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Росіяни поширюють підробки "Резерв+" для збору персональних даних українців, - заступниця міністра Черногоренко

застосунок Резерв+

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко попередила про те, що росіяни росповсюджують  підробки "Резерв+", які можуть збирати персональні дані користувачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Черногоренко.

"Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - написала заступниця міністра.

Вона закликала користуватися офіційним сайтом застосунку "Резерв+", який доступний за адресою reserveplus.mod.gov.ua. Підробні посилання імітують назву reserveplus.mod.gov.ua, але закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Крім того, Черногоренко нагадала, що, завантажуючи застосунок, варто обов’язково перевірити його розробника — ним має бути Міністерство оборони України.

Читайте: Електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу, – Міноборони

Автор: 

Міноборони (7306) захист персональних даних (96) мобілізація (3023) Резерв+ (56)


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Топ коментарі
+27
я вважаю що скоро кацапи будуть мати всю базу оберіг. її зіллють на найвищому рівні.
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04.08.2024 20:12
+13
А ви як думали? кацапи оминуть таку "шнягу"?
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04.08.2024 20:09
+11
Навіщо їм робити підробку, якщо можуть отримати ВСЮ інформацію з першоджерела?
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04.08.2024 20:30
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ось вона рука крємля.
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04.08.2024 20:06 Відповісти
"Крім того, Черногоренко нагадала, що, завантажуючи застосунок, варто обов'язково перевірити його розробника - ним має бути Міністерство оборони України"

🤣😂 так і перший щоденник розробив хтознахто
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04.08.2024 21:04 Відповісти
Так і сам Резерв+ це підробка шкільного щоденника.
А за підробку шкільного щоденника вчителька поставить двійку мінус (2-).
У Резерві плюс, а в щоденнику - мінус. Двоєшники, бл...
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04.08.2024 22:20 Відповісти
А ви як думали? кацапи оминуть таку "шнягу"?
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04.08.2024 20:09 Відповісти
я вважаю що скоро кацапи будуть мати всю базу оберіг. її зіллють на найвищому рівні.
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04.08.2024 20:12 Відповісти
Я відразу, як почув про цю "№%;@", казав, що фсб від щасття застрибало.
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04.08.2024 20:18 Відповісти
Додаток "Абырвалг+"
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04.08.2024 20:22 Відповісти
ви смішний . надайте банківський номер вашого телефону , та люба людина може отримати через телеграм інформацю про вашу сімью , батьків дітей , номнер паспорта та водійского посвідчення
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04.08.2024 20:33 Відповісти
в базі оберіг це не працює. я з нею знайомий.
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04.08.2024 20:34 Відповісти
гадаю кацапи до бази " Оберіг" мають безперешкодний доступ на рівні адміністратора
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04.08.2024 20:43 Відповісти
люба вам чи будь-яка?
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04.08.2024 20:44 Відповісти
Так само как наверняка продажные менты сдали на захваченных территориях всех владельцев оружия.
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04.08.2024 20:12 Відповісти
«Не трогайте артистов, проституток, кучеров и сотрудников ТЦК. Они служат любой власти» (с) Колчак
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04.08.2024 20:24 Відповісти
Хто б міг подумати...гм. Та хтось би мав би! Для чого людям голови? Щоб їсти?
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04.08.2024 20:20 Відповісти
Навіщо їм робити підробку, якщо можуть отримати ВСЮ інформацію з першоджерела?
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04.08.2024 20:30 Відповісти
Це наперід оправдання, якщо данні десь хтось зільє, то скажуть що ви закачали підробленний додаток))
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04.08.2024 22:33 Відповісти
Ту базу уже слили или сольют очень скоро так же как и все базы данных в дарк нете за бабки. Удачи всем блаженным которые пользуются дія резерв итд
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04.08.2024 20:33 Відповісти
Ідіоти ті, хто порівнюють користування Дією з Резерв+.
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05.08.2024 11:22 Відповісти
Обидві розробкі диряві. Ще й з величезними масивами кацапського коду від "Госуслугі". Погугль.
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05.08.2024 12:03 Відповісти
Дирявий Портал Дія, а не додаток. Додаток це чисто браузер. Але куди вам це зрозуміти. Резерв+ - інша справа. Через нього ви надаєте інформацію, якої у держави ще немає, або вона не зведена в загальну БД.
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05.08.2024 12:35 Відповісти
Бачили вже ту базу резерв+ в даркнеті)) хтось намагався відвертий фейк продати. ))
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05.08.2024 13:22 Відповісти
Через ОПу кацапи і без підробок все отримують.
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04.08.2024 20:35 Відповісти
"Підробні посилання імітують назву reserveplus.mod.gov.ua, але закінчуються на .top, .website, .org тощо."
-----------
Нема чого лазити по дорослих сайтах, закачувати собі всяку нісенітницю і не буде у вас дітки ніякого вірусу.)
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04.08.2024 20:36 Відповісти
Теж хотів сказати - якого хєра щось вантажити не з офіційних магазинів Гугла чи Епла.
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05.08.2024 11:25 Відповісти
а хто буде нести за цей резерв відповідальність ? людей силком заставили там реєструватись,тепер говорять що людину облапошать.де влада,де гнилі тцкашники ? хто крайній ?
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04.08.2024 20:51 Відповісти
Як зветься жанр коли автор говорить так впевнено та серйозно, що навіть сам в це вірить, а вимушені його слухачі просто розриваються від сміху?
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04.08.2024 20:52 Відповісти
Запаморочення від успіхів
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05.08.2024 09:31 Відповісти
Це не заслуга кацапів, а ваші недопрацювання.
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04.08.2024 20:54 Відповісти
не переймайтеся, вже дані всіх є в даркнеті. тих, хто Дію поставив,...
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04.08.2024 20:57 Відповісти
Ви несете повну *****. З однієї цієї фрази видно весь ваш інтелектуальний рівень, та рівень розуміння ******** технологій.
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05.08.2024 11:26 Відповісти
Ти ще не притомився відмазувати зєльониx ****** типу Міши Фьодорова?
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05.08.2024 12:05 Відповісти
Та вже заїбався відсталим ідіотам пояснювати на пальцях, як працює ІТ. Але куди ж то - шапочки з фольги у всіх на головах.
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05.08.2024 12:25 Відповісти
Чувак, я зараз вам легко і просто доведу, що повний нуль -це ви. По-перше, в мене технічна освіта. По-друге, Гугл нещодавно зробив пілотну функцію, поїск утечки даних користувача у Даркнеті, вона доступна підписникам Google One. http://one.google.com/ Скоро ця функція буде доступна звичайним користувачам. І там я знайшов, що деякі мої дані є у базі Ukraine PII. А що це за база така Ukraine PII? Виявилося, що це 16 травня 2023 року, персональні дані всіх користувачів Дії, були злиті у Даркнет.

https://kamenskoe.city/news/view/familiya-imya-adresa-ta-nomer-telefonu-shho-shhe-pro-vas-vidomo-v-darknet-zavdyaki-vitoku-danih-z-dii

https://informator.ua/ru/personalnye-dannye-ukraincev-iz-deystviya-popali-v-darknet-kak-proverit-est-li-tam-informaciya-o-vas
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05.08.2024 12:14 Відповісти
Не треба мені якісь ліві посилання давати. Використай свою технічну освіту на повну і поясни мені, як встановлення чи не встановлення додатку, через який ти не ПОСИЛАЄШ в централізовану БД дані, а можеш тільки ОТРИМАТИ інформацію з БД впливає на те, що ці дані попадуть в ліві руки? Я розумію, що якість освіти, в тому числі технічної в Україні впала нижче плінтуса, тому поясню на пальцях. Є довідкова служба а у тебе кнопковий телефон. Ти дзвониш в цю службу і питаєш адресу Васі Пупкіна. Дівчина із довідкової служби тобі її диктує із якогось свого довідника. Увага, питання. Твій дзвінок в довідкову службу якось вплинув на те, що довідник може опинитися в руках злочинців? Давай без лінків від таких самих "технічно освічених людей" як ти, а своїми словами в рамках своєї технічної освіти поясни мені - як встановлення/невстановлення додатку на телефон впливає на безпеку твоїх даних, що зберігаються на якихось державних серверах. Зверни увагу, тупень, я зараз саме про Дію, а не Резерв+. В тебе мізків навіть немає розрізнити додаток Дія, та саму платформу Дія, як і у дибілів, які писали ті статті.

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05.08.2024 12:24 Відповісти
Як ті дані з Дії туди попали у Даркнет, це не до мене питання! А до служби безпеки тих, хто Дію обслуговує. Можливо стався виток у момент передачі даних, між порталом, Дією і державними серверами. Мене це не цікавить, чому і як, мене цікавлять наслідки. А ти повний невиглас і бовдур, ще і хамло, бо перший почав сваритися на незнайому людину. І виходячи з твоїх слів, яка напевно не менше тебе знає у сфері, і в якої працює математична логіка, на відміну від тебе. Посилання на офіційний Google One ,це для тебе лівий ресурс?? Все з тобою зрозуміло. Сам зареєструйся там на справжні ім'я і телефон, так треба купити пакет на хмарне середовище, хоч за 80 грн за 200 Гб, поки ця услуга не стал доступна для всіх користувачів гугла. І там перевір свою утечку даних -це офіційна функція гугла наразі! І побачиш, де вони вспливуть, якщо Дію встановлював, реєструвався на їх порталі або подібне до 16 травня 2023. Я є користувачом Google One вже 3-й рік, тому все це на собі перевірив нещодавно. Ці ліві ресурси ,як ти їх називаєш написали правду. І на Цензорі про це писали, але не дуже шуміли, щоб не "розкачувати лодку" Потім напишеш. Більше не пиши нічого допоки, йди розвивайся нетяма.
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05.08.2024 12:48 Відповісти
Яка "математична логіка" у вас, якщо ви не можете розрізнити Портал Дія та додаток Дія і пропонуєте версію на рівні 2го класу, що "стався виток у момент передачі в додаток Дія" (якщо я правильно зрозумів вашу маячню)? Це типу, портал Дія передавав одному додатку Дія інформацію про 30 мільйонів користувачів і це хтось перехопив? І до чого тут Гугл Ван? При чому він лівий ресурс? Я про ці статейки незрозумілих журналістів на каменське.сіті Я більш ніж певен, що вся інформація, яка на мене є у держави, вона вже є в даркнеті. Але не через додаток Дія. І навіть не через дири в Порталі Дія (хоча не сумніваюся, що він дірявий - але саме ПОРТАЛ). А через жадібних адмінів, які просто продали БД. Коротше, все зрозуміло і з вашою "математичною" логікою, і з вашою "технічною" освітою. "Як працює не розумію, пояснити як таке могло статися не можу, але свято вірю". Вам з таким підходом в церкву треба. Таких там *******.
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05.08.2024 13:06 Відповісти
Сам придумав, сам поржав, це про тебе.) Дійсно в тебе проблеми з логікою, бо її відсутність заважає розуміти прочитане. Встань, хоч у шахи пограй. Вмієш у шахи?) Або ти звичайний демагог. Приведи, де я писав, що витік даних стався саме через технічні проблеми?? Я такого не писав, бо я не можу це знати достовірно. Але витік був це головне. Жадібні адміни, чи портал дирявий. До речі на порталі теж треба реєструватися користувачеві. І так мені не цікаво. Бо якщо ловиш вора за руку у своїй кишені, то адекватній людині все рівно -чого він це зробив. Чи не було їсти, чи не може не воровати, чи його змусили, чи кишеня медом намазана. А ти починаєш звичайну демагогію. "Це не додаток, це портал, а може це не портал, а може це адміни продали базу..." А може кибератака рашистів була? Була доречі не одна кібератака на сервери, про це вони писали на сайті Держспецзв'язку. Неважливо! Логіка в тому і заключається, щоб бачити, як ти переводиш стрілки, путаєш причини і наслідки. Якщо ти не знаєш причини, це не відміняє наслідків.
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05.08.2024 13:32 Відповісти
не переймайтеся, вже дані всіх є в даркнеті. тих, хто Дію поставив,...

Приведи, де я писав, що витік даних стався саме через технічні проблеми??

Можливо стався виток у момент передачі даних, між порталом, Дією і державними серверами.

Логіка в тому і заключається, щоб бачити, як ти переводиш стрілки, путаєш причини і наслідки.

Мені навіть від себе писати нічого не треба, логік ви мій

Так, я достатньо вже витратив на вас часу. В кінці кінців, це ваші проблеми і ви можете вірити/не вірити, користуватися/не користуватися, носити шапку з фольги чи ні. Більше вам не відповідаю. Можете мені у відповідь ще якусь словоблудну дурню написати і за вами буде останнє слово
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05.08.2024 13:41 Відповісти
Ти просто страшенний невиглас, який не тільки математики і фізики не знає (а я на відміну від тебе на олімпіади ходив і математичний спецклас закінчив) ,але ти і української мови не знаєш) . Пипец з ким я зв'язався.

Слово " Можливо" читаємо визначення з словника: . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F Уживається https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F вираження https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F припущення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C чого-небудь . Чому я так написав можливо?? Тому що ТИ з мене вичавлював в кожному коменті - "скажи, як це могло статися, скажи чому так сталося." Тобто, я припустив просто версію. Але і до цього слова можливо , і після цього я писав, що це мене не обходить, причина. Я по факту- є беззаперечний факт, витік даних українців з ДІї і інших ресурсів. З яким ти сам погодився А все інше, це твоє зелене словоблуддя і захист Подоляка. Про таких моя вчителька з математики казала- дуб дерево. Або ще про таких, як ти кажуть, -за деревами лісу не бачиш))
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05.08.2024 15:37 Відповісти
По-друге, дороге наше дерево. Я Дією користувався, так склалося. І облікові дані я обновив у Резерв + . А ти обновив облікові дані? Впевнений, що ні. Але це не відміняє того, що все це диряве ведро. Є мільон засобів як вкрасти дані з серверу. Від продажних адмінів і соціальної інженерії, до експлойтів і вразливостей. Хиба я повинен за державу думати, як це могло статися? Але це не відміняє того, що це диряве відро.
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05.08.2024 15:49 Відповісти
Доречі , я не впевнений, що у додатка і у порталу Дія на 100% одна й та сама база, одні й ті самі сервери. Бо у портала і у бази зовсім різні функції. Майже 50% функцій, які є у додатку Дії- немає на порталі.
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05.08.2024 13:36 Відповісти
Є беззаперечний факт. "Особисті дані практично всіх українців, які користувалися додатком, порталом "Дія" опинилися у DarkNet. Вся ця інформація була зібрана у величезну базу під назвою Ukraine PII, а її наявність підтверджена пошуковими роботами Google." Я це все особисто перевірив, дійсно так і є. Чому і як це сталося, не хочу навіть голову ламати. У державних серверів є свої адміни з кібербезпеки. Їм за це гроші платять. Про Резерв +. Це просто аналогія. Я не думаю, що Резерв + краще захищений, чим Дія.
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05.08.2024 13:00 Відповісти
Рекомендую перевірити наявність даних тих, хто Дію не встановлював. Будете дуже здивовані. Результат буде таким самим.

"Про Резерв +. Це просто аналогія. Я не думаю, що Резерв + краще захищений, чим Дія.".

Ваша "технічна" освіта, та "математична" логіка, на превеликий жаль, не дозволяє вам побачити кардинальну різницю між додатком Дія та Додатком Резерв+. (Потали Дія та Резерв+ - певен однакові). Додаток Дія працює лише у режимі читання - ви ніякої інформації про себе через цей додаток не можете надати до державної БД на Порталі Дія, а тільки завантажити звідти. І ця інформація вже давно спижджена чиновниками і продана. А от за допомогою Резерв+ - ви надаєте ту інформацію, якої у держави можливо ще немає (але не значить, що немає в даркнеті, оскільки туди інформація попадає із тисяч джерел - свій телефон, імейл та адресу ви залишаєте на кожному онлайн магазині, які потім ламаються і дані зливаються) - ваша нинішня адреса, номер телефону тощо. І коли ви її передасте в державні БД - вже звідти її ******** та продадуть чиновники. Тому порівнювати користування додатками Дія та Резерв+ можуть тільки люди з "видатною математичною логікою".
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05.08.2024 13:17 Відповісти
Стосовно різниці Резерву +, і Дії -принципової різниці я не бачу. Це тобі приснилося, або ти не користувався їми. Так, ти входиш у Резерв + через Банк ID, звідки вони тягнуть твою адресу і телефон. А коли реєструєшься на порталі Дія, чи додатку Дія, так само тягнуть Банк ІD для реєстрації чи ID картку . Так в чому у тебе проблема ,я так і не зрозумів? Ти ж те саме пишеш. Будь яка державна база небезпечна, я те саме написав. Я ще на початку 2000-х бачив на ринку Петрівка у Києві, злиту базу даних налогової всіх жителів України у тій порі. Друг її придбав, ми дивился по знайомих людях, їі і сміялися. Стосовно того, що Дія, що Резерв +, -що сервери одні ті самі, я не впевнений. Думаю ,в них є власні проміжні сервери, куди все і зливається з інших державних баз. Чи тебе хвилюють маленькі речення, що я не все написав у корневому коменті? А що ми на екзамені, а ти вчитель?)) Не забагато на себе береш?) Добре, наступний раз, так і напишу.- Додаток Дія, портал Дія, Резерв+, база даних налогової, інші державні бази даних, все це злите або буде злите в Даркнет. -Так краще?) Просто так буде схоже на зрадойобство, хоча це по факту правда. Можуть забанити.
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05.08.2024 13:54 Відповісти
Хто не знає, що таке Даркнет. Це DarkNet , "темний інтернет", "темна мережа"- це файлообміна мережа, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення, налаштування чи авторизацію, часто з використанням нестандартних протоколів чи портів.

Даркнет можна використати для таких цілей, як:

Забезпечення недоторканності приватного життя і захист від політичних репресій. Злочини у сфері інформаційних технологій. Поширення файлів, захищених авторськими правами. Тероризм. Кібершпигунство. Дитяча порнографія. Торгівля наркотиками.

Даркнет маркет - це онлайн магазин, який знаходиться у прихованій мережі даркнет, у яку можна зайти за допомогою даркнет браузерів TOR або I2P. Даркнет маркет відрізняється від звичайних онлайн магазинів тим, що його користувачі мають можливість зберігати свою анонімність.

Переважна більшість товарів які можна знайти у даркнет маркеті - це нелегальні товари такі як наркотики, зброя, підроблені документи, крадені кредитні картки.

Задля забезпечення анонімності, користувачі переважно здійснюють оплату за допомогою електронної валюти біткоін.
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05.08.2024 12:31 Відповісти
Та шо ви говорите!!!

А просто зламати ту хрінь вони типу не можуть.😁
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04.08.2024 20:58 Відповісти
нах їм її ломати, якщо вони її розробники?

я памʼятаю як на початку війні, в 2014 році, МО і СБУ розповсюджувала інфу, що буде пропускати в зону АТО тільки тих волонтерів, які передадуть інформацію про себе в ці державні служби і перелічила електронні адреси, в тому числі на mail.ru, yandex.ru и rambler.ru...

а зараз, телеграм-канали МО, СБУ, окремих керівників і військових тощо...

рівень інтелекту зашкалює
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04.08.2024 21:07 Відповісти
Однозначно кругом пидробки, нечего там регистрироваться 😁
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04.08.2024 21:25 Відповісти
"Вєсь мір підробка, а ми в ньом лішь Рєзєрви..." (с)

Шекспір
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04.08.2024 22:24 Відповісти
єрмак вже злив все,що потрібно,не хвилюйтеся.
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04.08.2024 21:29 Відповісти
Так **** ви не взмозі щось нормально зорбити....
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04.08.2024 21:32 Відповісти
НАТО надає занадто мало технічної підтримки, інакше не завжди виникали б витоки даних.
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04.08.2024 22:17 Відповісти
Яка тупа брехня. Кацапи не одноразово ламали всі ці "диджіталізації" Зельоних. Вони без належного захисту. Навіщо їм фейки створювати, якщо вони можуть взяти прямо з першоджерела.
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04.08.2024 22:58 Відповісти
По ходу вже пішли зливи а ця заява на упередження-типо ми ж вас попереджали а ви не там зареєструвались
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05.08.2024 00:00 Відповісти
100%. Теж хотів зауважити...
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05.08.2024 09:40 Відповісти
А ось сусіду на запитання ,а де можна завантажити Резерв +,воєнні відповіли коротко та ясно.Тільки в зданії ТЦК. Мол там вниз сама оф.версія цьооо додатку...
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05.08.2024 06:56 Відповісти
Тут он реальный мало кому уже нужен к чему этот фейк про какието подделки,такое чувство что пропаганда уже идет из психушки.
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05.08.2024 07:50 Відповісти
Це частина цілого, що була відома при створені.
Ворог не копіює, ворог приймає участь.
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05.08.2024 08:37 Відповісти
Що заважає нашим спецслужбам завалити той фейеовий Резерв+ інформаційним сміттям? Нехай кацапи витрачають гроші на перевірки.
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05.08.2024 10:02 Відповісти
 
 