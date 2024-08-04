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Кулеба їде в Африканське турне: вперше відвідає Малаві, Замбію та Маврикій, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає у четверте Африканське турне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

Як зазначається, 4-8 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію.

"Четверте Африканське турне глави МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни - Малаві, Замбію та Маврикій - міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

У Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Дмитро Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна відкрила посольство в "серці Африки" - Конго, - Кулеба. ВIДЕО

У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу.

Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine".

У Замбії міністр обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій.

У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.

Автор: 

Африка (305) МЗС (4107) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
О Зімбабва! Це порятунок! А Маврікіус - це кінець війни. Пора на шашлики.
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04.08.2024 11:47
+19
"участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України" - оце вже точно здобули...
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04.08.2024 11:50
+19
Бусы стеклянные не забыл захватить, тряпка?

Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.

Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельським, ну і "справі Чауса".
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04.08.2024 12:01
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Пральна...хай на нюх відрізняють де зерно з Маріка, а де - з Одеси
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04.08.2024 11:46 Відповісти
Пане Дмитре, гарна ідея. Думаю, що озеро Малаві дуже мальовниче місце. А як, раптом, ще й державні справи вдасться вирішити-- взагалі добре буде.
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04.08.2024 14:04 Відповісти
А Дмитро хто?
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04.08.2024 14:38 Відповісти
О Зімбабва! Це порятунок! А Маврікіус - це кінець війни. Пора на шашлики.
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04.08.2024 11:47 Відповісти
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04.08.2024 12:34 Відповісти
Тумбу - Юмбу не забудь відвідати - шоб поіхати в Пакистан - притягнути снарядів - він по Маврикіях
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04.08.2024 11:49 Відповісти
Куди китайці послали, туди й поїхав.
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04.08.2024 12:36 Відповісти
"участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України" - оце вже точно здобули...
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04.08.2024 11:50 Відповісти
красиво там однозначно, а на халяву від призебіленого наріду- це пАтужний відпочинок:
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04.08.2024 12:08 Відповісти
"Міцно", країни світові "лідери" дуже "потрібна" поїздка......
Чи там у тих країнах буде хто "випадково" з Засрашки у той самий час?
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04.08.2024 11:51 Відповісти
Аби подалі від України!!👈
Щось знає гніда
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04.08.2024 11:52 Відповісти
Може золотовалютні резерви й музейні речі тихцем вивозять? Яник одним рейсом й парою камазів вивез, а ці накрали стільки - що не один рейс знадобився )
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04.08.2024 13:12 Відповісти
Зерно в обмін на підписи другого саміту миру
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04.08.2024 11:55 Відповісти
Зерно за трохи грошей на офшорні рахунки, а на "саміті миру" вони повині потрєбовать щоб здали теріторію москалям....
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04.08.2024 12:07 Відповісти
"саміт миру" - казочка для замилювання очей українському лохторату, що потужніший найпотужно щось там типу вирішує потужно!
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04.08.2024 12:50 Відповісти
ВІД КИТАЮ ДО МАВРІКІЮ ЛІТАЮ,
І НЕ ТАЮ, І НЕ ТАЮ, І НЕ ТАЮ...
І В МАВРІКІЙ І В МАЛАВІЮ ЛІТАЮ
Я КУЛЕБА - Я ПОВСЮДИ ПРОЛІТАЮ...
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04.08.2024 11:55 Відповісти
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04.08.2024 11:57 Відповісти
Бусы стеклянные не забыл захватить, тряпка?

Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.

Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельським, ну і "справі Чауса".
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04.08.2024 12:01 Відповісти
Санду в себе вже все поробила?
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04.08.2024 12:24 Відповісти
зефілітик перднув...
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04.08.2024 12:32 Відповісти
А тебе бісить, якщо хтось про Зєрмака правду каже? Про їх дії, які шкодять Україні. Ти українофоб, чи бери вище? До речі, Приднестрів'я і Чаус - це її справи.
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04.08.2024 12:42 Відповісти
Вам, зебильным идиотам, до Санду с её Гарвардом как до Луны пешком...
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04.08.2024 19:04 Відповісти
Гондурас? Гондурас забыли.
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04.08.2024 12:04 Відповісти
Ээээ, панове...Не ту страну назвали Гондурасом.
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04.08.2024 13:21 Відповісти
Поїхав домовлятися про копья і стріли по ціні як за високоточне оружіє? Ну тоді він точно дасть ради....
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04.08.2024 12:04 Відповісти
А ще розраховує отримати "Орден жеребця".
Старій шкапі Лаврову ж дали.
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04.08.2024 14:03 Відповісти
За результатами цього турне цього бездарю, треба очикувати потужну перемогу та шах і мат порохоботам у вигляді підписання Малаві, Замбією та Маврикієм формули жиру чи то куіру або ЗЕленого миру.
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04.08.2024 12:06 Відповісти
Правильно! Як Україні в час війни без візитів ці країни! Ключове питання для зеленого бидла!
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04.08.2024 12:10 Відповісти
Отакої!!! А що? Є такі країни?
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04.08.2024 12:11 Відповісти
Хтось йому повідомив, що там лопати прямо на пальмах ростуть.
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04.08.2024 14:05 Відповісти
****, тут непонятно когда и чем война закончится, а маланцам невтерпёж - им подавай инвестиции на восстановление. Какое восстановление, пи@арасы? Вы сначала войну выиграйте.
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04.08.2024 12:20 Відповісти
які нах інвестиції?
розпихувати намародерене по усьому світу
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04.08.2024 12:35 Відповісти
Так вони вже мирний план ваяють, вигравати війну ніхто не збирається. А далі - шалений розпил бабосів "на відновлення".
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04.08.2024 12:37 Відповісти
Буде домовлятись про лопати, а то у нас вже кінчаються свої.
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04.08.2024 12:20 Відповісти
Ідіоти при владі ЯКА КОРИСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ ВІД ЦИХ КРАЇН ПІД ЧАС ВІЙНИ, ??? Займись скотина справами які дають користь Це марнотратство і бездіяльність
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04.08.2024 12:21 Відповісти
ідіоти вважають ворогів ідіотами
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04.08.2024 12:33 Відповісти
а що йому робити, якщо завхоз.обарь зебіленського узурпував міністерсько-закордонну владу ваву?
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04.08.2024 12:40 Відповісти
На Малаві та Замбію можна забити болт (ну, так, за пів дня проскочити), а от Маврикій - то цікавіше! Тут решту "відрядження" можна провести "у поглиблених дипломатичних дискусіях"...
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04.08.2024 12:23 Відповісти
Вот же рай земной! Много где пришлось экзотики просмотреть и часто и давно. Но на Маврикии только раз довелось. В начале 1975г паслайнер ЧМП тбх ,,Леонид Собинов,, в круизе вокруг света от Саутгемптона зашёл на полторы суток стоянки, правда рейд, тогда там не швартовались, не к чему было. Климат, местные, спокойно, тихо, линия прибоя чуть шуршит, белый песок, пальмы длинные под углом на прибоем нависают, дряни насекомых, змеюк нет, ежей морских, огурцов тоже нет. Но для богатых там конечно. Кокосы как ведро почти. Придушить бы с зависти этого в кросовках ---полезный ты наш второгодник!
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04.08.2024 22:08 Відповісти
Трудоголіки найвеличнівшиві ви наші! Це ж скільки старань треба докладати, щоб створити видимість активної діяльності, при цьому по максимуму розтягувати бюджет, саботувати все, що реально треба для перемоги, розісратись з реальними союзниками і тинятися по невідомим грєбєням, здавати території і шукати мир в якихось закутках куйла.
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04.08.2024 12:25 Відповісти
Головне, що "вперше в історії"! Це потужна потужність! Буде що зєлєбобікам сказати на запитання "а які досягнення у ЗЕ?".
Те, що результату не буде (хоча може й підпишуть щось на кшталт "договору про нерозміщення ЯЗ в космосі") я не сумніваюсь...
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04.08.2024 12:26 Відповісти
Не Кулєба а Амєба.
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04.08.2024 12:34 Відповісти
вечірній гундос зе-лупи сьогодні: "очикуємо на потужну підтримку країн африки!!". й анічирк про спіздинг грошей на "охматдиті" та важку ситуацію на фронті.
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04.08.2024 12:35 Відповісти
Про ситуацію на фронті у буратінки--не в фаворі, бо там усе сумно... Такий же сценарій і на зомбомарафоні: про війну все менше й менше, сміху та веселощів усе більше й більше, а "слава Україні! героям слава!" вже сприймається за якийсь матюк.
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04.08.2024 13:17 Відповісти
У кулеби сафарі за графіком
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04.08.2024 12:52 Відповісти
А можна й мені Монако , Балі , Сейшели !?
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04.08.2024 12:54 Відповісти
Маврікійські інвестори то потужно!
Я так розумію дурнів по всьому світу шукають кого розвести. Напевно з Заходу немає багато бажаючих, шукають серед тих хто вірить в казки.
Якби так вигідно було інвестувати в Україну, то всі свої "зароблені" гроші, батальон Монако ріініестував би знову, а так навіть на озброєння не дає.
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04.08.2024 12:54 Відповісти
А чому не Єрмак? Мабуть не той масштаб. Це якраз для чмошного Кулеби.
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04.08.2024 12:55 Відповісти
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04.08.2024 13:03 Відповісти
кулєба, не забудь бананів свіжих привезти для свого шефа дєрьмака.
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04.08.2024 13:04 Відповісти
А як же ларьочник відпустив його?? А як же, спільне фото з єрмаком попереду, як головного рішали з ОПУ …
Щось тут, не так…
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04.08.2024 13:10 Відповісти
У африканських країнах дуже активно працює китай, кацапня також трохи присутня. Тому зеленяві можуть, не привертаючи великої уваги, перетирати будь-яку зрадливу ×ерню з ворогами України.
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04.08.2024 13:18 Відповісти
І толку з того ? У кацапів є гроші щоб їх підкупити а в нас таке є ? Ми бідна ніща держава і він шо надіється шо африканці будуть на стороні правди чи на тій стороні яка більше заплатить ?
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04.08.2024 13:20 Відповісти
- Я привез вам,народы Африки,привет от нашего великого вождя Пикового Козыря.
- А доллары он нам не передал?
- Увы,вся американская помощь ушла пингвинам в антарктику,чинушкам из податковой и помдепам,остальное выгребли тендерщики,они еще не все отели в Хорватии скупили.
- Нах тогда приехал?
- Да,катаюсь себе,в Киеве тревоги,шум,а у вас тут спокойно и путаны дешевые.
- Отдыхай брат.
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04.08.2024 13:22 Відповісти
Щось Маврикій не дуже вписується в робоче турне.
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04.08.2024 13:35 Відповісти
Х....не так давно в це ж турне посила Коняру-дагаваріватся. Ну а тепер Козир послав від імені Бубона свій телефон. Поскачи по африканських пампасам, послухай,що Коняра їм обіцяв, бо нам не з рук -ми обоє найвеличніші.
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04.08.2024 13:40 Відповісти
Тут і так АЧС звіріє , а ще цей попер в Африк
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04.08.2024 13:45 Відповісти
Пусть Безуглу оставит послом в Зимвабве.
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04.08.2024 13:59 Відповісти
нужно объяснять африканским друзьям, что если они не будут препятствовать вербовке наемников кацапами, то останутся голодными.
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04.08.2024 14:00 Відповісти
Дотрынделся не в ту сторону. В ссылку затараторили. Поделом. Есть где потренироваться как без скрипа залазить в гудок.
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04.08.2024 14:14 Відповісти
Довбойоб, треба їхати до Туарєгів в Малі !
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04.08.2024 14:26 Відповісти
з коханкою на екзотичний відпочинок поїхав, напрацювався бідолашний, получив втик від КНР
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04.08.2024 14:34 Відповісти
Таке враження що президент і ОП авзагалі не розуміють що таке зовнішня політика ,замість того що б їхати в ті країни в яких можна закупити зброю як південа Корея ,відбуваются візити в ті країни які жодного значеня не мають так хочется підкупити з так званий саміт миру що б підтримали Україну ,нагадаю ще в 2022 році на ген. асамблеї ООН про територіальну цілісність України підтримали понад 170 країн ,понад 30 утримались і лише 7 були проти ,і ось на так званому саміті миру де про територіальну цілісність і вивід окупаційних військ жодного слова ,а лише продовольча безпека ,екологія ядерна енергетика і обмін полоненами Україну підтримали понад 70 країн ,для чого цей цирк.
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04.08.2024 14:48 Відповісти
Акуратніше там з левами.
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04.08.2024 15:15 Відповісти
хай його там зїдять
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04.08.2024 19:20 Відповісти
про "дурне поїхало в турне" вже написали?
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04.08.2024 19:29 Відповісти
ну да, написали... бо очевидно ж...
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04.08.2024 19:33 Відповісти
Зелене шапіто поїхало в турне по Африці. Це просто якийсь тупий та ще тупіший.
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04.08.2024 19:43 Відповісти
 
 