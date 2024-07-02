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Обучение украинских штурмовиков во Франции. ВИДЕО

Этот репортаж о некоторых этапах боевой подготовки украинских пехотинцев был снят на одной из военных баз Франции, куда главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова пригласило Министерство обороны этой страны.

Именно здесь готовятся и тренируются французские офицеры и солдаты. Обучение для наших штурмовиков проводили как французские, так и украинские офицеры с реальным опытом боевых действий в современной войне. Все действия записываются дроном для дальнейшего проведения послеоперационного анализа.

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Автор: 

военные учения (3462) Франция (3540) Бутусов Юрий (4382)


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А Бутусов каже, нема у нас післяопераційного аналізу... Бачте, є! Тільки у Франції, і проводять його французи.
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02.07.2024 18:55 Ответить
Якщо Ле Пен прийде до влади, можна буде забути про допомогу Франції, демократія з постійними виборами програє авторитарним режимам.
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02.07.2024 20:52 Ответить
 
 