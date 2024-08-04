Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 13 людей поранено, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби військові РФ цинічно продовжували обстрілювати правобережну Херсонщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у результаті обстрілів 13 цивільних громадян, серед них 12-річний хлопець, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Також зазнали пошкоджень чотири багатоквартирні та 11 приватних будинків, будівля магазину, господарська споруда, чотири транспортні засоби, серед них автомобіль "швидкої".

У Херсонському районі під ворожим вогнем перебували обласний центр, Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Зимівник та Приозерне. На території Бериславського району ворог атакував Львове, Михайлівку, Добрянку та безпосередньо районний центр.

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