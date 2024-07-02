Подразделение Wild Division "выкуривает" оккупантов дронами-камикадзе. ВИДЕО
Операторы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу оккупантов дронами-камикадзе.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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