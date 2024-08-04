Дві людини постраждали внаслідок атаки росіян на Херсонщину

Сьогодні, 4 серпня, окупанти скинули вибухівку з дрона на Садове та атакували безпілотником Білозерку, є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів начальник Херсонської МВА, із Садового до однієї з херсонських лікарень доправлено 76-річного чоловіка. У нього вибухова травма і уламкове поранення ноги.

Повідомляється, що потерпілий зазнав ушкодження внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона.

Крім того, за повідомленням Херсонської ОВА, сьогодні близько восьмої ранку російський безпілотник атакував жителя Білозерки.

43-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію, а також травму живота. Стан потерпілого задовільний. Далі він лікуватиметься амбулаторно.

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