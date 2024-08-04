Завдяки F-16 буде більше збитих російських ракет і літаків та знищених окупантів, - Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував союзникам за надання Україні винищувачів F-16.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення", - заявив Сирський.
Головнокомандувач наголосив, що в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військовослужбовців.
"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - йдеться у дописі Сирського.
Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.
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Генерал має дякувати солдатам, а не лизати дупи начальству...
а не тільки збільшена кількість знищених окупантів..
командовач такого маштабу, а мислить як єфрейтор в конюшні..
перемогу отримають не зрадники народу..,
Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
(411 г. до н. э.)
За тиждень вже чотири повідомлення про тактичні успіхи кацапів.
Це вже лякає.
будем всіх бамбіть
Два питання ; ***** як на параді літати, і ***** знімати?
Відео від одеських змі.
хтось в курсі?
а пистунів типа юристів, торгашей, клоунів, спортсменів , лікарів , вчителів і інших треба залишати на роботі