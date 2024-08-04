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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни обстрілюють Херсон

Вибух

Російські війська з лівобережжя обстрілюють Херсон.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон під обстрілом з лівобережжя. Вибухи чути у прибережних зонах.

Перейдіть до більш безпечних місць. Не перебувайте на відкритому просторі!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Унаслідок російських обстрілів Херсону та Садового постраждали двоє чоловіків

Автор: 

обстріл (28212) Херсон (3330)


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04.08.2024 16:51 Відповісти
знову цей фсб-шний 100 грам.
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04.08.2024 17:44 Відповісти
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04.08.2024 17:45 Відповісти
Это сенсация!
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04.08.2024 21:55 Відповісти
 
 