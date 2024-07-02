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Навчання українських штурмовиків у Франції. ВIДЕО

Цей репортаж про деякі етапи бойової підготовки українських піхотинців було знято на одній з військових баз Франції, куди головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова запросило Міністерство оборони цієї країни.

Саме тут готуються і тренуються французькі офіцери та солдати. Навчання для наших штурмовиків проводили як французькі, так і українські офіцери з реальним досвідом бойових дій у сучасній війні. Усі дії записуються дроном для подальшого проведення післяопераційного аналізу.

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Автор: 

військові навчання (2781) Франція (3098) Бутусов Юрій (3615)


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А Бутусов каже, нема у нас післяопераційного аналізу... Бачте, є! Тільки у Франції, і проводять його французи.
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02.07.2024 18:55 Відповісти
Якщо Ле Пен прийде до влади, можна буде забути про допомогу Франції, демократія з постійними виборами програє авторитарним режимам.
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02.07.2024 20:52 Відповісти
 
 