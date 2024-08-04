Росіяни поширюють підробки "Резерв+" для збору персональних даних українців, - заступниця міністра Черногоренко

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко попередила про те, що росіяни росповсюджують підробки "Резерв+", які можуть збирати персональні дані користувачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Черногоренко.

"Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - написала заступниця міністра.

Вона закликала користуватися офіційним сайтом застосунку "Резерв+", який доступний за адресою reserveplus.mod.gov.ua. Підробні посилання імітують назву reserveplus.mod.gov.ua, але закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Крім того, Черногоренко нагадала, що, завантажуючи застосунок, варто обов’язково перевірити його розробника — ним має бути Міністерство оборони України.

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