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Повітряні атаки РФ: Чому ми не можемо захиститись? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо ситуації на фронті та повітряних атак ворога.

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Також дивіться: Навчання українських штурмовиків у Франції. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3294) ракети (4078) Бутусов Юрій (3618)


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Топ коментарі
+10
Тому що зелені пі***** прос***ли ракетну програму. І надалі продовжують розкрадати та про**** !
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09.07.2024 20:21 Відповісти
+7
"Чому... чому..."
Тому, що "лікуємо" СИМПТОМИ, а не ХВОРОБУ!
Не на ракетах та бпла потрібно фокусуватися, а на ЗНИЩУВАНІ ЗАВОДІВ.
Тільки унеможлививши ВИРОБНИЦТВО Рашкої зброї зможемо гарантувати свій захист.
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09.07.2024 20:12 Відповісти
+7
тому що Зелена Шмаркля зупинила ракетну програму, а замість неї будувала дороги для окупантів!
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09.07.2024 20:48 Відповісти
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"Чому... чому..."
Тому, що "лікуємо" СИМПТОМИ, а не ХВОРОБУ!
Не на ракетах та бпла потрібно фокусуватися, а на ЗНИЩУВАНІ ЗАВОДІВ.
Тільки унеможлививши ВИРОБНИЦТВО Рашкої зброї зможемо гарантувати свій захист.
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09.07.2024 20:12 Відповісти
А чим їх знищити без балістичних ракет та БПЛА? щодо останнього або їх треба більше випускати або заряд більший але тоді їх легше буде збивати.... тому що більішсть ударів комарині укуси
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09.07.2024 20:44 Відповісти
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09.07.2024 20:47 Відповісти
Не при поточній системі управління, якби було бажання давно б почали випускати, але постійно відмовки то пального немає, то місця немає.... пальне немає де більше купити в світі... і підземок під Києвом також немає......
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09.07.2024 20:51 Відповісти
Розробка велась за гроші саудитів, проектна документація передана їм, скоріш прав на цю розробку внас і немае. Мін оборони замовило 1 штуку.
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09.07.2024 23:05 Відповісти
Повна МАЯЧНЯ!
Більший БРЕД можуть вигадати, мабуть що, плоскоземельщики.
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10.07.2024 00:18 Відповісти
Тому що зелені пі***** прос***ли ракетну програму. І надалі продовжують розкрадати та про**** !
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09.07.2024 20:21 Відповісти
Там в останніх дописах Том Купер добре так проїхався по нашому командуванню, про перебільшення втрат ворога, БПЛА.. Про ПСУ згадано в подібному ключі. Думаю Ігнату пора знову все спростувати і всіх поставити на місце.
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09.07.2024 20:23 Відповісти
Та Ігната вже кілька місяців як звільнили. Та й у цілому, це не речник цифри малює, а командування.
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09.07.2024 21:13 Відповісти
Так-так, пам'ятаю, як мене блокували на Цензорі за критику Зеленського!
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09.07.2024 20:36 Відповісти
Потому что "5-6 эффективных менеджеров"...
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09.07.2024 20:45 Відповісти
Два Міши, один под(о)ляка другий дурень.
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09.07.2024 22:42 Відповісти
Авторитет подшконочный. Книжку пиши лучше - Как просрать Грузию. Пошаговая инструкция.
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10.07.2024 11:21 Відповісти
Тому що крилаті ракети треба збивати літаками але наш оборонпром несподівано втратив можливість випускати ракети до мігів повітря повітря які колись були його основним джерелом доходів...
та і за всі роки незалежності ніхто не мав бажання вкластись в розробку нових радарів до мігів та ракет більшого радіусу дії

У нас немає виробництва балістичних ракет це при наявності Південмашу
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09.07.2024 20:48 Відповісти
тому що Зелена Шмаркля зупинила ракетну програму, а замість неї будувала дороги для окупантів!
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09.07.2024 20:48 Відповісти
ЗЕоманській і зараз будеє дороги, бруківку, паркани, які до війни десятиріччями ніхто нічого не робив.
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09.07.2024 20:55 Відповісти
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09.07.2024 21:10 Відповісти
Зе владу за їх прой*и з обороними спорудами треба на бульдозерах і екскваторах за яйцях підвісити.
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09.07.2024 21:14 Відповісти
Ja bi ecio dobavil F-16 samolioti dlia zacyti ot dronov i krylatix raket.U etix samoliotov jest radari sto vydet cel 150-190 kilometrov.Poliaki ne zria ix slucego jesli raketa ili droni zaletiat ixniju teritoriju.Zavyset sto dast iz raket sojuznniki ,tam sovsem drugoj uroven sto imejet teper Ukraina iz samoliotov,kak govoriat vasi vojenyje liocyki,sto oni neozidali sto budet na stolko xorosyje,kakije oni jest.Vot tolko vopros pocemu do six por ix netu ,kto vinovat?
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09.07.2024 21:32 Відповісти
Poliaki sluce rraketnov opasnosti ili dronov podnimajet F-16 dlia zacyti vet ne zria
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09.07.2024 21:38 Відповісти
Дякую пояснення питань, що цікавлять. Ютуб не дав написати повідомлення у ваш стрим.
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09.07.2024 21:38 Відповісти
В контексті сказаного Юрієм мені цікаво - а де ж імітатори РЛС які нам передали американці ?? Про це писали в пресі ще в 2022 р .
Я розумію що кацапи полюють за нашими радарами , але ж імітатори повинні були б - набагато ускладнити русні виявлення справжніх радарів . Саме для того їх і передавали .
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09.07.2024 21:53 Відповісти
Як і більшу частину іншої допомоги партнерів "зелень" за складами ховає.
Тому партнери і "дивуються", чому їхня допомога не доходить до кінцевого споживача, підрозділів ЗСУ і звинувачують нашу "владу" в корупції ...
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10.07.2024 14:50 Відповісти
Як гірко про це казати, але вина, за те, що відбувається лежить на тих 73% бовдурів, які привели до влади беніного блазня і його шобло. Голосували по приколу, головою не думаючи. Ось тепер і сміємося до сліз, Кривавих...
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09.07.2024 22:30 Відповісти
В Киев с запада зашло минимум 5 крылатых ракет(инфо на видео зафиксирована, никакого секрета, а об остальных промолчу), которые сначала полетели на Житомир, там развернулись, и спокойно ударили 4 штуки по заводу Артема, и 1 по Охматдету. Раньше такое сбивали еще на подлете. Кацапы ключик к нашему ПВО подобрали?
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10.07.2024 11:44 Відповісти
Чому людей не відправили до сховища? "Бо самі не хочуть". Так сказав працівник, така атмосфера була на підприємстві. Коли ще перший раз прилетіло пару місяців тому і 30 жертв, було очевидно, що безпеку підприємства треба дрючить, вона не здатна отримати інформацію навіть з телеграма. Той випадок не набув розголосу, хоч ніякого секрету для ворога про масштаб і характер не було. Тут на цензорі замовчали. Приховали інформацію від своїх. І ось результат: ключового підприємства оборонки нема.
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10.07.2024 13:38 Відповісти
Так - ключик від ОП.

Насправді, удар по Охматдиту був лише "інформаційним прикриттям" удару по заводу Артема, спланованим росіянами спільно з ОП-ою.
Не випадково, всі ключові фігури ОП мають зв'язки з ГУР та ФСБ рф. Це факт.

На Артема загинуло багато людей, яких, "чомусь" не відправили до підземного сховища на час масштабної повітряної ракетної атаки рф.
А в завод прилетіло (пропустили) одразу кілька ракет.
І про це всі мовчать - ніби води до рота набрали.
І, інформаційно, повністю перекинули увагу людей на удар по Охматдиту.
Щоби ніхто не ставив питань - як взагалі всі ці ракети були пропущені для ударів по Києву.
Коли до того, ми збивали й набагато більш складніші та численні цілі. Пригадайте хоча б травень 2023 року, коли росіяни буквально засипали Київ ракетами та шахідами. Бувало, що самих тільки "Кінджалів", під час цих атак по Києву випускали по 7 і більше штук, це не рахуючи інших ракет.
І все збивали.
Насправді, ОПа послідовно все робить, аби Україна потерпала від агресивних дій рф, та, зрештою, капітулювала. На це направлене й повне згортання вітчизняних ракетних програм, і спільні зусилля щодо організації ударів росіян по критичних підприємствах, здатних виробляти зброю, необхідну для ураження території рф, а саме - заводів з виробництва ракет та аеродромів з носіями ракет, якими завдаються удари по Україні.
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10.07.2024 13:18 Відповісти
Завод Артема все производство сейчас под землей, бетон метровой толщины. И касабы это отлично знают. И все надземные спускаются по тревоге в убежище. Так и было в этот раз. Нет никаких "багатьох загиблих". Не распространяйте лапшу.
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10.07.2024 20:07 Відповісти
Еще одна ракета упала (сбили ?) по дороге на Лукьяновку на Котовского 19, на 5ти этажку. Это уже 6ая. Перед самим прилетом ракет было слышно работу зениток, может пытались хоть зенитками сбить.
Со Святошино убрали ПВО, как в конце декабря, начале января когда так же 4 ракеты залетело с житомирского направления и разрушили фабрику военного обмундирования M-TAC. После этого ПВО вернули и они успешно 22 марта отработали по ракетам, приземлив одну прямо на будку водоканала в Академгородке. Сейчас ПВО опять нет, вот и залетают с западного направления.
Не критикую ПВОшников, им лучше знать где и как размещать установки и с какой периодичностью менять позиции. Но как бы кацапов не кляли, судя по всему они отслеживают перемещения (спутники, беспилотники) и соответствующим образом прокладывют маршрут для ракет. Не надо исключать и агентуру. В Киеве понастраивали небоскребов, выйди на балкон и увидишь наличие или отсутствие пусковых установок.
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10.07.2024 15:29 Відповісти
Расчитывать на то, что русня дураки - самим быть в дураках. ПВО не видно с небоскребов, установки маскируют и постоянно перемещают. Тем более, они не в самом Киеве, а немного дальше за городом. В самом городе мобильные группы.
Просто, в этот раз массово пропустили именно с запада, хотя раньше там все сбивали.
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10.07.2024 20:13 Відповісти
Ми не можемо захиститись, бо у нас нема організованості і згуртованості, яка б порівнялась з Хабадом. Нема військової, промислової, журналістської профспілок, які б могли замінити неефективне керівництво.
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10.07.2024 13:08 Відповісти
Коротше Скліфосовський, "Все пропало!"
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10.07.2024 14:57 Відповісти
ну тут Юрий, много тем поднял. Например, для чего тогда объявляли что система Delta вводится в эксплуатацию? ведь там должна быть синхронизация с планшетами командиров, и на 0 и дроны должны на карте красные точки ставить, то есть место локации противника? Ведь было же видео, где при наступлении техники, над техникой показывался маркер расстояния в виде текста.

Когда Юрий ходил с командирами возле Авдеевки, они сами встречали дроны в небе, и спрашивали чей он? А по факту, если речь идёт об фпв дронах, система свой чужой скорей всего работает только для дронов, ведь у солдата, нет какого-то устройства, которое скажет что это наш дрон, или не наш, на земле это могут узнать только спросив по рации.

Юрий говорит, что дроны далеко залетают в наш тыл и их не могут выявить или сбить, но если взять условно королеву шершней и поставить ей два аккумулятора больше двигателей, и она залетит в тыл противника на 40км на ровной местности и её не обнаружат, тогда что это? Почему мы читаем в новостях, что у нас дроны сбивают ланцеты? Или это ланцет сам триггернул на дрон как цель?

Исходя из такой логики, можно сказать, что система Delta не интегрирована с пво и дронами, но наверно это сделано для безопасности информации, чтоб её не сливали.
И если дрон залетает в наш тыл на 50-100км, и его не могут определить, то тут проблема или в том что у нас нет карты дронов в воздухе наших, или на таких расстояниях, нет возможности их определять, то есть или нет радаров таких, или вражеские дроны маскируются под нащи и радары их не помечают как вражеский, например есть радиочастотные анализаторы или радары, которые могут это сделать, но для этого опять таки нужно или унифицировать нащи дроны, и сбивать что не попадает в диапазон свой чужой, а это тянет за собой мещок других проблем. Но скорость ланцета равна около 100км/ч, это уже не просто фпв дрон.

А то, что нам пока не дают ф16, возможно пока мы не унифицировали и не упорядочили нащу систему пво, ведь при таком кол-ве разных систем, достаточно легко сбить наш же ф16, поэтому этот процесс идёт.
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10.07.2024 22:11 Відповісти
Пока техническая сторона хромает можно подключить экономические рычаги. Любой украинец идентифицированный через Дію указывает на сайте место вражеского дрона разведчика (все украинские дроны уже должны быть отмечены на сайте) и получает после его сбития от 10000 до 200000 гривень разделенных на число участников "лотереи" или фиксированную сумму скажем 100 гривень. После этого техническая команда вооруженная радарами и перехватчиками выезжает по этим координатам.
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11.07.2024 03:48 Відповісти
 
 