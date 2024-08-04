Росіяни обстрілюють Херсон

Російські війська з лівобережжя обстрілюють Херсон.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон під обстрілом з лівобережжя. Вибухи чути у прибережних зонах.



Перейдіть до більш безпечних місць. Не перебувайте на відкритому просторі!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Унаслідок російських обстрілів Херсону та Садового постраждали двоє чоловіків