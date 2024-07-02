Обучение украинских штурмовиков во Франции. ВИДЕО
Этот репортаж о некоторых этапах боевой подготовки украинских пехотинцев был снят на одной из военных баз Франции, куда главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова пригласило Министерство обороны этой страны.
Именно здесь готовятся и тренируются французские офицеры и солдаты. Обучение для наших штурмовиков проводили как французские, так и украинские офицеры с реальным опытом боевых действий в современной войне. Все действия записываются дроном для дальнейшего проведения послеоперационного анализа.
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Calvados
показать весь комментарий02.07.2024 18:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
dmitrij suur
показать весь комментарий02.07.2024 20:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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