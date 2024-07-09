Повітряні атаки РФ: Чому ми не можемо захиститись? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками щодо ситуації на фронті та повітряних атак ворога.
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Топ коментарі
+10 Валерій Кваша
показати весь коментар09.07.2024 20:21 Відповісти Посилання
+7 Small Jerboa
показати весь коментар09.07.2024 20:12 Відповісти Посилання
+7 Vladimir Cherkasov
показати весь коментар09.07.2024 20:48 Відповісти Посилання
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Тому, що "лікуємо" СИМПТОМИ, а не ХВОРОБУ!
Не на ракетах та бпла потрібно фокусуватися, а на ЗНИЩУВАНІ ЗАВОДІВ.
Тільки унеможлививши ВИРОБНИЦТВО Рашкої зброї зможемо гарантувати свій захист.
Більший БРЕД можуть вигадати, мабуть що, плоскоземельщики.
та і за всі роки незалежності ніхто не мав бажання вкластись в розробку нових радарів до мігів та ракет більшого радіусу дії
У нас немає виробництва балістичних ракет це при наявності Південмашу
Я розумію що кацапи полюють за нашими радарами , але ж імітатори повинні були б - набагато ускладнити русні виявлення справжніх радарів . Саме для того їх і передавали .
Тому партнери і "дивуються", чому їхня допомога не доходить до кінцевого споживача, підрозділів ЗСУ і звинувачують нашу "владу" в корупції ...
Насправді, удар по Охматдиту був лише "інформаційним прикриттям" удару по заводу Артема, спланованим росіянами спільно з ОП-ою.
Не випадково, всі ключові фігури ОП мають зв'язки з ГУР та ФСБ рф. Це факт.
На Артема загинуло багато людей, яких, "чомусь" не відправили до підземного сховища на час масштабної повітряної ракетної атаки рф.
А в завод прилетіло (пропустили) одразу кілька ракет.
І про це всі мовчать - ніби води до рота набрали.
І, інформаційно, повністю перекинули увагу людей на удар по Охматдиту.
Щоби ніхто не ставив питань - як взагалі всі ці ракети були пропущені для ударів по Києву.
Коли до того, ми збивали й набагато більш складніші та численні цілі. Пригадайте хоча б травень 2023 року, коли росіяни буквально засипали Київ ракетами та шахідами. Бувало, що самих тільки "Кінджалів", під час цих атак по Києву випускали по 7 і більше штук, це не рахуючи інших ракет.
І все збивали.
Насправді, ОПа послідовно все робить, аби Україна потерпала від агресивних дій рф, та, зрештою, капітулювала. На це направлене й повне згортання вітчизняних ракетних програм, і спільні зусилля щодо організації ударів росіян по критичних підприємствах, здатних виробляти зброю, необхідну для ураження території рф, а саме - заводів з виробництва ракет та аеродромів з носіями ракет, якими завдаються удари по Україні.
Со Святошино убрали ПВО, как в конце декабря, начале января когда так же 4 ракеты залетело с житомирского направления и разрушили фабрику военного обмундирования M-TAC. После этого ПВО вернули и они успешно 22 марта отработали по ракетам, приземлив одну прямо на будку водоканала в Академгородке. Сейчас ПВО опять нет, вот и залетают с западного направления.
Не критикую ПВОшников, им лучше знать где и как размещать установки и с какой периодичностью менять позиции. Но как бы кацапов не кляли, судя по всему они отслеживают перемещения (спутники, беспилотники) и соответствующим образом прокладывют маршрут для ракет. Не надо исключать и агентуру. В Киеве понастраивали небоскребов, выйди на балкон и увидишь наличие или отсутствие пусковых установок.
Просто, в этот раз массово пропустили именно с запада, хотя раньше там все сбивали.
Когда Юрий ходил с командирами возле Авдеевки, они сами встречали дроны в небе, и спрашивали чей он? А по факту, если речь идёт об фпв дронах, система свой чужой скорей всего работает только для дронов, ведь у солдата, нет какого-то устройства, которое скажет что это наш дрон, или не наш, на земле это могут узнать только спросив по рации.
Юрий говорит, что дроны далеко залетают в наш тыл и их не могут выявить или сбить, но если взять условно королеву шершней и поставить ей два аккумулятора больше двигателей, и она залетит в тыл противника на 40км на ровной местности и её не обнаружат, тогда что это? Почему мы читаем в новостях, что у нас дроны сбивают ланцеты? Или это ланцет сам триггернул на дрон как цель?
Исходя из такой логики, можно сказать, что система Delta не интегрирована с пво и дронами, но наверно это сделано для безопасности информации, чтоб её не сливали.
И если дрон залетает в наш тыл на 50-100км, и его не могут определить, то тут проблема или в том что у нас нет карты дронов в воздухе наших, или на таких расстояниях, нет возможности их определять, то есть или нет радаров таких, или вражеские дроны маскируются под нащи и радары их не помечают как вражеский, например есть радиочастотные анализаторы или радары, которые могут это сделать, но для этого опять таки нужно или унифицировать нащи дроны, и сбивать что не попадает в диапазон свой чужой, а это тянет за собой мещок других проблем. Но скорость ланцета равна около 100км/ч, это уже не просто фпв дрон.
А то, что нам пока не дают ф16, возможно пока мы не унифицировали и не упорядочили нащу систему пво, ведь при таком кол-ве разных систем, достаточно легко сбить наш же ф16, поэтому этот процесс идёт.