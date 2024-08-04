Із 12 населених пунктів Донеччини планують примусово евакуювати дітей з їхніми родинами

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами з деяких населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на засіданні йшлося про безпекову ситуацію у Гродівській та Новогродівській громадах.



"Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад, тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, Полтавки Іллінівської ТГ", - йдеться в повідомленні.

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Також за клопотанням керівника Курахівської ВА ухвалено рішення про евакуацію дитини із села Острівське.

Повідомляється, що загалом із чотирьох громад планується евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їхніми родинами.

"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV-дрони. На всіх рівнях маємо докласти максимум зусиль, аби вберегти наших дітей", - додав Філашкін.

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