Уничтожены все дроны, пытавшиеся атаковать Полтавщину: обошлось без пострадавших и вражеских попаданий
Войска РФ продолжают атаковать Полтавскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью 3 августа враг пытался наносить удары беспилотниками. Силы обороны отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и попаданий не зафиксировано.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью оккупанты атаковали Винницкую область, есть попадание в объект инфраструктуры.
По данным Воздушных сил, ПВО сбила 24 "шахеды" из 29.
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Топаз з Харькова, це знав, ще з АнтиМайдану!!
Було таке шо падали, було шо влучали.
Зара збили, це добре, ***** ото *******?