Як розгромити російський наступ? Думка комбригів | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо ситуації на фронті та розповість, що кажуть комбриги про просування ворога.
Топ коментарі
+20 Инь Янь #217452
показати весь коментар04.08.2024 20:34
+14 Олексій Гедз #501597
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+13 ий
показати весь коментар04.08.2024 21:21
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Мало хто чув інтерв'ю його матері.
А ці коменти взагалі - повітряні замки.
Зе - зливний бачок....
Не зрадойопствуйте понапрасну. Для зради і реальних пройобів хватає.
Вже бачу як друкують на шию таблички мародер і грабіжник.
Я вас можу лише віднести до людей, які керовані гнівом.
Як з паліями авто військових. Вішати, стріляти, на пожиттєве..
А то, що колонії майже не фінансують.
Що вразливість до вербування причетні зовсім легальні небанківські установи. Які надають боржникам можливість бути "прощеними" за диверсійні вчинки. І ці послуги надають фактично громадяни ворожої країни, тільки в овечій подобі.
Але країна не поспішаю Вам це доносити, бо це фактично визнати себе співвласником нагибання соціально незахищених громадян.
І так далі по списку...
Буде як з дідом, що такий старий - три дні жити. Випихнули з нагородами на всі грюдм, ось він винен що на наших танках счезнули нічні прилади.
І такі - виштовхують його до середини сцени де вже ручні пресслужбовці роблять з нього останнього баригу.
А рівень загрози вимірюється не лише масштабністю події, а й можливостями протидіяти. Ворог культивує не зраду, ворог посилює жадобу, що відокремлює від загальних цілей. А з часом користується цим, як вдалим розділенням суспільства за можливостями та планами. Одні вкладаються в Дубаї, Європу - інші змушені ковтати пил з під коліс люксових авто.
Дотримуймося інформГігієни, не ведімося, на срач від ОРКІВ прутіна!!
Украіна переможе! А срач рашистів, осяде на московщині…
Допоки козирь,доти розгрому не передбачається.
Ось,хотіли минулого року розгромити,та виявляється,кремль знав наперед всі деталі наступу-розгрому і укр.війська попали у вогняну пастку та при великих втратах зупинились і відмінили наступ. Тепер за прогнозами навіть зарубіжніх експертів,він не є можливим в найближчій перспективі.