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Наступ РФ: огляд гарячих ділянок фронту | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість по ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту, де продовжується наступ армії РФ.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряні атаки РФ: Чому ми не можемо захиститись? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589)


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Юрій, що змінилось після розбору "польотів" в Авдіївці ? Кацапи продовжують робити невеличкі "котли". А наші в повній обороні. Саме те, що треба для такої тактики. "сидіть в окопах, а ми будемо маневрувати". "котел" під Прогресом показує, що комбриг або не володіє ситуацією, або відмовляється "відступати", щоб, ну самі розумієте. Хоча на мій погляд ОТОЧЕННЯ - це гірший варіант відступу для будь-якого командира. Хоча, як знати, як знати. Можливо дЄрмак "помітить" вислуги !
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25.07.2024 21:17 Відповісти
Ми прогріваємо війну і відступаємо і Юрiй тут не до чого. Раша сильніша, мобільніша і володіє кращими засобами поразки. Нам давно час звикнути до втрат території і не сподіватися на диво... про це він і каже нам.
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26.07.2024 12:31 Відповісти
Нісенітниця якась. Я Бутусова не звинувачую. Я НАГАДУЮ, що всі зауваження будь-кого: цивільних та військових ніхто у ЗСУ не бере до уваги. Генерали працюють, як раніше після "перевантаження зєлянскаво". Ми не на диво маємо сподіватись. А на перемогу ЗСУ з нашими партнерами. А партнери переважають кацапів на голову. А політики там лайно.
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27.07.2024 19:31 Відповісти
спасибо принцессе Диане....
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25.07.2024 21:56 Відповісти
А в Покровську, влада замість того, щоб рити окопи та встановлювати оборонні точки - висаджують квіти.Загугліть "в покровську висаджують квіти".
Як це взагалі зрозуміти?
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26.07.2024 00:19 Відповісти
Юрій Бутусов.

Критично важка ситуація на Покровському напрямку, яка негайно вимагає системних та виважених рішень Ставки верховного головнокомандувача. За минулі сім діб ворог просунувся на 6 км у напрямку Мирноград- Покровськ. На вузькому фронті, фланги прострілюється, але просунувся.

До міста Мирноград залишилось 14 км. Всього 14. Мирноград в зоні обстрілу далекобійної артилерії. Якщо допустити захід ворога у Мирноград, вони отримують зону зосередження та накопичення, і зможуть атакувати сам Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація - це останній район оборони перед Дніпропетровською областю. Ворог дуже близько, ситуація критична, оскільки темпи просування ворога викликають занепокоєння.
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26.07.2024 06:28 Відповісти
Также поддерживаю факт полномочий и управления, и нагрузки на бригады, группы,

а то обычно это скорей всего выглядит, как ярмо, видят, что справляешься, они тебе ещё больше навешивают, справляется бригада, или бригада выполняет с успехом все задания, они наооборот ищут, чтоб такое дать, чтоб завалить. Всё из жизни. То есть в итоге если ты молодец, и тебе повезло с управлением, командованием, ты получишь, что-то вроде отпуска-мнимального повышения, а если не повезло, они вешают на тебя ещё больший участок линии, командир или кто-то повыше начинает думать куда тебя пристроить подальше, чтоб место его не заняли, или просто увеличивают на тебя нагрузку, ты же молодец. Из видео про Хантера можно сказать, что он обладает достаточным самообладанием и руководствуется инстинктами и мозгами, но фраза об сидении в блиндаже, и намёк на то что нужно, что-то делать в принципе правилен, но проблема в том, что таких людей очень мало, и дело не в том, что его наградят или скажут что он молодец, или послушай, а вот Хантер, сделал бы так, а в том, что на таких людей вешают линию, и в какой-то момент, ты ощущаешь себя тем самым сотрудником, на котором держится весь завод, а так быть не должно.
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26.07.2024 08:50 Відповісти
 
 