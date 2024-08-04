Україна очікує на додаткові F-16 та розширення платформи навчання українських пілотів, - Зеленський
Україна очікує на додаткові літаки F-16 від партнерів. Також Київ розраховує, що держави-партнери розширять платформу, в межах якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам у День Повітряних сил ЗСУ, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не можу поки що детально вам сказати, які саме завдання будуть або вже виконували наші перші літаки F-16, не маю право це коментувати... Поки що та кількість літаків, кількість пілотів, які вже навчені, - цього ще не достатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткові F-16, а наші хлопці, багато хлопців, зараз навчаються", - заявив глава держави.
Крім того, президент висловив сподівання, що держави-партнери розширять платформу, в межах якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.
"Я вірю, що партнери знайдуть можливість це (навчання, - ред.) розширити, а саме платформу тренувань і навчання наших пілотів. І не лише пілотів – інженерів тощо. Для нас це дуже важливо", - цитує слова президента "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що у неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
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Звісно, їм треба платити, щоб вони воювали за Україну.
а чи F-16, чи В-52 буде нищити московських окупантів в Україні,..
то таке..
В тебе зовсім дах поїхав?
Чим краща зброя та більше зброї - тим швидше перемога.
Прмчому все це виключно на колишні 73% розраховано.
До кінця цього року обіцяють, що буде дві неповні ескадрильї.
Це дуже мало.
Якби було хоча б десять ескадридрилій F-16, то тоді вже можна вирішувати стратегічні завдання на фронті.
акторт.з. президент хєровий.
Приціли замінюють індикатор на лобовому склі, а постріл по погляду відбувається незалежно від напрямку шолома.
Ви думали, Вавка просто так з Дєрьмаком Чонгар розмінували - це вони Ф-16 "забезпечували"
1) Київ за 3 дні.
2) Парад ***** на Хрещатику.
3) Великій концерт зє (на 200+ мільйнів глядачів з астрономічним гонораром) з шашликами на 9мая.
Зє озвучив нам з плану тільки шашликі.
Сьогоднішний відос зє поряд з літаками повністю підтверджує це твердженя.
Воно(зє) бажає їх знищеня!
Капітуляція України - мета обох Вов-недомірків зє + ху.