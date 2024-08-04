Завдяки F-16 буде більше збитих російських ракет і літаків та знищених окупантів, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував союзникам за надання Україні винищувачів F-16.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення", - заявив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військовослужбовців.

"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - йдеться у дописі Сирського.

Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

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