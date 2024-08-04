Із 12 населених пунктів Донеччини планують примусово евакуювати дітей з їхніми родинами
На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами з деяких населених пунктів області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на засіданні йшлося про безпекову ситуацію у Гродівській та Новогродівській громадах.
"Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад, тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, Полтавки Іллінівської ТГ", - йдеться в повідомленні.
Також за клопотанням керівника Курахівської ВА ухвалено рішення про евакуацію дитини із села Острівське.
Повідомляється, що загалом із чотирьох громад планується евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їхніми родинами.
"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV-дрони. На всіх рівнях маємо докласти максимум зусиль, аби вберегти наших дітей", - додав Філашкін.
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з іншого також зрозуміло - готуються здавати чергові території...
епічно, героічно, Патттужно !
дочекались поки дрони заблокували повітря
броня на фронті НЕ потрібна