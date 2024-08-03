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Новости Война
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Уничтожены все дроны, пытавшиеся атаковать Полтавщину: обошлось без пострадавших и вражеских попаданий

Шахед на Полтавщині

Войска РФ продолжают атаковать Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью 3 августа враг пытался наносить удары беспилотниками. Силы обороны отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и попаданий не зафиксировано.

Также читайте: В Харькове уже начали усиливать ПВО, будем работать также над противовоздушной обороной Полтавщины, - Зеленский

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью оккупанты атаковали Винницкую область, есть попадание в объект инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 24 "шахеды" из 29.

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обстрел (26872) дроны (3841) Полтавская область (1144)


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Без допомоги, коригувальників-ЖДУНІВ ригоАНАЛЬНИХ, рашисти сліпнуть !!
Топаз з Харькова, це знав, ще з АнтиМайдану!!
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03.08.2024 09:24 Ответить
Гнид слід не судити,а знищувати!!))
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03.08.2024 09:43 Ответить
Слава ЗСУ !!))
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03.08.2024 09:42 Ответить
Шо, і навіть "уламки" не упали на об"єкти критичної інфраструктури?
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03.08.2024 09:46 Ответить
От невпали, і шо?
Було таке шо падали, було шо влучали.
Зара збили, це добре, ***** ото *******?
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03.08.2024 10:13 Ответить
*не упали* *****, кацап дурний
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03.08.2024 10:15 Ответить
 
 