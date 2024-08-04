Україна очікує на додаткові F-16 та розширення платформи навчання українських пілотів, - Зеленський

Україна очікує на додаткові літаки F-16 від партнерів. Також Київ розраховує, що держави-партнери розширять платформу, в межах якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам у День Повітряних сил ЗСУ, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не можу поки що детально вам сказати, які саме завдання будуть або вже виконували наші перші літаки F-16, не маю право це коментувати... Поки що та кількість літаків, кількість пілотів, які вже навчені, - цього ще не достатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткові F-16, а наші хлопці, багато хлопців, зараз навчаються", - заявив глава держави.

Читайте також: Україна вже використовувала літаки F-16 як протиповітряну оборону, - Telegraph

Крім того, президент висловив сподівання, що держави-партнери розширять платформу, в межах якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.

"Я вірю, що партнери знайдуть можливість це (навчання, - ред.) розширити, а саме платформу тренувань і навчання наших пілотів. І не лише пілотів – інженерів тощо. Для нас це дуже важливо", - цитує слова президента "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що у неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Читайте також: Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist