Росіяни обстрілюють Херсон
Російські війська з лівобережжя обстрілюють Херсон.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Херсон під обстрілом з лівобережжя. Вибухи чути у прибережних зонах.
Перейдіть до більш безпечних місць. Не перебувайте на відкритому просторі!" - йдеться в повідомленні.
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Виктор Дийнега
показати весь коментар04.08.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 0
Mine
показати весь коментар04.08.2024 17:44 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар04.08.2024 17:45 Відповісти Мені подобається 0
Александр Горбань #339533
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