филиала Укрзализныци.
"Установлено, что чиновник дал клирику доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия, а также мест разгрузки поездов Сил обороны. Отснятые кадры священнослужитель должен был пересылать своему куратору через анонимный чат в мессенджере. Для конспирации они использовали шифровальные символы, например, начинали переписку только после оговоренных "смайлов" в заранее определенное время.
После каждого сеанса связи фигуранты удаляли переписку", - добавили в СБУ.
После получения "развернутого отчета" рашисты планировали осуществить по указанным координатам огневое поражение.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила российских агентов, чем сорвала планы РФ. Обоих фигурантов задержали в собственных квартирах. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
Злоумышленники находятся под стражей. Также решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.
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цікаво, чи ти ********-підстрікач, чи достойна людина і своїм прикладом показуєш, як треба діяти зі зрадниками.
Це 🧌ті, що водили колони «паломнікаф🤑» з сруськага міфа, мішєбратіяв у 2014-15 роках на Донеччині, з сектою ФСБшників👺 під відеокамери пропаганди з московіі ‼️‼️‼️
Ось таке лайно що ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО гадить в Україні і захищають запроданці з ВРУ під контролем з ОПУ та стефанчука+знатока корабельних сосок ..
"Минулого засідання ми мали розпочати розгляд законопроєкту, голоси в залі були. З незрозумілих причин команда Зеленського не поставила цей законопроєкт на розгляд. Чи вони вважають, що не потрібно забороняти антиукраїнську церкву? Але московські попи продовжують працювати проти України, перебуваючи на її території" - пояснив Герасимов.
Помітив, що другий фігурант справи був не московським попом, а працівником Укрзалізниці. Пропоную вирішувати проблему глобально і заборонити не тільки московську церку, але і Укрзалізницю, її працівники теж досить часто потрапляють у рапорти СБУ. Да і в самій СБУ не все так патріотично, як хотілось би. Вони, здається, на другому місці після МВД по кількості працівників, котрі перейшли на сторону рф після початку повномаштабки.