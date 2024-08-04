Поява в Україні літаків F-16 – значний крок до перемоги, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував появу багатоцільових винищувачі F-16 у Повітряних силах ЗСУ.

Про це він заявив на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні винищувачі F-16 почали літати в небі України. Зусилля президента Володимира Зеленського та підтримка союзників зробили це можливим", - сказав Науседа.

Очільник Литви наголосив, що поява F-16 в українському небі - це значний крок до перемоги.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги", - додав литовський президент.

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F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

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