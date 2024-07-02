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Пограничники уничтожили пушки и грузовики оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

В течение нескольких последних дней дроны бригады "Месть" уничтожили 2 грузовика "Урал" и ранили двух оккупантов. Также пограничники поразили 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 100-мм МТ-12 "Рапира" и 152-мм пушку-гаубицу Д-20 на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Также смотрите: Снайперы ночью уничтожают оккупантов вблизи Часового Яра. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6568) уничтожение (7197)


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Прикордонники молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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02.07.2024 16:27 Ответить
 
 