Дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Херсонщину
Сьогодні, 4 серпня, окупанти скинули вибухівку з дрона на Садове та атакували безпілотником Білозерку, є постраждалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповів начальник Херсонської МВА, із Садового до однієї з херсонських лікарень доправлено 76-річного чоловіка. У нього вибухова травма і уламкове поранення ноги.
Повідомляється, що потерпілий зазнав ушкодження внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона.
Крім того, за повідомленням Херсонської ОВА, сьогодні близько восьмої ранку російський безпілотник атакував жителя Білозерки.
43-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію, а також травму живота. Стан потерпілого задовільний. Далі він лікуватиметься амбулаторно.
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