Пограничники уничтожили пушки и грузовики оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
В течение нескольких последних дней дроны бригады "Месть" уничтожили 2 грузовика "Урал" и ранили двух оккупантов. Также пограничники поразили 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 100-мм МТ-12 "Рапира" и 152-мм пушку-гаубицу Д-20 на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Amber
показать весь комментарий02.07.2024 16:27 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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