Унаслідок російських обстрілів Херсону та Садового постраждали двоє чоловіків

Протягом дня 3 серпня російські війська завдають ударів по населеним пунктам Херсонщини. Зокрема, в Херсоні та Садовому поранено дві людини.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, у селищі Садове під ворожий обстріл потрапив 57-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та поранення ноги. Бригада "екстренки" надала потерпілому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.



Крім того, у Дніпровському районі міста Херсон внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік. Його шпиталізували із вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також уламковими пораненнями грудної клітки. Нині потерпілому надають необхідну допомогу.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Зимівник на Херсонщині.