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Подразделение Wild Division "выкуривает" оккупантов дронами-камикадзе. ВИДЕО

Операторы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу оккупантов дронами-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники уничтожили пушки и грузовики оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3680) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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ОООооооо, як срака задимілась
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02.07.2024 17:57 Ответить
Супер
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02.07.2024 18:00 Ответить
токо рамзан ивану засадил..и тут на тебе!)))
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02.07.2024 18:07 Ответить
Проспиртовані хорошо палають.......
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02.07.2024 18:19 Ответить
курение в окопе убивает
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02.07.2024 20:34 Ответить
Пряткі не вийшли... П'ятнашки краще!.
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03.07.2024 02:38 Ответить
п***дари в копанках...
романтичний серіал..
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03.07.2024 02:58 Ответить
 
 