Як розгромити російський наступ? Думка комбригів | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо ситуації на фронті та розповість, що кажуть комбриги про просування ворога.

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