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Новости
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СБУ сообщила о подозрении "военкору" Кремля во временно оккупированном Луганске Яковенко

Воєнкору Кремля у тимчасово окупованому Луганську Яковенку повідомлено про підозру

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на коллаборанта Вячеслава Яковенко - так называемого "главного редактора интернет-газеты "Наш Донбасс"" во временно захваченном Луганске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Деятельность Вячеслава Яковенко

Злоумышленник позиционирует себя как "военкор" кремлевских медиа, который публично оправдывает войну РФ против Украины и военные преступления рашистов.

Для этого фигурант готовит заказные сюжеты и "прямые включения" якобы с передовой.

На самом деле он прячется за более чем 100 км от переднего края, откуда в эфирах росТВ распространяет фейки о боевой обстановке на восточном фронте.

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Как отмечается, для подготовки "постановочных" кадров Яковенко привлекает информресурсы подчиненного ему оккупационного издания.

Для дополнительного распространения дезинформации в пользу рф он регулярно использует собственный телеграм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей. В таких сообщениях он пытается дискредитировать украинских защитников и героизирует оккупационные группировки страны-агрессора, в частности которые захватывали Лисичанск.

По данным следствия, коллаборационист еще в 2014 году присоединился к подконтрольной РФ террористической группировке "Восток 13", которая действовала на временно захваченной части территории Луганщины.

После полномасштабного вторжения России вражеское формирование было включено в состав оккупационных соединений Южного военного округа страны-агрессора.

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При этом сам фигурант полностью "перепрофилировался" в пропагандиста, участвующего в информдиверсиях против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Яковенко о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории на востоке Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его наказания.

Автор: 

Луганск (3164) СБУ (19851) медиа (184) коллаборационизм (869)


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Заочно повідомили...Заочно ви його хоч розстріляйте. І премії собі не забудьте повиписувати за таку потрібну роботу.
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01.08.2024 17:17 Ответить
Як би у СБУ кожну підозру будь якому московиту вручали особисто, на мокшандії, разом з кулею в бОшку - то б було діло..
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01.08.2024 17:19 Ответить
Прокацаплені балаболи це відносно "дрібна ціль". Наприклад, до Ківи йому по медійності далеко. То ж придурка, як кажуть, "смерть посцяти відпустила". Згідно законам прийнятому в 2022 кожен українець має повне право його вбити. Та ще й отримати за це суспільне визнання. Є кому ним зайнятися і вони десь поряд з ним ходять...
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01.08.2024 17:34 Ответить
і шо, малюк видасть парабелум, а буданов грамоту?
де записуватися?
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01.08.2024 17:39 Ответить
Тю... Довбодятла десь по тихому придушать або здохне сам від цирозу печінки...
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01.08.2024 17:51 Ответить
навіть у сраку ці "підозри" не запхати
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01.08.2024 19:53 Ответить
 
 