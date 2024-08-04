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Завдяки F-16 буде більше збитих російських ракет і літаків та знищених окупантів, - Сирський

Завдяки F-16 буде більше збитих російських ракет і літаків та знищених окупантів, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував союзникам за надання Україні винищувачів F-16.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення", - заявив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військовослужбовців.

"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - йдеться у дописі Сирського.

Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

Читайте також: Україна очікує на додаткові F-16 та розширення платформи навчання українських пілотів, - Зеленський

Автор: 

літак (2898) Сирський Олександр (586) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+26
"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - йдеться у дописі Сирського.
--------
Генерал має дякувати солдатам, а не лизати дупи начальству...
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04.08.2024 20:31
+14
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04.08.2024 20:27
+11
Високопарними промовами війни не виграють.
За тиждень вже чотири повідомлення про тактичні успіхи кацапів.
Це вже лякає.
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04.08.2024 20:51
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Краще б політрук просирський розповів яким чином збирається зупинити кацапський прорив на Покровськ,кацапи можуть вийти у тил Вугледарському угрупуванню.що означатиме руйнацію значної ділянки Донецького фронту.капцапи зосередили на напрямку просування 25-30 відсотків сил з усього фронту.
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04.08.2024 20:56 Відповісти
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04.08.2024 20:27 Відповісти
краще 128шт. В-52,
можна хотіти..
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04.08.2024 20:34 Відповісти
"Літаки летять, будєм всіх бамбіть!!!" 😁
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04.08.2024 20:40 Відповісти
Або 52 штуки В-128.
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04.08.2024 20:40 Відповісти
Так воно думає, що В-52 то напій такий.
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04.08.2024 20:40 Відповісти
В-52 під шашлики?
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04.08.2024 20:49 Відповісти
"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - йдеться у дописі Сирського.
--------
Генерал має дякувати солдатам, а не лизати дупи начальству...
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04.08.2024 20:31 Відповісти
Якщо уявити гіпотетично, що зелені припинили красти і брехати, то буде те саме, що сказав Сирський, тільки в сотні разів більше.
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04.08.2024 20:31 Відповісти
Україні потрібна Перемога!!!

а не тільки збільшена кількість знищених окупантів..

командовач такого маштабу, а мислить як єфрейтор в конюшні..
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04.08.2024 20:32 Відповісти
звісно,
перемогу отримають не зрадники народу..,
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04.08.2024 20:44 Відповісти
Як там російські родичі Сирського ? Не переживають через F-16 ?
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04.08.2024 20:42 Відповісти
Да пікантний момент, а як фсбешний родич єрмака , напевне зненавидів свого нащадка за нищення московіі
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04.08.2024 20:43 Відповісти
Це п"яне московське падло чим більше здає Україну, тим більше ******* на камеру. Як і його обдолбаний аморал з Банкової.
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04.08.2024 20:43 Відповісти
Тебе не вистачає на передовій.
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04.08.2024 20:47 Відповісти
А всього іншого вистачає?
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04.08.2024 20:52 Відповісти
Сцуки зелені
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04.08.2024 21:18 Відповісти
Залізницю з растова?
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04.08.2024 20:45 Відповісти
Треба повертати Залужного поки сирський нам все не просрав
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04.08.2024 20:48 Відповісти
Лизистрата - комедия древнегреческого драматурга Аристофана

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

(411 г. до н. э.)
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04.08.2024 20:51 Відповісти
Леонід Філатов жив трохи пізніше...
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04.08.2024 21:04 Відповісти
Народився у Львові доречі
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04.08.2024 23:21 Відповісти
У Греції ніколи не розмовляли свинособачою, особливо до н.е.
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04.08.2024 22:25 Відповісти
До чого тут це?
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05.08.2024 06:34 Відповісти
А й дійсно, до чого тут ця свинособача?
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05.08.2024 11:37 Відповісти
Високопарними промовами війни не виграють.
За тиждень вже чотири повідомлення про тактичні успіхи кацапів.
Це вже лякає.
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04.08.2024 20:51 Відповісти
Ще більше лякає утилізація наших військових! Командувачі роблять такі розрахунки людей, зброї, тощо щоб ми не змогли утримати позиціїї
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04.08.2024 20:57 Відповісти
літаки літять

будем всіх бамбіть

Два питання ; ***** як на параді літати, і ***** знімати?

Відео від одеських змі.
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04.08.2024 20:54 Відповісти
Шоб верховного Бубу пропіарити
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05.08.2024 06:56 Відповісти
Не розумію, навіщо про це кричати!!
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04.08.2024 21:10 Відповісти
Лизун звичайний. Сцикло і зрадник, як і його хазяїн.
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04.08.2024 21:20 Відповісти
Господи, та нарід вже зрозумів, що Ф16 з'явилися тільки завдяки Найвеличнішому Лідору, досить вже співати дифірамби. Давайте спочатку подивимося на них себе на полі бою, чи це вундервафля, чи ні.
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04.08.2024 21:26 Відповісти
Ваше слово товарищ Falcon!
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04.08.2024 21:36 Відповісти
Блин, каждый зебил по новой открывает Америку... а подлиз - годится, указывает на то, шо чел неуверенно себя почувае и вскоре будет попинаем.
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04.08.2024 21:43 Відповісти
А не зеленских?
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04.08.2024 22:18 Відповісти
Если использовать ф16 как пво , для сбития ракет , то толку от них будет немного .
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04.08.2024 22:27 Відповісти
Про літакидомовлявся не він. Краще нехай розкаже, що це за здача території?
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04.08.2024 23:21 Відповісти
Пан Сирський , а що ф16 теж заборонили над рашею літати ?
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05.08.2024 00:27 Відповісти
Зачем Вы его провоцируете. Ща дифирамбы запоет, мол , запретили, благодаря главзебу.
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05.08.2024 09:33 Відповісти
Нееть , мені просто цікаво - ф16 ,які 2 роки так тягнули щоб не давати , цім літакам можно над рашкою літати чи ні.

хтось в курсі?
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05.08.2024 09:51 Відповісти
А здесь в другом фишка. Мало того , что зебилы поздно подали заявку на Ф-16, но и сейчас , нам уже дают те самолеты. так для них(по два летчика на самолет нужно - один прилетел, отдыхает, второй в это время гамселить ворога) у нас достаточно летчиков еще нет, техническое обслуживание, с заправкой , с боксами , где прятать самолеты - так мы до сих пор еще не готовы. И здесь Запад - ни при чем. Чисто тупой зебило менеджмент - зарисоваться-зарисовались, а как к делу , дык, воз - и ныне там... хотя воз со стороны Запада поехал. ЗЫ... Карл, слышишь , мы ща говорили о каких то 10 самолетах, которым украинская зебилосторона ради не може даты, одни понты для приезжих. Но мы же - бывалые и все это видим.
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05.08.2024 10:15 Відповісти
Я завжди говорила- у владу треба обирати будівельників. Вони Україну зроблять ******** з класними автобанами і домами
а пистунів типа юристів, торгашей, клоунів, спортсменів , лікарів , вчителів і інших треба залишати на роботі
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05.08.2024 10:32 Відповісти
Ваша правда
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05.08.2024 14:26 Відповісти
НЕ, пока шо Ф-16 не имеют права летать над парашей. А хотя бы и имели право, не смогли бы. Нужно все квалификационные щаблi мастерства пройти( на месте, в Украине). Сначала вне зоны кацапской досягаемости научиться сбивать в небе все ракеты. Затем, после того как Хаймарсами знищити вдоль фронта кацап ППО , выходить к линии фронта, может слегка и на кацаптерриторию и мочить дальнюю авиацию, но только после того, когда ко всему еще и будет поболее Ф-16, когда зебилы переформатируют доктрину применения военных самолетов и после тщательной разработки планов действий по уничтожению кацапни для военных самолетов , молниеносно наносить врагу невосполнимый удар. Вон, сбитые кацаплетчики верещат уже сейчас, верещат в отношении Ф-16, мол, ничего не успели предпринять, все было так неожиданно... Тобто до момента поражения, кацапские самолеты не видят ни Ф-16, ни выпущенных ими ракет. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
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05.08.2024 14:49 Відповісти
Привіт, я напишу Вам привіт по секретний почте
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05.08.2024 09:53 Відповісти
Интересно узнать по серету, чи появляется у себя пан Пистолет. А пан Водяной Вам попадается? Або про Васю (каховский мент, уморивший стадо баранов).
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05.08.2024 09:59 Відповісти
Можно це і без секрету. Я зараз трошки зайнята , бо ідо АВТОТЕМИ добратись не можу. Навіщо мені ще інши теми дивитись ? Але думаю, що Водяной сидить десь у моря з онуками( може у Португалії чи Турції) 🙂
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05.08.2024 10:12 Відповісти
И последнее, а правда, шо предательница Лорачка замочила старшую дочь фифы Валерии. Мол , приперлась в дом бывшего своего мачо Тарзана, мириться и застукала в постели дочь Валерии. Так им всем и нужно предателям и пукинцам. Теперь кацапы упекут Лорачку в тюрягу. И сын ее чалится в дурдоме - все сходится, семейка буйно помешанных. И такая участь ожидает любого ватана-путинца.
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05.08.2024 10:20 Відповісти
Получается Лорачку догнало: она же в свое время перешла дорогу Пугачихе(злыгалася с Киркоровым).
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05.08.2024 10:22 Відповісти
з ким ця шалава куйок тільки не злягалась ...
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05.08.2024 10:25 Відповісти
Ви якісь жахи розповідаєте. І де Ви їх знаходите
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05.08.2024 10:35 Відповісти
В телефоне зашел на Гугл и на тебе.
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05.08.2024 14:27 Відповісти
Не могу никак попасть на аудиенцию, мож платформа скасована , хтозна. Вечером продолжу.
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05.08.2024 14:30 Відповісти
 
 