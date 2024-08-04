УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10044 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
359 0

Дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Херсонщину

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 4 серпня, окупанти скинули вибухівку з дрона на Садове та атакували безпілотником Білозерку, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів начальник Херсонської МВА, із Садового до однієї з херсонських лікарень доправлено 76-річного чоловіка. У нього вибухова травма і уламкове поранення ноги.

Повідомляється, що потерпілий зазнав ушкодження внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона.

Крім того, за повідомленням Херсонської ОВА, сьогодні близько восьмої ранку російський безпілотник атакував жителя Білозерки.

43-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію, а також травму живота. Стан потерпілого задовільний. Далі він лікуватиметься амбулаторно.

Дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 13 людей поранено, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28212) Херсонська область (5704)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 