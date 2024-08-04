Росіяни поширюють підробки "Резерв+" для збору персональних даних українців, - заступниця міністра Черногоренко
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко попередила про те, що росіяни росповсюджують підробки "Резерв+", які можуть збирати персональні дані користувачів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Черногоренко.
"Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - написала заступниця міністра.
Вона закликала користуватися офіційним сайтом застосунку "Резерв+", який доступний за адресою reserveplus.mod.gov.ua. Підробні посилання імітують назву reserveplus.mod.gov.ua, але закінчуються на .top, .website, .org тощо.
Крім того, Черногоренко нагадала, що, завантажуючи застосунок, варто обов’язково перевірити його розробника — ним має бути Міністерство оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
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🤣😂 так і перший щоденник розробив хтознахто
А за підробку шкільного щоденника вчителька поставить двійку мінус (2-).
У Резерві плюс, а в щоденнику - мінус. Двоєшники, бл...
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Нема чого лазити по дорослих сайтах, закачувати собі всяку нісенітницю і не буде у вас дітки ніякого вірусу.)
https://kamenskoe.city/news/view/familiya-imya-adresa-ta-nomer-telefonu-shho-shhe-pro-vas-vidomo-v-darknet-zavdyaki-vitoku-danih-z-dii
https://informator.ua/ru/personalnye-dannye-ukraincev-iz-deystviya-popali-v-darknet-kak-proverit-est-li-tam-informaciya-o-vas
Приведи, де я писав, що витік даних стався саме через технічні проблеми??
Можливо стався виток у момент передачі даних, між порталом, Дією і державними серверами.
Логіка в тому і заключається, щоб бачити, як ти переводиш стрілки, путаєш причини і наслідки.
Мені навіть від себе писати нічого не треба, логік ви мій
Так, я достатньо вже витратив на вас часу. В кінці кінців, це ваші проблеми і ви можете вірити/не вірити, користуватися/не користуватися, носити шапку з фольги чи ні. Більше вам не відповідаю. Можете мені у відповідь ще якусь словоблудну дурню написати і за вами буде останнє слово
Слово " Можливо" читаємо визначення з словника: . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F Уживається https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F вираження https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F припущення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C чого-небудь . Чому я так написав можливо?? Тому що ТИ з мене вичавлював в кожному коменті - "скажи, як це могло статися, скажи чому так сталося." Тобто, я припустив просто версію. Але і до цього слова можливо , і після цього я писав, що це мене не обходить, причина. Я по факту- є беззаперечний факт, витік даних українців з ДІї і інших ресурсів. З яким ти сам погодився А все інше, це твоє зелене словоблуддя і захист Подоляка. Про таких моя вчителька з математики казала- дуб дерево. Або ще про таких, як ти кажуть, -за деревами лісу не бачиш))
"Про Резерв +. Це просто аналогія. Я не думаю, що Резерв + краще захищений, чим Дія.".
Ваша "технічна" освіта, та "математична" логіка, на превеликий жаль, не дозволяє вам побачити кардинальну різницю між додатком Дія та Додатком Резерв+. (Потали Дія та Резерв+ - певен однакові). Додаток Дія працює лише у режимі читання - ви ніякої інформації про себе через цей додаток не можете надати до державної БД на Порталі Дія, а тільки завантажити звідти. І ця інформація вже давно спижджена чиновниками і продана. А от за допомогою Резерв+ - ви надаєте ту інформацію, якої у держави можливо ще немає (але не значить, що немає в даркнеті, оскільки туди інформація попадає із тисяч джерел - свій телефон, імейл та адресу ви залишаєте на кожному онлайн магазині, які потім ламаються і дані зливаються) - ваша нинішня адреса, номер телефону тощо. І коли ви її передасте в державні БД - вже звідти її ******** та продадуть чиновники. Тому порівнювати користування додатками Дія та Резерв+ можуть тільки люди з "видатною математичною логікою".
Даркнет можна використати для таких цілей, як:
Забезпечення недоторканності приватного життя і захист від політичних репресій. Злочини у сфері інформаційних технологій. Поширення файлів, захищених авторськими правами. Тероризм. Кібершпигунство. Дитяча порнографія. Торгівля наркотиками.
Даркнет маркет - це онлайн магазин, який знаходиться у прихованій мережі даркнет, у яку можна зайти за допомогою даркнет браузерів TOR або I2P. Даркнет маркет відрізняється від звичайних онлайн магазинів тим, що його користувачі мають можливість зберігати свою анонімність.
Переважна більшість товарів які можна знайти у даркнет маркеті - це нелегальні товари такі як наркотики, зброя, підроблені документи, крадені кредитні картки.
Задля забезпечення анонімності, користувачі переважно здійснюють оплату за допомогою електронної валюти біткоін.
А просто зламати ту хрінь вони типу не можуть.😁
я памʼятаю як на початку війні, в 2014 році, МО і СБУ розповсюджувала інфу, що буде пропускати в зону АТО тільки тих волонтерів, які передадуть інформацію про себе в ці державні служби і перелічила електронні адреси, в тому числі на mail.ru, yandex.ru и rambler.ru...
а зараз, телеграм-канали МО, СБУ, окремих керівників і військових тощо...
рівень інтелекту зашкалює
Шекспір
Ворог не копіює, ворог приймає участь.