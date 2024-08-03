Окупанти атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги на Херсонщині

Сьогодні, 3 серпня, російські військові атакували з безпілотника Білозерку й Антонівку в Херсонській області, є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомлнні.

Як зазначається, також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення.

Повідомляється, що окупанти завдали повторного удару, застосувавши безпілотник, коли на місце події прибули медики. Пошкоджено автомобіль, лікарська бригада не постраждала.

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Як розповів начальник Херсонської МВА, станом на 21 годину в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ постраждали 11 людей. Раніше були жінки 50, 74 років і чоловіки 33, 40, 37, 68, 30, 57 років.



За його словами, більшість поранених - із передмістя, і атакував їх ворог дронами. Найбільше через активність ворожих БпЛА потерпає Дніпровський район, включно з Антонівським старостатом.

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