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Україна очікує на додаткові F-16 та розширення платформи навчання українських пілотів, - Зеленський

Україна очікує на додаткові F-16 та розширення платформи навчання українських пілотів, - Зеленський

Україна очікує на додаткові літаки F-16 від партнерів. Також Київ розраховує, що держави-партнери розширять платформу, в межах якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам у День Повітряних сил ЗСУ, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не можу поки що детально вам сказати, які саме завдання будуть або вже виконували наші перші літаки F-16, не маю право це коментувати... Поки що та кількість літаків, кількість пілотів, які вже навчені, - цього ще не достатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткові F-16, а наші хлопці, багато хлопців, зараз навчаються", - заявив глава держави.

Читайте також: Україна вже використовувала літаки F-16 як протиповітряну оборону, - Telegraph

Крім того, президент висловив сподівання, що держави-партнери розширять платформу, в межах якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.

"Я вірю, що партнери знайдуть можливість це (навчання, - ред.) розширити, а саме платформу тренувань і навчання наших пілотів. І не лише пілотів – інженерів тощо. Для нас це дуже важливо", - цитує слова президента "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що у неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Читайте також: Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) літак (2898) навчання (573) F16 F-16 (668) пілот (81)


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Топ коментарі
+17
Коли ти вже здохнех гнида
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04.08.2024 18:19
+15
ЗЄлідор сам буде всіх бомбить
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04.08.2024 18:41
+13
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04.08.2024 18:42
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Будующие пилоты пусть уже сейчас учат английскай, а то на азы ака "Лондон зе кепитал оф греат британ энд ай ем он дути тудай" два года это как-то не серйозна
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04.08.2024 18:13 Відповісти
.. у нас бувших військових пілотів, які звільнилися, та літали в цівільних авіакомпаніях пруд пруди. З вільним володінням англійською.... що потребували авіаційні закони у цівільній авіації. Але їм 30-40 років... і вони на думку невідомо кого **старі** для Ф-16. Також були пілоти з цівільних, які самі пропонували перенавчатися ...але вони **не закінчували військових закладів**..і не мають офіцерського звання. Зато у Францію послали 19 річних сцикунів, які за два роки стануть **бойовими пілотами** .... Далеко ходити не потрібно... Вороги поруч з нами !!
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04.08.2024 21:31 Відповісти
Можна найняти західних пілотів, що вже політали і знають англійську як рідну.
Звісно, їм треба платити, щоб вони воювали за Україну.
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05.08.2024 04:06 Відповісти
.. мова не про закордонних пілотів, яких МОЖНА... Мова , про своїх, яких вдосталь, але політика використання своїх ресурсів дуже дивна. посилати на перенавчання вчорашніх курсантів, це що відправляти на передову школярів десятого класу. І повірте мені, це не є розумним рішенням під час війни. У мирний час...це правильно...бо працює на перспективу розвитку і надбання досвіду. А зараз треба брати і використовувати все... і тих..від 30 і до 45..мінімум..а то і старше. Ті ..45-50 річні..що зараз на Су-24 сидять літають... Ті , що були військовими , потім літали у ЦА...з мовою... Але їм забагато років..))) А відсутність офіцерського звання? Але є і ті, що мають офіцерські звання... з військовими кафедрами... Але вони літали не на винищувачах... То що краще, сцикун 19 річний ..який тільки почав, чи 40 річний з 10 тисячами нальоту (на цівільному) ? На війні треба брати все, що може. Повторюсь! Ворог поруч з нами...і серед нас!
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05.08.2024 12:41 Відповісти
Україні потрібна перемога..
а чи F-16, чи В-52 буде нищити московських окупантів в Україні,..
то таке..
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04.08.2024 18:17 Відповісти
В сенсі "то таке"?
В тебе зовсім дах поїхав?
Чим краща зброя та більше зброї - тим швидше перемога.
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04.08.2024 18:56 Відповісти
Коли ти вже здохнех гнида
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04.08.2024 18:19 Відповісти
Краще нехай першим здохне кровавий Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
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04.08.2024 18:58 Відповісти
..а два вовика до третього ..що з 1922 року лежить не можуть долучитися? Наш ще й у Кобзона може концерт дати!
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04.08.2024 21:33 Відповісти
... перпрошую ... з 1924 лежить... а тут 2024... Символічно було б...
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04.08.2024 21:34 Відповісти
Не можу дочекатися коли зміниться президент і оту гнусняву тварину візьмуть за зад і розвальцють його на британський прапор разом із його командую державних зрадників
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04.08.2024 19:07 Відповісти
Та йому ще треба відсидіти. Потім хай здихає.
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04.08.2024 21:04 Відповісти
А пілотів стільки маєш? Чи хочеш поставити літаки під обстріл?
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04.08.2024 18:19 Відповісти
ЗЄлідор сам буде всіх бомбить
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04.08.2024 18:41 Відповісти
Версия И-16. Ишак Оманский, по умственному развитию нет и 16-ти лет.
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04.08.2024 19:08 Відповісти
Стендапер всратий...

Прмчому все це виключно на колишні 73% розраховано.
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04.08.2024 18:22 Відповісти
Стендапер? То ви зробили йому афігєнний комплімент. Який же з нього стендапер? Він без папірця до мікрофону не вийде. У стендаперів жвавий розум та кмітливість, а оце занюхане чмо тільки по завченим текстам і грає.
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04.08.2024 18:40 Відповісти
Поки,що в нас неповна ескадрилья F-16.
До кінця цього року обіцяють, що буде дві неповні ескадрильї.
Це дуже мало.
Якби було хоча б десять ескадридрилій F-16, то тоді вже можна вирішувати стратегічні завдання на фронті.
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04.08.2024 18:25 Відповісти
Все повинно бути комплексно
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04.08.2024 18:26 Відповісти
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04.08.2024 18:42 Відповісти
Здається того ж чи наступного дня гнусьнявий зустрічався у Омані із Патрушевим., а вся країна думала що фофа на лижах катається у буковелі.
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04.08.2024 19:08 Відповісти
Их пока негде размещать. Их пока некому обслуживать. И в них пока некого садить. Хотеть и мочь, как говорят в Одессе ...
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04.08.2024 19:13 Відповісти
Замість мумуби юмби кулеба краще злітав Австралію та вибачився за те що F/A 18 назвали залізяччям. Та й домовився про навчання пілотів. Бо вся Європа отримує ф16. Місць за партами не вистачає.
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04.08.2024 18:26 Відповісти
Головний зрадник та ухилянт країни намагається зробити гарну міну при поганій грі. Але публіка чомусь не аплодує. Видно, актор т.з. президент хєровий.
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04.08.2024 18:29 Відповісти
Він просрав геть усе, влючаючи війну. Тепер тільки гарні міні робити й залишається.
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04.08.2024 18:30 Відповісти
Війну він не просрав, бо й не намагався її виграти, а швиденько злити Державу пуйлові, як в Омані домовилися. Але щвиденько не вийшло; ЗСУ завадили. Тому буратінка почав грати вдовгу, вставляючи Державі палки в колеса де тільки можна. Послухайте інтерв*ю Р. Червінського виданню УП. Він там виклав основні моменти"праці" нашого т.з. президента ще з 19-го року. Гадаю, багатьом буде цікаво послухати, хто ше "не у темі".
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04.08.2024 18:50 Відповісти
Правильно все сказано, кремлівська консерва зробила все щоб знищити Україну.
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04.08.2024 18:57 Відповісти
"Тому буратінка почав грати вдовгу". Без обід, ви ж це несерйозно? Та цей тупий ішак не те що вдовгу, воно не може нормально речення промовити без суфлера. А звісно ж, що мова - це тільки засіб для озвучування думок. Якщо не може сказати, то й думок нема, думати нічим. А ви про гру вдовгу. Та воно, якби не Єрмак, тексти починало б читати з третього листка.
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04.08.2024 20:48 Відповісти
Додам окреме "дякую" за приставку "т.з." Приємно.
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04.08.2024 20:50 Відповісти
Йой Світлано, гарні міні воно натягує перед своїм коханцем дЄрьмаком, злі язики кажуть, що на пару із скумбрією...
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04.08.2024 20:49 Відповісти
макака періодично злазить з дерева...
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04.08.2024 18:39 Відповісти
Наші пілоти F-16 стрілятимуть туди, куди веде їх погляд - отримали нашоломні приціли JHMCS
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04.08.2024 18:39 Відповісти
Крутяк!
Приціли замінюють індикатор на лобовому склі, а постріл по погляду відбувається незалежно від напрямку шолома.
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04.08.2024 18:58 Відповісти
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04.08.2024 18:42 Відповісти
А до чого тут піар зє?!
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04.08.2024 18:43 Відповісти
Ми, Бздюх Напівшостий Самопроголошений 🐸👑
Ви думали, Вавка просто так з Дєрьмаком Чонгар розмінували - це вони Ф-16 "забезпечували"
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04.08.2024 19:19 Відповісти
План двох Вов-посісі був інший! F16 та інше туди не входили!
1) Київ за 3 дні.
2) Парад ***** на Хрещатику.
3) Великій концерт зє (на 200+ мільйнів глядачів з астрономічним гонораром) з шашликами на 9мая.
Зє озвучив нам з плану тільки шашликі.
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04.08.2024 19:54 Відповісти
Літаки є - останній збитий кацап був десь ще в квітні...
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04.08.2024 18:46 Відповісти
Две недели в зад.
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04.08.2024 18:57 Відповісти
Нащо? Як що ти все зробив щоб знищити фронт.
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04.08.2024 18:55 Відповісти
головний бамбіла

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04.08.2024 18:57 Відповісти
Може саме опозиція з Порошенком вибила ці літаки всупереч шаленим зусилям зє цього не допустити?
Сьогоднішний відос зє поряд з літаками повністю підтверджує це твердженя.
Воно(зє) бажає їх знищеня!
Капітуляція України - мета обох Вов-недомірків зє + ху.
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04.08.2024 20:00 Відповісти
Цю "честь" в регента виборов собі зє.
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04.08.2024 22:23 Відповісти
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04.08.2024 19:58 Відповісти
Це коли він на параді паяців,нюхнувши зайвого це видав.
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04.08.2024 20:01 Відповісти
Ну... Трохи було...
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04.08.2024 20:02 Відповісти
Так,трохи! Бо коли він (вперше!) прилетів у Стамбул,був у такому стані,що Реджепу довелось спочатку направити його у вірному напрямку,потім відтягувати від гвардійця почесної варти і за кінцівку вести і пакувати до лімузіну.
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04.08.2024 20:10 Відповісти
Він тоді іноді ще забував шо він вже не актор, а президент
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04.08.2024 20:04 Відповісти
А коли блазень дешевий був актором? Та й президентом йому не судилося...
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04.08.2024 20:53 Відповісти
 
 