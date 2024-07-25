Наступ РФ: огляд гарячих ділянок фронту | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість по ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту, де продовжується наступ армії РФ.
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Як це взагалі зрозуміти?
Критично важка ситуація на Покровському напрямку, яка негайно вимагає системних та виважених рішень Ставки верховного головнокомандувача. За минулі сім діб ворог просунувся на 6 км у напрямку Мирноград- Покровськ. На вузькому фронті, фланги прострілюється, але просунувся.
До міста Мирноград залишилось 14 км. Всього 14. Мирноград в зоні обстрілу далекобійної артилерії. Якщо допустити захід ворога у Мирноград, вони отримують зону зосередження та накопичення, і зможуть атакувати сам Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація - це останній район оборони перед Дніпропетровською областю. Ворог дуже близько, ситуація критична, оскільки темпи просування ворога викликають занепокоєння.
а то обычно это скорей всего выглядит, как ярмо, видят, что справляешься, они тебе ещё больше навешивают, справляется бригада, или бригада выполняет с успехом все задания, они наооборот ищут, чтоб такое дать, чтоб завалить. Всё из жизни. То есть в итоге если ты молодец, и тебе повезло с управлением, командованием, ты получишь, что-то вроде отпуска-мнимального повышения, а если не повезло, они вешают на тебя ещё больший участок линии, командир или кто-то повыше начинает думать куда тебя пристроить подальше, чтоб место его не заняли, или просто увеличивают на тебя нагрузку, ты же молодец. Из видео про Хантера можно сказать, что он обладает достаточным самообладанием и руководствуется инстинктами и мозгами, но фраза об сидении в блиндаже, и намёк на то что нужно, что-то делать в принципе правилен, но проблема в том, что таких людей очень мало, и дело не в том, что его наградят или скажут что он молодец, или послушай, а вот Хантер, сделал бы так, а в том, что на таких людей вешают линию, и в какой-то момент, ты ощущаешь себя тем самым сотрудником, на котором держится весь завод, а так быть не должно.