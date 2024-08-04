Ворог безуспішно атакував позиції Сил оборони у районі Глибокого, - ОТУ "Харків"

В операційній зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону наших військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

"До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Глибоке ворог здійснив переміщення та роззосередження особового складу по бойових позиціях, безуспішно намагався атакувати позиції Сил оборони.

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат..

Також зазначається, що протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень.

Ворог завдав в напрямку позицій наших військ 1 ракетний та 5 авіаційних ударів, використавши 9 КАБів.

Окупанти також завдали 39 ударів дронами-камікадзе та 487 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку поточної доби, 4 серпня 2024 року, триває 4 бойових зіткнення в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

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Втрати ворога (безповоротні та санітарні) на цьому напрямку за минулу добу становили 99 осіб.