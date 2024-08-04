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Новини Війна
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Як розгромити російський наступ? Думка комбригів | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо ситуації на фронті та розповість, що кажуть комбриги про просування ворога.  

Дивіться також: Наступ РФ: огляд гарячих ділянок фронту | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3578)


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Топ коментарі
+20
треба просто почати стріляти в корупціонерів
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04.08.2024 20:34
+14
Ростріляти ішака без суду. Скільки можна тупорилому нагадувати про його обовязки. Всі проблеми створює це чмо. Воно принесло народу вже стільки горя,що вистачить на кілька поколінь.
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04.08.2024 21:42
+13
А нельзя ли ркчь Бутусова доносить в печатном виде?Постоянно ролики,желания смотреть ну никакого.
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04.08.2024 21:21
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Бутусов - давай про Ф-16.... На часі?
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04.08.2024 20:07 Відповісти
А для чого? Які Ф-16? В нас пілотів нема....
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04.08.2024 20:20 Відповісти
"Хто це сказав? Зайдеш потім до мене..." (Цитата: Янукович)
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04.08.2024 20:22 Відповісти
Вони гинуть на тренуваннях, та перед плануванням парадів. Приклад Джуса.
Мало хто чув інтерв'ю його матері.
А ці коменти взагалі - повітряні замки.
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05.08.2024 14:16 Відповісти
це злив....
Зе - зливний бачок....
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04.08.2024 20:26 Відповісти
шаріков, жгі ещьо
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04.08.2024 21:12 Відповісти
в ОПі
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04.08.2024 21:26 Відповісти
І паливні, баки, і ракети томагавк і ядрьона бомба тоже є. І звізда смерті, але вона пока на складі. Хай ссуться )
Не зрадойопствуйте понапрасну. Для зради і реальних пройобів хватає.
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04.08.2024 22:19 Відповісти
треба просто почати стріляти в корупціонерів
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04.08.2024 20:34 Відповісти
З нашою контрольованою інформаційною бульбашкою?
Вже бачу як друкують на шию таблички мародер і грабіжник.
Я вас можу лише віднести до людей, які керовані гнівом.
Як з паліями авто військових. Вішати, стріляти, на пожиттєве..
А то, що колонії майже не фінансують.
Що вразливість до вербування причетні зовсім легальні небанківські установи. Які надають боржникам можливість бути "прощеними" за диверсійні вчинки. І ці послуги надають фактично громадяни ворожої країни, тільки в овечій подобі.
Але країна не поспішаю Вам це доносити, бо це фактично визнати себе співвласником нагибання соціально незахищених громадян.
І так далі по списку...
Буде як з дідом, що такий старий - три дні жити. Випихнули з нагородами на всі грюдм, ось він винен що на наших танках счезнули нічні прилади.
І такі - виштовхують його до середини сцени де вже ручні пресслужбовці роблять з нього останнього баригу.
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05.08.2024 14:30 Відповісти
У порівнянні з привладними мародерами і корупціонерами, палії це як небо і земля. Останні створюють практично лише інформаційний шум, а перші знищують під корінь ЗСУ, державність, економіку, бюджет, громадян України.
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06.08.2024 00:47 Відповісти
Це лише модель поведінки, яка демонструю що є багато засобів вербування.

А рівень загрози вимірюється не лише масштабністю події, а й можливостями протидіяти. Ворог культивує не зраду, ворог посилює жадобу, що відокремлює від загальних цілей. А з часом користується цим, як вдалим розділенням суспільства за можливостями та планами. Одні вкладаються в Дубаї, Європу - інші змушені ковтати пил з під коліс люксових авто.
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06.08.2024 09:34 Відповісти
https://youtu.be/jiKIj2ggX10
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04.08.2024 20:36 Відповісти
Громити наступ? - нам би зупинити
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04.08.2024 21:15 Відповісти
Выполняют приказы и помалкивают (согласно Устава).
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04.08.2024 21:55 Відповісти
А нельзя ли ркчь Бутусова доносить в печатном виде?Постоянно ролики,желания смотреть ну никакого.
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04.08.2024 21:21 Відповісти
Хіба що тексти англійською для закордонних партнерів щоб знали що насправді відбувається на фронті і як зелена рашистська наволоч здає країну окупантам
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06.08.2024 00:49 Відповісти
Ну, понеслося зрадо-мудрилами, лайно з московії по мережах в Україні!!
Дотримуймося інформГігієни, не ведімося, на срач від ОРКІВ прутіна!!
Украіна переможе! А срач рашистів, осяде на московщині…
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04.08.2024 21:31 Відповісти
Ростріляти ішака без суду. Скільки можна тупорилому нагадувати про його обовязки. Всі проблеми створює це чмо. Воно принесло народу вже стільки горя,що вистачить на кілька поколінь.
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04.08.2024 21:42 Відповісти
Якщо розглядати найбільш загрозливий Покровський напрямок в часовому проміжку з березня по серпень 2024 року, то до ділянки відповідальності 59-ї бригади менше всього запитань. Ворог зайшов у Красногорівку у 20-х числах квітня і захопив її за 3 місяці. На лівому фланзі зони відповідальності 59-ї бригади ворог захопив Первомайське, Нетайлове та впритул наблизився до Карлівки. Багато в чому просування ворога на цій ділянці зумовлено "просіданням" суміжного підрозділу (25-ка) та оголенням лівого флангу захисту. Найбільш критичні та значні просування росіян спостерігаються у зоні відповідальності 47-ї та 31-ї бригад. Якщо на початку березня 47-а бригада займала позиції біля Бердичів та Степового, то зараз ворог просунувся на 16 км і окуповує Желанне. В той самий час, 59-та бригада на початку березня займала позиції поблизу Невельського і на даний момент їх займає, не допустив суттєвого просування ворога. Із захопленням Очеретиного взагалі багато незрозумілого. В чиїй зоні відповідальності знаходилась дана ділянка оборони? Та саме захоплення Очеретиного відкрило ворогу подальші шляхи наступу - як у бік Покровська так в бік Торецька та Костянтинівки.
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04.08.2024 21:57 Відповісти
незрозуміло що з Очеретиним, так все за оманським планом після зняття Залужного
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05.08.2024 00:04 Відповісти
Потужний аналіз. А ось ТРО на сумщині і чернігівщині взагалі не допустили просувань ворога - значить вони найбільш ефективні підрозділи СОУ.
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05.08.2024 12:49 Відповісти
72 мин., но оно того стоило.
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04.08.2024 22:30 Відповісти
Поміж слів - повний п по всім напрямкам.
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04.08.2024 22:57 Відповісти
так як зупинили японію у другу світову і ніяк інакше
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04.08.2024 23:05 Відповісти
Світла мрія......
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05.08.2024 12:40 Відповісти
Дуже навряд чи хтось з керівництва подивиться весь аналіз подій. Мабуть варто робити певні вижимки з огляду, найцінніше, от скажімо свіжа думка про те, що єдине в чому ми можемо переважати росіян це дрони. І розпіарити її максимально.
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05.08.2024 01:38 Відповісти
Нам поможе хіба що диво. Нічого більше. Якщо ми його ще не профукали.
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05.08.2024 10:15 Відповісти
На жаль, наше військово-політичне керівництво не в змозі приймати системні і адекватні рішення, враховуючи стан справ на фронті. І за це треба вже з когось питати. Можливо, треба повертати до справ вищих віськових, яких розігнав Зеленський за останній час, бо не Сирський, ні Генштаб не тянуть ситуацію. Ще треба збільшити чисельність та техніку інженерно-саперних частин для будівництва фортифікацій за тотального замінування територій на небеспечних ділянках фронту. Цю війну програє не український солдат, а вище військово-політичне керівництво України та ухилянти.
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05.08.2024 11:33 Відповісти
Військова профспілка має дивитись які прокурори не ловлять мишей. Брати під руки таких на передову, щоб виносили трупи з поля бою.
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05.08.2024 13:44 Відповісти
З початку року змінюється вже одинадцятий командир бригадного рівня. Ми не будемо оцінювати "кращий-гірший", це завжди суб'єктивно, але по об'єктивному стану оперативної ситуації погіршення очевидне. Протести вже почались в самих військових підрозділах. Це дуже схоже на створення штучного управлінського хаосу в військах. Хто в цьому зацікавлений і для чого ?
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05.08.2024 22:48 Відповісти
Що там розгромити?

Допоки козирь,доти розгрому не передбачається.

Ось,хотіли минулого року розгромити,та виявляється,кремль знав наперед всі деталі наступу-розгрому і укр.війська попали у вогняну пастку та при великих втратах зупинились і відмінили наступ. Тепер за прогнозами навіть зарубіжніх експертів,він не є можливим в найближчій перспективі.
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06.08.2024 11:52 Відповісти
 
 