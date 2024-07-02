Прикордонники знищили гармати та вантажівки окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Протягом кількох останніх днів дрони бригади "Помста" знищили 2 вантажівки "Урал" та поранили двох окупантів. Також прикордонники уразили 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 100-мм МТ-12 "Рапіра" та 152-мм гармату-гаубицю Д-20 на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Amber
показати весь коментар02.07.2024 16:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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