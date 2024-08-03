Уничтожены все дроны, пытавшиеся атаковать Полтавщину: обошлось без пострадавших и вражеских попаданий

Войска РФ продолжают атаковать Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью 3 августа враг пытался наносить удары беспилотниками. Силы обороны отработали по всем целям. К счастью, пострадавших и попаданий не зафиксировано.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью оккупанты атаковали Винницкую область, есть попадание в объект инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 24 "шахеды" из 29.