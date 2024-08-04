Кулеба їде в Африканське турне: вперше відвідає Малаві, Замбію та Маврикій, - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає у четверте Африканське турне.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.
Як зазначається, 4-8 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію.
"Четверте Африканське турне глави МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни - Малаві, Замбію та Маврикій - міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.
У Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Дмитро Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами", - йдеться у повідомленні.
У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу.
Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine".
У Замбії міністр обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій.
У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.
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Чи там у тих країнах буде хто "випадково" з Засрашки у той самий час?
Щось знає гніда
І НЕ ТАЮ, І НЕ ТАЮ, І НЕ ТАЮ...
І В МАВРІКІЙ І В МАЛАВІЮ ЛІТАЮ
Я КУЛЕБА - Я ПОВСЮДИ ПРОЛІТАЮ...
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельським, ну і "справі Чауса".
Старій шкапі Лаврову ж дали.
розпихувати намародерене по усьому світу
завхоз.обарь зебіленського узурпував міністерсько-закордонну владуваву?
Те, що результату не буде (хоча може й підпишуть щось на кшталт "договору про нерозміщення ЯЗ в космосі") я не сумніваюсь...
Я так розумію дурнів по всьому світу шукають кого розвести. Напевно з Заходу немає багато бажаючих, шукають серед тих хто вірить в казки.
Якби так вигідно було інвестувати в Україну, то всі свої "зароблені" гроші, батальон Монако ріініестував би знову, а так навіть на озброєння не дає.
Щось тут, не так…
- А доллары он нам не передал?
- Увы,вся американская помощь ушла пингвинам в антарктику,чинушкам из податковой и помдепам,остальное выгребли тендерщики,они еще не все отели в Хорватии скупили.
- Нах тогда приехал?
- Да,катаюсь себе,в Киеве тревоги,шум,а у вас тут спокойно и путаны дешевые.
- Отдыхай брат.