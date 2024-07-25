Наступ РФ: огляд гарячих ділянок фронту | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість по ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту, де продовжується наступ армії РФ.

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