УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10631 відвідувач онлайн
Новини
2 393 6

Поява в Україні літаків F-16 – значний крок до перемоги, - Науседа

Поява в Україні літаків F-16 – значний крок до перемоги, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував появу багатоцільових винищувачі F-16 у Повітряних силах ЗСУ.

Про це він заявив на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні винищувачі F-16 почали літати в небі України. Зусилля президента Володимира Зеленського та підтримка союзників зробили це можливим", - сказав Науседа.

Очільник Литви наголосив, що поява F-16 в українському небі - це значний крок до перемоги.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги", - додав литовський президент.

Читайте також: Україна очікує на додаткові F-16 та розширення платформи навчання українських пілотів, - Зеленський

F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16. 

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

Читайте також: Завдяки F-16 буде більше збитих російських ракет і літаків та знищених окупантів, - Сирський

Автор: 

літак (2898) Науседа Гітанас (333) F16 F-16 (668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.08.2024 22:59 Відповісти
Це повинно нас підсилити
показати весь коментар
04.08.2024 23:07 Відповісти
6 літаків не панацея,але Кабів стане менше,значно менше
показати весь коментар
04.08.2024 23:49 Відповісти
так ************** веде не до перемоги а до миру
показати весь коментар
04.08.2024 23:50 Відповісти
Без вашої участі перемоги не буде
показати весь коментар
04.08.2024 23:54 Відповісти
10 Ф-16 погоди не зроблять, бо у москалів є купа винищувачів, балістичних ракет і свій ОП з зеленським, своя ВР, НАБУ і т.і. кубло, купа зрадників-зебобиків в Україні, котрі палять автівки і готові за гроші трахнути сами себе. Хоча 4 хаймарса размолотили москалів у 2022 році.
показати весь коментар
05.08.2024 02:18 Відповісти
 
 