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Прикордонники знищили гармати та вантажівки окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Протягом кількох останніх днів дрони бригади "Помста" знищили 2 вантажівки "Урал" та поранили двох окупантів. Також прикордонники уразили 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 100-мм МТ-12 "Рапіра" та 152-мм гармату-гаубицю Д-20 на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Снайпери уночі нищать окупантів поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) знищення (7542)


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Прикордонники молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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02.07.2024 16:27 Відповісти
 
 