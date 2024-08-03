Окупанти атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги на Херсонщині
Сьогодні, 3 серпня, російські військові атакували з безпілотника Білозерку й Антонівку в Херсонській області, є постраждалі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомлнні.
Як зазначається, також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення.
Повідомляється, що окупанти завдали повторного удару, застосувавши безпілотник, коли на місце події прибули медики. Пошкоджено автомобіль, лікарська бригада не постраждала.
Як розповів начальник Херсонської МВА, станом на 21 годину в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ постраждали 11 людей. Раніше були жінки 50, 74 років і чоловіки 33, 40, 37, 68, 30, 57 років.
За його словами, більшість поранених - із передмістя, і атакував їх ворог дронами. Найбільше через активність ворожих БпЛА потерпає Дніпровський район, включно з Антонівським старостатом.
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