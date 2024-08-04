Кулеба їде в Африканське турне: вперше відвідає Малаві, Замбію та Маврикій, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає у четверте Африканське турне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

Як зазначається, 4-8 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію.

"Четверте Африканське турне глави МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни - Малаві, Замбію та Маврикій - міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

У Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Дмитро Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами", - йдеться у повідомленні.

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У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу.

Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine".

У Замбії міністр обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій.

У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.